Hammersonic 2023 Dimulai Hari Ini, Simak Jadwal Penampilnya

Bisnis.com, JAKARTA – Festival musik Hammersonic 2023 akan mulai digelar pada hari ini, Sabtu (18/3/2023). Hammersonic 2023 berlangsung selama dua hari, bertempat di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta Utara.

Puncak pagelaran Hammersonic 2023 akan diisi oleh band yang sudah tak asing di kalangan pecinta musik metal yaitu Slipknot. Meski begitu, puluhan band dan penampilan sebelum Slipknot juga tak kalah keren.

Festival Hammersonic 2023 akan menyediakan lima panggung sekaligus yaitu The Beast Stage, Avalenche Stage, Hammer Stage, Sonic Stage, dan panggung utama Empire Stage.

Khusus hari pertama, nantinya ada rangkaian acara sela seperti Stand Up Comedy, Hammersonic Talks, Signing Session, dan Hammersonic Awards. Lalu, ada juga Killing Me Reunion.

Lalu, siapa saja yang akan tampil dalam salah satu festival musik terbesar di Asia Tenggara ini? Berikut daftarnya.

Sabtu, 18 Maret 2023:

13.00 – 13.20 WIB: Ruin (di panggung The Beast)

13.20 – 13.40 WIB: Brandoffer (Avalenche)

13.40 – 14.00 WIB: End of Circle (Hammer)

14.00 – 14.20 WIB: Super Charger (Sonic)

14.20 – 14.40 WIB Humanimal (Hammer)

14.40 – 15.00 WIB: Pure Wrath (Sonic)

15.00 – 15.20 WIB: Oracle (Hammer)

15.20 – 15.50 WIB: Thy Regiment (Sonic)

15.50 – 16.10 WIB: Dads In The Park (The Beast)

16.10 – 16.30 WIB: Sign of Five (Avalanche)

18.25 – 18.55 WIB: The Working Class Symphony (Sonic)

18.55 – 19.25 WIB: Greyhoundz (Hammer)

19.25 – 19.55 WIB: DJ Sihk (Sonic)

20.00 – 20.30 WIB: Saint Loco

20.46 – 21.21 WIB: Stereowall

21.29 – 21.59 WIB: Rocket Rockers

22.15 – 22.45 WIB: Burgerkill

23.00 – selesai: Vio-lence

Minggu, 19 Maret 2023

11.00 – 11.20 WIB: Holykillers (di panggung Avalanche)

11.00 – 11.30 WIB: Vvulvodynia (Hammer)

11.20 – 11.40 WIB: Defying Decay (The Beast)

11.30 – 12.10 WIB: Sttillbirth (Sonic)

11.40 – 12.00 WIB: Jeruji (Avalanche)

12.10 – 12.50 WIB: Deadsquad (Empire)

12.40 – 13.00 WIB: Muntah Kawat (The Beast)

12.40 – 13.20 WIB: Within Destruction (Hammer)

13.00 – 13.20 WIB: Revenge The Fate (Avalanche)

13.20 – 14.00 WIB: Comeback Kid (Empire)

14.00 – 14.20 WIB: Straight Out (The Beast)

14.00 – 14.40 WIB: Tiny Moving Parts (Sonic)

14.20 – 14.40 WIB: Dreamer (Avalanche)

14.40 -15.00 WIB: World End Men (The Beast)

14.40 – 15.20 WIB: Sinister (Hammer)

15.00 – 15.20 WIB: For Revenge (Avalanche)

15.20 – 16.20 WIB: Story of the Year (Empire)

16.20 – 16.50 WIB: Disentomb (The Beast)

16.20 – 17.00 WIB: Knosis (Sonic)

16.50 – 17-20 WIB: Deez Nuts (Avalanche)

17.00 – 17.40 WIB: Batushka (Hammer)

18.10 – 19.10 WIB: Amon Amarth (Empire)

19.10 – 19.50 WIB: Born of Osiris (Sonic)

19.50 – 20.40 WIB: Watain (Hammer)

20.30 – 21.40 WIB: Trivium (Empire)

21.30 – 22.30 WIB: Black Flag (Sonic)

22.35 – selesai: SLIPKNOT

