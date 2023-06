Stephen Sanchez, Pukau Penonton Java Jazz Festival 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Ajang festival musik jazz tahunan Java Jazz Festival resmi dimulai hari ini, Jumat (02/6/2023).

Meski malam kian larut, namun antusiasme pengunjung kian menggelora untuk bisa melihat lebih dekat sang idola.

Kemeriahan terlihat di panggung utama BNI Hall yang menampilkan penyanyi internasional “Stephen Sanchez.

Pasalnya, musisi asal Nashville, Amerika Serikat itu memang menjadi salah satu penampil yang paling dinanti di Java Jazz Festival kali ini.

Menariknya, sebelum memulai aksi panggung sang musisi ini, penonton diminta untuk lagu kebangsaan "Indonesia Raya" yang dipimpin oleh Kaleb J.

Tak lama, dengan menggunakan jaket kulit dan bawahan jeas, sosoknya yang tampil kasual nampak memainkan gitar sambil membawakan lagu "Hey Girl"

Pada penampilan perdananya di Indonesia, Sanchez memberikan suguhan menarik.

Ini terlihat saat dia membawakan "Hold Her While You Can" yang disambut penonton dengan sangat apik dan sukses membuat penonton ikut bernyanyi bersama.

Bahkan, penampilannya yang sangat energik, tak ayal membuat sebagian penonton berteriak kegirangan.

Sambil memerintahkan penonton untuk bertepuk tangan, dia pun menyanyikan lagu ketiganya yaitu "Kayla"

"Ini pertama kalinya saya ke Jakarta dan saya senang sekali. Semoga kalian bersenang-senang," ujarnya.

Selanjutnya, dia menyamyikan lagu Mountains Peak yang masuk ke dalam akbum Easy on My Eyes yang dirilis pada Agustus 2022.

Petikan gitar yang indah juga dirinya perlihatkan guna mengiri beberapa lagu hitsnya seperti Lady by The Sea pun meluncur menghangatkan suasana.

Lagu terbarunya seperti Stay juga tak luput dia mainkan. Meski, banyak penonton yang tak tahu, namun hal itu tidak menyurutkan minat penonton untuk merekam pertunjukan Sanchez.

"Sabi ya sabi," katanya sambil menunjukkan ibu jarinya.

Ucapannya itu pum lantas mengejutkan penonton

"Hahaha bisa ya maksudnya, buset panitia ngajarinnya lucu amat. Mantul bro," teriak salah satu penonton.

Kali ini, dengan beat yang lebih cepat, suasana 60an sangat kental terdengar dari musik dan juga tone suara Stephen.

“Lagu ini adalah dialog dan sentiment dari karakter The Troubadour Sanchez dan kekasih Evangeline,” kata Stephen Sanchez.

Ya, ini adalah dialog dari 2 orang yang memperebutkan Evangeline - di tahun 1964 seperti yang terlihat dari video liriknya.

Hal yang ditunggu-tunggu pun tiba. Alunan "Until I Found You" yqng dirilis hampir setahun lalu menggemparkan panggung Java Jazz Festival 2023.

Suasana romantis nan lawas yang diciptakan oleh suara musisi yang baru berusia 20 tahun memang sukses membius hati para penikmatnya.

‘Until I Found You’ milik Stephen Sanchez sendiri menceritakan tentang seseorang yang sempat kehilangan orang yang dicintainya namun menginginkan orang tersebut untuk kembali padanya.

Selain soal suasana dan komposisi lagu, seorang penonton, Raihansyah juga menyatakan bagaimana perasaan mereka yang memiliki pengalaman serupa dengan lirik lagu tersebut

“Lagu ini bikin kangen seseorang, tapi ya gitu deh, endingnya sedih," ungkapnya.

Sebelumnya, hadir Chicago Express dan sejumlah penampil Indonesia mulai dari Kaleb J ean Ardhito Pramono yang tampil pertama di pada 17.00 WIB dan 17.30 WIB

Adapula Titi DJ seorang Diva Indonesia yang hadir bersama Tiyo Alibsjah dan Glen Dauna Project. di BNI Hall pukul 18.30

