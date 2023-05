Update Tiket Coldplay: CAT 1-6 Full Booked, Masih Bisa Kebagian?

Bisnis.com, SOLO - Pembelian tiket konser Coldplay in Jakarta dibuka mulai hari ini, Rabu (17/5/2023) untuk kategori pre-sale.

Pre-sale ini dibuka selama dua hari hingga besok, Kamis (18/5/2023), khusus pembelian menggunakan BCA.

Link pembelian tiket pun dibuka pada pukul 10.00 WIB yang langsung diantre oleh raturan ribu pembeli.

Dari pantauan Bisnis, saat masuk situs langsung memiliki antrean ke ratusan hingga ribuan. Antrean tersebut pun bahkan tidak bergerak sama sekali selama beberapa menit.

"There are more than 500.000 users waiting in front of you. Please wait and try again after a few moment," tulis situs pembelian tiket.

Selang beberapa saat, terlihat tiket Ultimate Experience yang memiliki harga Rp11 juta langsung berstatus full booked dalam waktu 5 menit.

Tak hanya itu, CAT 5-6 juga langsung habis dipesan dalam waktu 10 menit saja.

Hingga kini, pembelian tiket masih terus menunggu di antrean karena tidak bisa masuk ke dalam ruang pemesanan.

Netizen kemudian mulai membanjiri media sosial Twitter untuk melayangkan keluh kesah mereka terhadap penjualan tiket Coldplay ini.

Mereka mengatakan bahwa semua CAT sudah full booked dan sama sekali tak bisa dipesan. Bahkan tak sedikit dari mereka yang khawatir tidak bisa mendapat tiket konser karena kalah cepat dengan yang lain.

