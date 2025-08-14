Bisnis Indonesia Premium
Wijaya 80 yang beranggotakan Ardhito Pramono, Erikson Jayanto, dan Hezky Joe merilis album Perjumpaan, Rabu (13/8/2025)./ BISNIS - Rio Sandy Pradana
Entertainment

Wijaya 80 Rilis Vinyl "Perjumpaan", Sold Out Dalam 2 Pekan!

Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana
 Kamis, 14 Agustus 2025 - 07:08
Ringkasan Berita
  • Album "Perjumpaan" dari Wijaya 80 dalam format vinyl terjual habis dalam dua pekan setelah dirilis pada 31 Juli 2025.
  • Album ini menampilkan dua lagu baru dan satu lagu dalam versi spesial, dengan proses mastering dilakukan di Inggris untuk kualitas audio optimal.
  • Jumlah vinyl yang dirilis terbatas, hanya sekitar 300 plat, dan meskipun musiknya niche, album ini berhasil menarik perhatian banyak anak muda.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Wijaya 80 memastikan album "Perjumpaan" dengan format piringan hitam atau vinyl telah ludes terjual habis hanya dalam dua pekan sejak resmi dirilis pada 31 Juli 2025.

Wijaya 80 yang beranggotakan Ardhito Pramono, Erikson Jayanto, dan Hezky Joe sebenarnya telah membuka pemesanan vinyl tahap pertama sejak April 2025. Namun, distribusi vinyl baru dilakukan pada 31 Juli 2025.

Pemesanan kedua dibuka pada 12 Agustus 2025 dan telah habis terjual hanya dalam selang satu hari. Hal tersebut dikonfirmasi saat acara Sesi Temu & Tanda Tangan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025) malam.

"Stok [vinyl] yang ada di kami sudah habis. Jadi, silakan berburu di toko vinyl kesayangan Anda," kata Ardhito.

Dia menceritakan dalam album Perjumpaan, Wijaya 80 menambahkan dua lagu baru yakni "Cukup Dewasa" dan "Sudah Tau". Selain itu, lagu "Terakhir Kali" hadir dalam versi spesial atau berbeda dengan yang dirilis format digital.

Ardhito menyebut rilisan vinyl memiliki proses akhir dalam produksi audio atau mastering yang berbeda dengan versi platform musik digital. Mastering vinyl album Perjumpaan dilakukan di Inggris karena pertimbangan headroom yang sesuai.

Adapun, penentuan mastering headroom yang cukup merupakan proses penting untuk memastikan sinyal tidak terdistorsi saat diproses dan dicetak ke piringan hitam.

Sementara itu, Hezky memilih untuk merilis album dalam bentuk vinyl karena menganggap sudah menjadi kategori barang koleksi. Selain itu, peminat dari vinyl juga makin banyak.

"Selain alat pemutarnya, cover vinyl juga bisa dijadikan hiasan rumah. Kalau untuk [merilis dalam bentuk] CD sepertinya tidak," ujarnya.

Erikson menambahkan tema lagu yang diangkat kebanyakan mengenai patah hati karena sangat terkait dengan kondisi yang dialami anak muda.

"Kita menentukan nama album 'Perjumpaan' justru setelah mencari benang merah dari semua lagu yang ada dalam album tersebut. Ternyata semua masalah dalam lagu tersebut selalu diawali dengan sebuah perjumpaan. Selain itu, ini vinyl pertama jadi cocok," katanya.

Produser Eksekutif Wijaya 80, Jose Dima Satria berharap album Perjumpaan tetap bisa diterima dan menambah wawasan musik Indonesia. Adapun, jumlah vinyl yang dirilis hanya sekitar 300 piringan.

"Mungkin enggak semua orang suka, tetapi justru sekarang ini banyak anak muda yang menjadi penggemarnya. Kita sudah berhasil masuk ke situ dengan kualitas bermusik personel Wijaya 80 yang tidak perlu diragukan," katanya.

Daftar Lagu Wijaya 80 Album Perjumpaan:

  1. Sudah Tau
  2. Terakhir Kali (Vinyl Version)
  3. Masih Ada Kamu
  4. Anak Muda
  5. Pemain Lama
  6. Cukup Dewasa
  7. Seharusnya Aku
  8. Jangan Datang Lagi/Outtakes
Tags :

