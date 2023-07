Rahasia Panjang Umur, Terutama bagi Anda yang Berusia 60 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - Penelitian mengungkapkan rahasia panjang umur, terutama jika Anda menginjak usia 60 tahun.

Penelitian itu menyebutkan rahasia utamanya yakni jumlah waktu yang Anda habiskan untuk bergerak aktif berperan penting.

Sudah diketahui umum bahwa olahraga adalah faktor kunci dalam hal kesehatan dan kesejahteraan.

NHS merekomendasikan melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik setiap minggu untuk tetap sehat.

Sekarang sebuah penelitian, yang diterbitkan dalam Health and Quality of Life Outcomes, telah menunjukkan bahwa itu juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup Anda dan bahkan menurunkan risiko kematian dini setelah usia tertentu.

Penelitian oleh University of Cambridge menemukan bahwa pengurangan jumlah waktu yang dihabiskan untuk aktif secara fisik ketika berusia di atas 60 tahun terkait dengan kualitas hidup yang lebih rendah.

Baca Juga Ini Resep Menu Makanan Sehat dan Panjang Umur

Studi tersebut, terhadap hampir 1.500 peserta, juga menunjukkan bahwa hal yang sama berlaku untuk peningkatan jumlah waktu duduk, seperti menonton TV atau membaca.

Sebagai bagian dari penelitian, tim memantau tingkat aktivitas 1.433 orang berusia 60 tahun ke atas menggunakan akselerometer.

Peserta menyelesaikan kuesioner tentang kualitas hidup terkait kesehatan mereka, yang merupakan ukuran kesehatan dan kesejahteraan yang mencakup rasa sakit, kemampuan merawat diri sendiri, dan kecemasan/suasana hati.

Baca Juga Simak 10 Rahasia Panjang Umur dari Kebiasaan Sederhana

Mereka diberi skor antara 0 (menunjukkan kualitas hidup terburuk) dan satu (terbaik) berdasarkan tanggapan mereka terhadap kuesioner.

Skor yang lebih rendah terkait dengan peningkatan risiko rawat inap, hasil yang lebih buruk setelah rawat inap, dan kematian dini.

Rata-rata para peserta ditindaklanjuti sekitar enam tahun kemudian untuk mencatat setiap perubahan perilaku dan kualitas hidup.

Pada waktu itu sebagian besar peserta menyelesaikan sekitar 24 menit lebih sedikit dari latihan sedang hingga berat per hari.

Total waktu duduk meningkat rata-rata 33 menit sehari untuk pria dan 38 menit sehari untuk wanita,

Peserta yang terlibat dalam aktivitas fisik yang lebih sedang hingga kuat dan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk duduk pada penilaian pertama mereka memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi di kemudian hari.

Hanya satu jam sehari yang dihabiskan untuk lebih aktif dikaitkan dengan skor kualitas hidup 0,02 lebih tinggi.

Skor kualitas hidup turun sebesar 0,03 untuk setiap menit aktivitas fisik yang dilakukan dalam enam tahun sejak penilaian pertama.

Orang yang tidak bergerak lebih lama juga mengalami kualitas hidup yang lebih buruk, dengan satu menit lebih menurunkan skor sebesar 0,012.

Sebagai poin referensi, peningkatan skor kualitas hidup sebesar 0,1 poin sebelumnya dikaitkan dengan penurunan 6,9 persen kematian dini dan penurunan risiko rawat inap sebesar 4,2 persen.

Dokter Dharani Yerrakalva, dari Department of Public Health and Primary Care di University of Cambridge, mengatakan menjaga diri Anda tetap aktif dan membatasi dan di mana Anda bisa, membagi waktu jumlah waktu yang Anda habiskan untuk duduk sangat penting dalam tahap apa pun. hidup Anda berada.

Demikian pula, depresi dan kecemasan terkait dengan kualitas hidup, dan dapat ditingkatkan dengan menjadi lebih aktif dan tidak banyak bergerak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News