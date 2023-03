Softex for Unicef 'Ana & The Red Wings Exhibition' Edukasi Remaja Perempuan Indonesia Timur

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Softex for Unicef mengadakan konferensi pers bersama Unicef yang bertemakan “Dari Saudari - Ana & Red Wings Exhibition” untuk memberikan edukasi dan fasilitas kesehatan kepada ribuan remaja perempuan di wilayah Indonesia Timur

Softex sejak tahun 2019 telah menggandeng Unicef untuk melakukan kerja sama hingga 2023-2024 dengan tujuan untuk membantu remaja-remaja Indonesia agar mendapatkan edukasi serta fasilitas kebersihan agar dapat melanjutkan sekolah untuk mengejar cita-citanya.

Acara ini turut mengundang Shanna Shannon selaku Singer, Founder Yayasan Shanna Shannon Indonesia Banget, Muhammad Zainal selaku Wash Specialist Unicef Indonesia, Gregor Henneka selaku Chief of Partnership of Unicef, Perwakilan PT Softex Indonesia (Kadir Gunduz, Presiden Direktur, dan Ekayani Go selaku Head of Marketing Feminine Care and Family Care).

Dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Jumat (10/3/2023) softex menjelaskan mengenai video Ana & Red Wings terinspirasi melalui remaja yang berada di Indonesia Timur yang mengalami menstruasi pertama dengan segala hambatan-hambatan dan edukasi kebersihan yang menyebabkan remaja- remaja di Indonesia Timur malas untuk sekolah.

Pada tahun 2019 softex mensupport Unicef untuk program WASH Manajemen (Water Sanitation and Hygiene) yang berimpek pada 44 ribu remaja putri di Indonesia yang terbantu dengan adanya program dari Unicef.

Softex melanjutkan kembali support bersama Unicef mulai 2023 sampai 2024 dan memberi bantuan sebanyak 15 miliar untuk mensupport kegiatan aktual hygiene manajemen di Indonesia Timur.

Softex bekerja sama dengan Unicef merupakan suatu yang sangat berarti untuk remaja Indonesia khususnya bagian Timur untuk memberikan edukasi dan fasilitas kesehatan.

Menurut data profil sanitasi 2022 yang dipublikasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Unicef, 52 persen sekolah di Indonesia memiliki fasilitas toilet perempuan dan akses kebersihan menstruasi kurang layak.

Kurangnya edukasi mengenai menstruasi di Indonesia Timur menyebabkan siswa yang menstruasi mendapatkan perilaku buruk.

“Siswa di Indonesia Timur yang mengalami menstruasi disuruh pulang oleh gurunya. Banyak anak yang belum tahu tentang menstruasi di daerah Indonesia Timur. Pada saat itu, ada seorang guru yang bercerita, ada siswanya yang mengalami menstruasi dia memilih untuk siswanya tidak masuk sekolah karena khawatir siswanya ini panik,” ungkap Zainal selaku WASH Specialist Unicef.

Bersama dengan adanya program ini Unicef dapat melaksanakan advokasi bersama pihak yang terkait dan dapat melatih guru-guru, masyarakat dan siswa-siswa di sekolah dalam demo pelaksanaan edukasi menstruasi di sekolah untuk disebarluaskan seluas-luasnya.

Softex mendukung Unicef untuk membantu 10.000 remaja putri di Indonesia Timur mengelola menstruasi mereka dengan aman dan higienis serta membantu 80.000 orang, terutama remaja putri di Indonesia timur untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan higienis.

Melalui Konferensi pers ini Unicef menjelaskan bahwa mengembangkan aplikasi di Android dan ios bernama Oky Indonesia yang melibatkan 400 remaja khususnya remaja putri. Aplikasi yang dikembangkan ini untuk mengetahui kapan waktu menstruasi akan datang selain itu aplikasi ini juga mengandung kesehatan dan reproduksi remaja serta hak-hak remaja pada saat pubertas dan bahkan terdapat informasi mengenai gizi dan pernikahan dini.

Aplikasi ini didesain sedemikian rupa dan tidak membutuhkan jaringan internet dan dapat digunakan dengan hp kapasitas rendah. Selain itu, Zainal selaku perwakilan Unicef juga menjelaskan terkait program-program kedepannya

“Rencana kegiatan target 10.000 anak remaja putri tentang memperkuat menstruasi dan akan memperkuat program pemerintah sanitasi total berbasis masyarakat mengenai kesetaraan gender,” ucapnya.



Shanna Shannon juga turut menyampaikan bahwa dengan adanya Campaign ini manfaatnya sangat besar dan memberikan dampak sangat besar dan positif untuk perempuan diluar sana.

“Didalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat pula” ucap Shanna Shannon “Nikmatin setiap fase dalam kehidupan, kita menstruasi bukan hal yang tabu menakutkan dan membahayakan tetapi menstruasi merupakan fase yang istimewa yang harus kita bangga” sambungnya.



Selain itu dalam konferensi pers ini terdapat alam terdapat exhibition Red Wings yang merupakan simbol seorang perempuan remaja yang menjadi dewasa pada saat kedatangan menstruasi pertama. Softex juga menggandeng seniman lokal bernama Rachel dan Ika yang ikut mendukung pemberdayaan perempuan dalam exhibition yang diadakannya.



Softex juga mengharapkan melalui konferensi pers dan video Ana & Red Wings ini bisa menjadi aspirasi buat remaja-remaja putri di seluruh Indonesia supaya pas saat mendapatkan menstruasi pertama siap dan percaya diri.

