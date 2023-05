Perjalanan Bisnis Adelle Jewellery, Bermula dari Pasar Surabaya hingga ke Cannes Festival Film 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Penampilan aktris Raline Shah dalam gelaran Cannes Film Festival 2023 terus menjadi bahan perbincangan publik Tanah Air.

Selain itu, karena kemunculannya yang tampak berbeda, lantaran mengenakan kebaya biru tradisional dipadupadankan dengan kain palembang, perhiasan mewah bernuansa biru yang elegannya pun turut menjadi sorotan.

Apalagi, saat menyebut perhiasan yang dirinya kenakan merupakan salah satu koleksi buatan tangan Indonesia.

“Saya sebagai seorang wanita Indonesia, dengan bangga menjadi salah satu perwakilan negara saya dalam kehadiran saya di Festival Film Cannes ke-76. Bersama-sama, kami mengungkapkan sebuah cerita yang dengan bangga menampilkan keindahan dan kreativitas Indonesia. #adellejewellery,” tulisnya dalam @ralineshah pada Rabu (24/5/2023).

Memiliki orang tua yang bekerja di bisnis perhiasan mengajarkan Michael Surya yang kini menjadi CEO Adelle Jewellery untuk membangun usahanya sendiri dari nol.

“Dulu kita hanya membuka di Pasar Atom Surabaya. Iya kita bangun bisnis ini dari pasar. Saya membangun bisnis ini bersama saudara-saudara,” ujarnya dalam episode wawancara Prestige #40Under40 2021 yang dikutip pada Kamis (25/5/2023).

Berdiri sejak 2013 dan bermula dari tempat yang sederhana bahkan kerap mengalami kerugian yang parah. Namun, berkat kerja kerasnya, membuat bisnis Michael berkembang hingga ke area Jakarta.

“Saya pikir begitulah cara kerja kehidupan. Kita tidak akan tahu bagaimana rasanya sukses jika kita tidak mengalami kegagalan,” katanya.

Melansir dari kanal Youtube perusahaan, pada 2015, Adelle Jewellery membuka toko di Lippo Mall Puri, yang merupakan langkah awal mereka dalam memperluas jangkauan bisnis. Lalu disusul pada 2016, dengan pembukaan toko di Mal Kelapa Gading.

Sampai akhirnya pada 2022, Adelle Jewellery membuka dua toko baru di wilayah berbeda, yakni Plaza Senayan, Jakarta dan Deli Park, Medan.

Selain melakukan ekspansi, Adelle Jewellery juga aktif dalam melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Hal ini memungkinkan mereka untuk menciptakan karya yang unik dan menarik bagi pelanggan mereka.

Michael pun membeberkan perjalanan bisnisnya pun tidaklah mudah, terutama saat Covid-19 melanda

"Jujur, itu sulit. Tidak ada yang siap menghadapi krisis global ini, dan kita harus mencari cara baru untuk bertahan. Kami mulai berpikir out of the box dan memperkenalkan inovasi baru. Live shopping adalah salah satu inovasi tersebut, dan Adelle Jewellery adalah pelopor dalam hal ini," jelasnya

Sebagai seorang pengusaha muda, Michael melihat era digital sebagai penuh dengan peluang untuk bersaing, tidak hanya di pasar lokal tetapi juga secara global. Tetapi penting juga untuk memiliki sikap yang baik.

"Dalam situasi di mana Anda harus berusaha ekstra untuk mencari sudut pandang baru, berinovasi, dan berkembang, memiliki sikap positif akan membawa kita menuju hasil yang positif."

Sementara itu, kalung yang menjadi sorotan utama di red carpet night itu merupakan koleksi dari Wheat Field.

Mengutip dari Instagram resminya, proses penyeleksian dari perhiasan ini sangat panjang demi memberi pesan bahwa kreativitas dan keahlian dari perhiasan Tanah Air mampu menarik minat kalangan internasional.

“Kami sangat bangga menjadi merek perhiasan Indonesia pertama dan satu-satunya yang ambil bagian dalam Festival Film Cannes, menampilkan seni dan keahlian dari negara tercinta kita di panggung global,” ujarnya.

Melansir dari situs halaman resminya, Festival Cannes sendiri adalah acara bergengsi dan terpenting, terutama bagi industri film baru di seluruh dunia. Pasalnya, mereka menghadirkan beragam film, mulai dari film dokumenter hingga film komedi romantis.

