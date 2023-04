Agensi Batalkan Jadwal Grup Idola Billlie Minggu Ini, Ini Penyebabnya

Bisnis.com, JAKARTA - Billlie merupakan grup idola musik perempuan yang beranggotakan tujuh anggota, termasuk Moon Sua, adik dari mendiang Moonbin ASTRO. Agensi Mystic Story mengumumkan kabar pembatalan dan penundaan jadwal Billlie untuk minggu ini.

Dilansir Daily Mail, kemarin malam, Rabu (19/4/23), tepatnya pukul 8.10 KST atau 10.10 WIB, seorang idola K-Pop Moonbin ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Gangnam, Seoul. Moonbin dikenal sebagai idola boyband ASTRO, model, dan aktor. Moonbin sebelumnya diketahui akan mengadakan konser bersama salah satu anggota ASTRO, Sanha.

Agensi Fantagio mengonfirmasi mengenai kematian Moonbin dan meminta privasi mengenai pemakamannya. Dilansir dari Soompi, polisi mengatakan bahwa ada kemungkinan bunuh diri. Moonbin memiliki adik perempuan yang juga idola K-Pop bernama Moon Sua.

Moon Sua merupakan anggota dari grup idola dari agensi Mystic Story bernama Billlie yang debut pada November 2021. Sebelumnya, Moon Sua terkenal sebagai salah satu trainee YG Entertainment berbakat dan adik dari Moonbin. Moon bersaudara adalah sebutan mereka berdua yang didapatkan dari para penggemar.

Setelah kabar duka ini tersebar di kalangan penggemar K-Pop, para penggemar mencemaskan keadaan Moon Sua. Mereka memberikan ungkapan berdukacita dan kalimat penyemangat untuk Moon Sua melalui media sosial Billlie.

“Sua, please know how loved you are. We support you and your family in every single way. to all fans; there's no shame in asking for help. Lets spread love,” tulis salah satu akun dengan nama pengguna @momoxxxx di Instagram resmi Billlie.

Agensi Billlie, Mystic Story, memutuskan untuk membatalkan semua aktivitas grup pada minggu ini. Berikut terjemahan pengumuman pembatalan jadwal yang diunggah di fan cafe Billlie.

“Halo, ini Mystic Story.

Kami ingin memberitahu bahwa kegiatan yang dijadwalkan untuk minggu ini telah dibatalkan atau ditunda.

Mengenai jadwal acara fansign, kami akan mengabari Anda lagi melalui pengumuman lebih lanjut, dan kami akan memberikan pemberitahuan tambahan terkait pembatalan tertentu dari kegiatan terjadwal lainnya termasuk siaran.

Kami meminta pengertian dari para penggemar.”

Turut berduka cita untuk keluarga dan orang-orang terdekat atas kematian mendiang Moonbin.

Jika Anda merasa cemas dan memiliki pikiran untuk bunuh diri, hubungi hotline SEJIWA melalui nomor 119 ekstensi 8 atau LISA di nomor 08113855472 (bahasa Indonesia) atau 08113815472 (bahasa Inggris).

