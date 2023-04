Kode Coldplay Bakal Konser di Jakarta hingga Tanggapan Pengelola Stadion GBK

Bisnis.com, SOLO - Isu soal kedatangan grup band asal Inggris, Coldplay, ke Jakarta pada November 2023 makin menyeruak. Pihak pengelola Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pun buka suara.

Band asal Inggris, Coldplay, disebut akan menggelar konser musik di Stadion GBK, Jakarta, pada November mendatang.

Kabar kedatangan Coldplay ke Indonesia sudah terdengar santer sejak pekan lalu.

Maklum, Chris Martin cs tengah menggelar Coldplay Music of The Sphere World Tour di Benua Amerika dan Eropa.

Pada akhir tahun ini, Asia dikabarkan menjadi destinasi selanjutnya dalam konser World Tour Coldplay.

Hal yang memicu rumor kedatangan Coldplay adalah munculnya agenda Stadion GBK yang disewa selama 12 hari pada 5-17 November 2023.

Influencer di media sosial menyebut akan ada band besar internasional yang akan konser di Jakarta pada periode tersebut.

Warner Music, label yang menaungi Coldplay, juga menambah "kode" akan kehadiran band tersebut ke Indonesia.

Dalam unggahan di akun Instagram @warnermusicid, mereka mengunggah foto Coldplay ketika manggung.

"Denger-denger ada yang mau ke Asia nih. Yuk hapalin lagunya dulu," bunyi unggahan @warnermusicid.

Melalui postingannya, Warner Music Indonesia mengajak warganet untuk menghafal lagu-lagu milik Coldplay.

Pada slide kedua terlihat musik video Coldplay berjudul "Yellow", dilanjut slide ketiga dengan lagu "Humankind", slide keempat "Hymn For the Weekend", dan slide terakhir "The Scientist".

Meski begitu, hingga berita ini ditulis belum ada konfirmasi resmi bahwa Coldplay akan konser di Indonesia November mendatang.

Jadwal manggung di laman resmi Coldplay pun baru tertulis hingga 1 Oktober 2023.

