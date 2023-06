Jungkook BTS akan Debut Album Solo 14 Juli, Salah Satu Lagunya Berbahasa Inggris

Bisnis.com, JAKARTA - Telah beredar kabar Jungkook akan melakukan debut solonya pada 14 Juli 2023. Hal ini membuat Jungkook menjadi anggota BTS keenam yang melakukan solo debutnya.

Dilansir dari Sports Chosun pada Minggu (4/6/23), Jungkook tengah mempersiapkan debut solonya melalui album yang akan dirilis pada 14 Juli.

Salah satu lagu yang ada dalam album tersebut menggunakan bahasa inggris. Lalu, diperkirakan juga akan ada aktivitas solo global untuk anggota termuda BTS tersebut.

Jungkook yang memiliki nama lengkap Jeon Jung Kook akan menjadi anggota keenam BTS yang bersolo karier. Dalam grup, dia merupakan vokalis utama BTS.

Dia memiliki selera dan jenis musiknya sendiri sehingga para penggemar yakin jenis musik solonya akan sama dengan lagu-lagu yang pernah dirilis sebelumnya.

Dilansir dari Allkpop, para penggemar telah lama mengantisipasi debut solo Jungkook karena sang idola telah menunjukkan bakatnya sebagai penyanyi tidak hanya sebagai anggota BTS, tetapi melalui lagu-lagu solonya.

Lagu-lagu tersebut meliputi Still With You dan My You yang diunggah Jungkook melalui Soundcloud. Jungkook juga memiliki lagu soundtrack Stay Alive dan lagu tema Piala Dunia FIFA Qatar 2022 Dreamers.

Para penggemar sangat antusias dengan kabar ini. Mereka menunjukkan ketidaksabaran mengenai berita solo debut ini di media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Bahkan, kanal televisi nasional Korea Selatan juga memberitakan kabar solo debut Jungkook BTS.

“I'm so happy!!! I can't wait to hear his golden voice in so many songs!! Plus still with you will be on spotify!!!!!” tulis salah satu akun Twitter dengan nama pengguna @jikxxxx.

““Still With You” by Jungkook was released 3 years ago today. The song, co-produced, co-written & solo performed by Jungkook, was his gift to ARMY for 2020 FESTA. W/ his solo album release nearing, it would finally be on streaming platforms,” tulis akun Twitter @JJKxxxx.

Tidak lama kemudian, pada hari yang sama dengan kabar solo debut tersebut, agensi Jungkook BTS, BigHit Entertainment, mengeluarkan pernyataan publik. Mereka mengatakan bahwa jadwal terkait perilisan album solo Jungkook akan diungkapkan setelah dikonfirmasi.

Sementara itu, BTS berencana merilis berbagai konten dalam rangka memperingati 10 tahun debut mereka dengan ‘2023 FESTA’. Lalu, pada 9 Juni, mereka akan merilis lagu baru berjudul "Take Two". Untuk kabar debut solo Jungkook lebih lanjut akan dikabarkan melalui media sosial resmi BigHit Entertainment dan BTS.

