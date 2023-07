Netflix Kerja Sama dengan Warner Bros untuk Hadirkan Serial HBO, Ini Daftarnya

Bisnis.com, SOLO - Netflix akhirnya menjalin kerja sama dengan Warner Bros Discovery untuk memboyong sejumlah serial.

Kesepakatan antara kedua platform besar ini dilakukan sebagai salah satu langkah, terutama untuk Warner Bros Discovery, untuk meningkatkan pemasukannya.

Serial HBO tersebut akan ditampilkan di platform Netflix. Sebelumnya, HBO sempat menghapus beberapa judul di Max termasuk Westworld dan The Nevers.

Menurut laporan The Verge, beberapa judul yang akan diboyong oleh Netflix adalah Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under, dan Ballers.

Serial lain yang akan dibawa yakni True Blood dan Insecure. Diketahui, Insecure telah tayang sebanyak lima musim dari 2016 hingga 2021 menjadi salah

satu judul serial HBO yang akan hadir di platform saingannya itu.

Meskipun sebagian serial HBO yang tayang di Netflix adalah serial klasik, namun Netflix tidak mendapatkan lisensi hak tayang untuk beberapa judul klasik dan ikonik HBO lainnya seperti Game of Thrones, Succession, The Sopranos, dan The Wire.

