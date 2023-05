10 Profil Pemain All of Us are Dead Lengkap

Bisnis.com, SOLO - All of us are dead diangkat dari webtoon populer yang merupakan karya dari Joo Dong-Geun, yang disebut-sebut sebagai ‘novel grafis zombie bergaya Korea’ dengan imajinasi liar, alur cerita yang mencekam, detail dan teliti. Kamu juga perlu mengetahui pemain all of us are dead sebelum menontonnya.

Serial yang disutradarai oleh Lee Jae Gyu ini bercerita tentang sekelompok siswa yang terperangkap di sekolah menengah yang menemukan diri mereka dalam situasi yang mengerikan Ketika mereka berusaha diselamatkan dari invasi zombie di sekolah mereka.

Profil Pemain All of Us are Dead Lengkap

1. Park Solomon sebagai Lee Su Hyeok

Park Solomon menjelma sebagai aktor terpanas di awal tahun 2022 karena perannya sebagai Lee Su Hyeok dalam serial All of us Are Dead. Su Hyeok merupakan mantan pembully yang jago berkelahi.

Setelah serangan zombie di sekolahnya, ia berubah menjadi sosok yang pemberani dan melindungi teman-temannya, terutama Choi Nam Ra yang merupakan seorang gadis yang disukainya sejak lama.

2. Yoon Chan Young sebagai Lee Chong San

Ia merupakan sosok yang siap mempertaruhkan semuanya untuk teman-temannya. Ia juga diam-diam jatuh cinta dengan teman masa kecilnya yang bernama Nam On Jo. Chong San adalah salah satu karakter yang paling populer dalam serial yang satu ini karena sifatnya sangat ramah bahkan untuk menghadapi kematian.

3. Park Ji Hu sebagai Nam On Jo

Bertetangga dan satu kelas dengan Lee Chong San, Nam On Jo ternyata diam-diam menyukai Su Hyeok. Ia adalah sosok yang sangat perasa, namun juga hangat dan tulus. Banyak cerita dalam serial All of us Are Dead yang berpusat pada taktik bertahan hidup On Jo bersama teman sekelasnya sekaligus menunjukkan upaya ayah On Jo yang bekerja di tim penyelamat untuk menyelamatkan istri kesayangannya.

4. Lee Na Yeon – Lee Yo Mi

Karakter Lee Na Yeon yang dibawakan sangat menyebalkan karena sangat egois, merasa eksklusif karena berasal dari keluarga kaya. Na Yeon selalu merasa berhak menghina siswa lain yang tidak beruntung secara ekonomi.

Sikapnya yang arogan membuat ia dijatuhi teman-temannya. Alih-alih merenungi kesalahan, Na Yeon malah berkelakuan di luar batas dengan sengaja menginfeksi Gyeong Su, teman dekat Cheong San, sehingga Gyeong Su menjadi zombie.

5. Nam So Ju – Jeon Bae Su

Karakter Nam So Ju yang diperankan aktor senior Jeon Bae Su menambah emosional jalan cerita drama korea ini. Karena, ia adalah sosok ayah yang sangat menyayangi dan mementingkan kesempatan putrinya dibanding diri sendiri.

Nam So Ju merupakan ayam Nam On Ju yang bekerja di regu penyelamat 119. Sebelum itu, Nam So Ju juga pernah menjadi kapten tim khusus. Dengan latar belakang profesinya, Nam So Ju ikut mengatasi berbagai kesulitan di lapangan. Ia menguasai Teknik-teknik bertahan hidup dalam keadaan terdesak.

6. Lee Byeon Chan – Kim Byung Chul

Sebelum ini, ia terkenal lewat perannya sebagai Cha Min Hyuk, ayah yang terobsesi menjadikan anak-anaknya berprestasi, di drama Sky Castle (2018). Dalam drama ini, Kim Byung Chul juga masih terobsesi dengan anak sendiri.

Sebagai lee Byeon Chan, seorang scientist ia merana melihat anak lelakinya terus-menerus menjadi korban perisakan di sekolah. Berbagai cara sudah ditempuh agar anaknya mendapat keadilan tapi tidak pernah berhasil.

7. Yang Dae Su – Lim Jae Hyuk

Ketegangan di drama ini sewaktu-waktu bisa mereda karena melihat tingkahnya. Yang Dae Su diperankan oleh Lim Jae Hyuk, teman seperjuangan Cheong San dan Su Hyeok dalam melarikan diri dari kejaran zombie.

8. Jang Woo Jin – Son Sang Yeon

Setelah sukses dalam film Racket Boys di tahun 2021, Son Sang Yeon kembali muncul. Kali ini drama yang dimainkan lebih berat dan bikin stress. Son Sang Yeon harus kuat lari-larian di kejar zombie bersama temannya yang lain.

Berperan sebagai Jang Woo Jin, dia cukup dekat dengan Dae Su. Keduanya suka terlibat adu mulut karena Woo Jin tidak pernah suka Dae Su menyebutnya adik ipar.

9. Jang Ha Ri – Ha Seung Ri

Dibawakan oleh Ha Seung Ri, karakter Jang Ha Ri diceritakan sebagai salah satu pemanah andalan sekolah. Ia sangat mencintai olahraga tersebut dan bercita-cita ingin diterima di tim nasional. Sayangnya, prestasi Ha Ri melorot sehingga impiannya belum bisa tercapai.

10. Min Eun Ji – Oh Hye Soo

Min Eun Ji diceritakan sebagai siswi korban bullying yang dilakukan oleh Gwi Nam dan teman-temannya. Eun Ji dilecehkan secara seksual, tapi tidak pernah dapat pembelaan dari sekolah. Rasa putus asa membuatnya hampir bunuh diri. Ketika ia melihat keadaan sekolah yang kacau, ia mengurungkan untuk melakukan bunuh diri.

Itulah beberapa nama pemain All of Us are Dead yang mungkin belum kamu ketahui.

