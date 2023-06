Beragam Manfaat Matcha, Salah Satunya Jaga Kesehatan Jantung

Bisnis.com, JAKARTA - Saat ini, matcha menjadi minuman dan makanan yang jadi favorit banyak orang.

Seperti halnya teh hijau, matcha berasal dari tanaman Camellia sinensis. Namun, tumbuh secara berbeda dan memiliki profil nutrisi yang unik.

Matcha mengandung nutrisi dari seluruh daun teh dan mengandung lebih banyak kafein dan antioksidan daripada yang biasanya ada dalam teh hijau.

Studi tentang matcha dan komponennya telah menemukan berbagai manfaat, menunjukkan bahwa itu dapat membantu melindungi hati, meningkatkan kesehatan jantung, dan bahkan membantu penurunan berat badan.

Berikut adalah 6 manfaat kesehatan dan keuntungan mengkonsumsi matcha.

1. Tinggi antioksidan

Matcha kaya akan katekin, golongan senyawa tumbuhan dalam teh yang berfungsi sebagai antioksidan alami.

Antioksidan membantu menstabilkan radikal bebas berbahaya, senyawa yang dapat merusak sel dan menyebabkan penyakit kronis.

Matcha ditanam di tempat teduh. Saat daunnya dipanen, kandungan katekinnya lebih rendah dibandingkan jenis teh hijau lainnya. Namun, saat dilarutkan dalam air, hasilnya 3 kali lebih banyak (1).

Satu studi menunjukkan bahwa memberikan suplemen matcha pada tikus mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dan meningkatkan aktivitas antioksidan.

Memasukkan matcha ke dalam makanan Anda dapat meningkatkan asupan antioksidan, yang dapat membantu mencegah kerusakan sel dan menurunkan risiko beberapa penyakit kronis.

2. Dapat membantu melindungi hati

Hati sangat penting untuk kesehatan dan memainkan peran sentral dalam membuang racun, memetabolisme obat, dan memproses nutrisi.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa matcha dapat membantu melindungi kesehatan hati Anda.

Tinjauan tahun 2015 terhadap 15 penelitian menemukan bahwa minum teh hijau dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit hati.

Namun, pada tahun 2020, beberapa ahli mencatat bahwa meskipun matcha dapat bermanfaat bagi orang dengan penyakit hati berlemak nonalkohol (NAFLD) dengan mengurangi enzim hati, matcha dapat meningkatkan enzim hati pada orang tanpa NAFLD.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk melihat efek matcha pada populasi umum karena sebagian besar penelitian terbatas pada studi yang meneliti efek ekstrak teh hijau pada hewan.

3. Meningkatkan fungsi otak

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa komponen dalam matcha dapat membantu meningkatkan fungsi otak.

Satu studi pada 23 orang melihat bagaimana orang melakukan serangkaian tugas yang dirancang untuk mengukur kinerja otak.

Beberapa peserta mengonsumsi teh matcha atau batangan yang mengandung 4 gram matcha, sedangkan kelompok kontrol mengonsumsi teh atau batangan plasebo.

Mereka yang mengonsumsi matcha menunjukkan peningkatan dalam perhatian, waktu reaksi, dan ingatan dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi plasebo.

Studi kecil lainnya menunjukkan bahwa mengonsumsi 2 gram bubuk teh hijau setiap hari selama 2 bulan membantu meningkatkan fungsi otak pada orang tua.

Matcha memiliki konsentrasi kafein yang lebih tinggi daripada teh hijau. Bergantung pada jenis, merek, dan pengolahannya, teh hijau cenderung mengandung sekitar 11–25 miligram per gram (mg/g), sedangkan matcha mengandung 19–44 mg/g (8).

Matcha juga mengandung senyawa yang disebut L-theanine, yang mengubah efek kafein, meningkatkan kewaspadaan dan membantu menghindari penurunan tingkat energi yang dapat mengikuti konsumsi kafein (8).

4. Dapat membantu mencegah kanker

Matcha mengandung beberapa senyawa yang telah dikaitkan dengan pencegahan kanker dalam tabung reaksi dan penelitian pada hewan.

Misalnya, matcha tinggi epigallocatechin-3-gallate (EGCG), sejenis katekin yang mungkin memiliki sifat anti kanker yang kuat.

Beberapa penelitian laboratorium dan hewan menunjukkan bahwa ini dapat membantu mencegah beberapa jenis kanker, meskipun diperlukan lebih banyak penelitian (1, 9).

5. Dapat meningkatkan kesehatan jantung

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meminum teh hijau, yang memiliki profil nutrisi yang mirip dengan matcha, dapat membantu melindungi dari penyakit jantung.

Konsumsi teh hijau dikaitkan dengan risiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah, dibandingkan dengan kopi, dan beberapa penelitian menunjukkan hal itu dapat membantu menurunkan risiko tekanan darah tinggi dan komplikasi lain pada penderita penyakit jantung.

Senyawa dalam matcha mirip dengan yang ada dalam teh hijau, dan beberapa orang berpendapat bahwa itu mungkin memiliki manfaat yang serupa. Namun, setidaknya satu penelitian pada hewan tampaknya bertentangan dengan klaim ini.

6. Membantu menurunkan berat badan

Teh hijau terkenal karena kemampuannya untuk meningkatkan penurunan berat badan dan sering ditampilkan dalam suplemen penurun berat badan.

Tinjauan tahun 2020 menyimpulkan bahwa, bersama dengan tindakan diet dan olahraga, mengonsumsi teh hijau hingga 500 mg per hari selama 12 minggu dapat mengurangi indeks massa tubuh (12).

Meskipun sebagian besar penelitian berfokus pada teh hijau, matcha berasal dari tanaman yang sama dan mengandung senyawa serupa.

Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group mengatakan minuman teh sangat dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia, dan ada banyak cara dalam menyajikannya.

Seiring dengan tren gaya hidup masyarakat, khususnya di kota besar, kemunculan berbagai kreasi minuman teh sangatlah pesat.

"Kami melihat ini sebagai sebuah peluang, sehingga timbullah ide untuk mengkolaborasikan Tango Waffle dengan Feel Matcha. Kami memilih Feel Matcha sebagai mitra karena sudah dikenal dengan penggunaan Matcha sebagai bahan baku utama produk-produknya. Matcha merupakan bagian dari tren gaya hidup sehat saat ini," ujarnya.

Produk ini merupakan kolaborasi Tango, dengan gerai Kafe Feel Matcha yang dikenal dengan olahan makanan dan minuman kekinian berbahan baku utama Matcha untuk berkolaborasi dalam produk bercita rasa unik dengan balutan manfaat Matcha yang berguna bagi kesehatan.

Dia memaparkan matcha bisa menjadi pengganti kafein yang menciptakan sensasi calming dan rileks.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2021 Indonesia merupakan negara pemasok teh nomor 9 ke Jepang dengan nilai transaksi sebesar USD 3.2 juta.

Jepang adalah salah satu negara yang dikenal memiliki tradisi minum teh khas dan unik. Produk olahan teh asal Jepang yang telah mendunia adalah Matcha.

Menurut World of Statistic pada tahun 2023 konsumsi teh per kapita masyarakat Indonesia sebesar 0.46 kg. Sedangkan konsumsi teh per kapita tertinggi di dunia dipegang oleh Turki, sebesar 3.16 kg.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, konsumsi teh per kapita masyarakat Indonesia masih terbilang rendah. Meskipun teh bukan tanaman asli Indonesia, namun tradisi minum teh sudah ada sejak lama pada sebagian masyarakat Indonesia.

