Aksi Panggung Kaleb J hingga Titi DJ di Java Jazz Festival Hari Pertama

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi panggung Kaleb J, Ardhito Pramono, Jamie Aditya menjadi pembuka di BNI Java Jazz Festival yang digelar di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Kaleb J membuka panggung di MLDSPOT Hall pukul 17.00 WIB, dan Ardhito Pramono di Tehbotol Sosro Hall pada pukul 17.30 WIB, hingga Titi DJ di BNI Hall pukul 18.30 WIB.

Kaleb J tampil sangat ceria dengan mengenakan baju berbalut warna hijau putih.

Tembang yang dinyanyikannya di Java Jazz Festival kali ini diantaranya, "Cinta Sendiri" hingga lagu hits-nya, "Its Only Me".

Sedangkan Ardhito Pramono mengenakan baju berkerah warna hitam dengan celana jeans yang memunculkan kesan klasik.

Lagu yang dibawakan oleh Ardhito Pramono mulai dari "Dancing In September", "Fine Today", "Sudah", "I Just", "Cigarettes", "Bitterlove", "Wijayakusuma", dan "Superstar".

Selain itu, Ardhito Pramono juga membawakan lagu terbarunya, yang berjudul "Waking Up Together" dan "Ready".

Ardhito mengatakan bahwa terakhir kali bertemu untuk tampil di Java Jazz Festival yaitu pada 2019, dan baru kembali tampil pada hari ini, pada Jumat (2/6/2023).

"Setelah beberapa tahun hiatus, bukan karena pandemi, karena saya sempat terkena kasus. I will to be back to Java Jazz. Terakhir kita bertemu 2019. Kita hanya perlu memaafkan kesalahan di masa lampau," katanya, saat ingin menyanyikan lagu "Sudah", di Java Jazz Festival.

Selain itu, pada hari pertama ini di panggung utama juga dimeriahkan oleh Titi DJ yang apik membawakan lagu "Dunia Boleh Tertawa" di awal penampilannya, dilanjutkan dengan lagu "Jangan Berhenti Mencintaiku", dan "Separuh Hidupku".

Titi DJ tampil dengan gaun mewah berwarna hitam, dengan aksen emas di pundak dan pinggangnya yang memunculkan kesan glamour.

Java Jazz Festival digelar dalam beberapa Hall, mulai dari BNI Hall, Blibli Hall, Brava Radio Hall, CUBMU Hall, MLDSPOT Hall, Pertamina Hall dan Tehbotol Sosro Hall.

Adapun Java Jazz Festival digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, selama 3 hari ke depan, dimulai 2 hingga 4 Juni 2023.

