Raline Shah Hadiri Cannes Film Festival 2023, Tampil Memukau dengan Kebaya

Bisnis.com, JAKARTA - Aktris Indonesia Raline Shah menghadiri Cannes Film Festival 2023 di Cannes, Prancis pada Senin (22/5/23) untuk ikuta dalam pemutaran film Firebrand. Raline Shah tampil memukau dengan setelan kebaya panjang.

Raline yang menghadiri hari keenam festival tersebut berlenggok di atas karpet merah dengan kebaya biru tua. Kebaya yang memiliki kesan elegan dan mewah ini didesain oleh rumah mode Maison Baaz. Maison Baaz dalam media sosialnya mengutarakan bahwa kebaya ini memiliki sentuhan modern yang terinspirasi dari kecantikan Raline.

“Hari ini aku menggunakan kebaya aku dan batik buat premiere film yang kedua,” kata Raline pada video yang diunggahnya di cerita Instagram resminya.

Baca Juga Pemerintah Rancang Hari Berkebaya Nasional

Kebaya dengan model bustier yang memiliki ekor panjang mengingatkan pada salah satu karakter wayang, Dewi Citrawati. Karakter ini menggambarkan seorang wanita yang sabar, setia, teguh, dan lembut. Kecantikan Citrawati didamba-dambakan oleh banyak raja. Oleh karena itu, Maison Baaz memilih warna biru sebagai lambang kepercayaan dan kesetiaan.

Warna biru pada kebayanya menyatu sangat cantik dengan kulit Raline. Ekor pada kebaya panjang berbentuk kerucut atau menunjuk ke atas menyerupai ‘Gunungan Wayang’ yang menyimbolkan kehidupan manusia. Kebaya biru tua tersebut dipadukan dengan kain batik tradisional berwarna merah bata. Kain batik tersebut dibentuk menjadi rok semata kaki.

Melengkapi busana pada acara tersebut, Raline menata rambutnya dengan sanggul dengan riasan yang cukup simpel. Cincin dan kalung yang menghiasi jari tengah dan leher Raline merupakan koleksi Chopard, perusahaan perhiasan asal Swiss. Cincin dan kalung tersebut memiliki berlian dengan mata besar yang warnanya senada dengan kebaya Raline sehingga membuat semakin mewah. Warganet menuangkan komentar positif di media sosial mengenai penampilan Raline tersebut.

Baca Juga Daftar Link Twibbon Kebaya Goes to Unesco

“Love her traditional dress. Stunning woman,” tulis akun Instagram dengan nama pengguna @ayyxxxx di unggahan Chopard.

“Kebaya goes to Cannes! She always look gorgeous! Sending so much Love to Raline,” tulis pengguna lainnya dengan nama pengguna @disxxxx.

Pada hari sebelumnya, Minggu (21/5/23), Raline juga tampil dengan gaun berwarna biru elektrik di karpet merah. Gaun menjuntai panjang dengan model off-shoulder garapan desainer terkenal Gaurav Gupta. Tidak terlewat kalung dengan berlian putih yang cantik dari Chopard melingkar di lehernya. Berbeda dengan riasan hari ini yang cukup simpel, Raline kemarin dipoles dengan eyeshadow berwarna silver dengan sedikit glitter.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News