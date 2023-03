Pranargya, Koleksi Iwan Tirta di Hari Raya Idulfitri 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Iwan Tirta, butik pakaian batik Indonesia, mengeluarkan koleksi terbarunya khusus Hari Raya Idul Fitri 2023 pada Kamis (9/3/2023) di Iwan Tirta Private Collection, Galeria Grand Hyatt, Plaza Indonesia, Jakarta.

Pranargya sendiri dinamai menggunakan bahasa Sanskerta yang artinya membawakan arti cinta tanpa batas. Oleh karena itu, Pranargya diharapkan bisa menjadi simbol rasa syukur terhadap Sang Pencipta.

Terinspirasi dari Mediterania, yang artinya tengah bumi, Pranargya mengambil pola-pola geometris yang banyak ditemui pada arsitektur dan interiornya lalu digabungkan dengan hiasan floral khas Iwan Tirta.

Selain itu, mereka juga mengambil berbagai ciri khas Mediterania, mulai dari motif hingga palet warna. Koleksi ini memiliki warna-warna yang didominasi biru, krem, dan abu-abu. Iwan Tirta dalam koleksinya ini hanya menyediakan 25 set.

“Tetap hanya 25 saja [stoknya], tetapi jika ada customer berminat [permintaan tinggi], kami tawarkan memilih kain dengan motif lain, tetapi style-nya atau look-nya bisa mengacu ke koleksi Pranargya ini,” jelas Rindu Melati Pradnyasmita, Head of Marketing Tirta Private Collection, saat ditanya Bisnis.com.

Koleksi ini memang dikhususkan untuk dipakai di Hari Raya Idul Fitri. Walaupun koleksinya terkesan modern dan dinamis, Pranargya ini tetap memperhatikan kesakralan hari raya umat Islam. Contohnya material bahan kain yang digunakan pada potongan pria tidak ada yang menggunakan kain sutera. Contoh lainnya adalah koleksi wanitanya berlengan panjang sehingga cocok dipadukan dengan hijab.

Pranargya juga memberikan berbagai look dalam koleksinya, seperti ada aksen kerah V-shape, aksen kerah Mandarin, model kimono, tunik, outerwear, dan lainnya.

Menurut Rindu, tiap look dalam Pranargya ikonik karena memiliki motif yang berbeda-beda. Namun, look yang paling menonjol adalah look yang dipakai di video campaign, yakni Vas Bunga Lung Persia. Hal ini dikarenakan look tersebut betul-betul dipilih oleh tim kreatif Iwan Tirta untuk campaign Pranargya.

