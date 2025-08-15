Bisnis Indonesia Premium
Grup K-Pop Fiksi, HUNTR/X, Memimpin di Billboard Hot 100/billboard
Entertainment

Grup K-Pop Fiksi, HUNTR/X, Memimpin di Billboard Hot 100

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
 Jumat, 15 Agustus 2025 - 16:15
Bisnis.com, JAKARTA — Grupnya fiksi namun kesuksesannya sungguhan. Kesuksesan K-Pop Demon Hunters yang berkelanjutan menciptakan gelombang minat baru di dunia K-Pop dan budaya Korea. 

Sebagai film Netflix kedua yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah platform tersebut, film dan soundtrack-nya tampaknya tidak akan pudar dalam waktu dekat.

Mengutip Billboard, sejak dirilis pada 20 Juni 2025, K-Pop Demon Hunters meraih ketenaran dan popularitas di kalangan pecinta film dan musik. 

Para penggemar film membagikan film tersebut kepada rekan-rekan mereka dan menikmati konten tambahan di YouTube, sementara para penggemar lagunya terus menerus streaming dan memutar lagu-lagu dari soundtrack-nya.

Alur cerita HUNTR/X terasa seperti perayaan yang sudah lama tertunda untuk grup perempuan paling berpengaruh di dunia K-Pop. 

Meskipun cerita tentang mengalahkan boy group iblis tidak sepenuhnya faktual, siapa pun yang akrab dengan industri ini pasti akan melihat kemiripan di sana-sini dengan idola mereka seperti Jennie BLACKPINK atau Yeji ITZY. 

Adapun, "Golden" menjadi lagu yang menyatukan narasi grup ini. Lagu ini adalah pukulan terakhir mereka yang penuh harapan untuk melawan hal-hal negatif yang mereka perjuangkan untuk menyingkirkan dunia mereka, sesuatu yang diperjuangkan juga oleh banyak artis. 

Selama tujuh pekan terakhir, soundtrack K-Pop Demon Hunters tetap solid di No. 2 di Billboard 200. 

Kini, setelah "Ordinary" milik Alex Warren bertahan selama 26 minggu, "Golden" milik HUNTR/X dengan bangga bertengger di puncak Billboard Hot 100.

Meskipun grup ini fiktif, HUNTR/X hanyalah grup K-Pop kedua yang memuncaki tangga lagu bergengsi ini. Delapan lagu No. 1 lainnya berasal dari BTS, sebagai grup, solois, dan dalam tiga kolaborasi. 

Bukan yang pertama kali, HUNTR/X juga merupakan artis fiksi kedua yang memuncaki tangga lagu, setelah "We Don't Talk About Bruno" dari Encanto yang mencapai posisi serupa di tahun 2022.

Penulis : Mutiara Nabila
