Whatsapp Down! Simak Keluhan Pengguna

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pengguna mengeluhkan akun whatsappnya error atau down pagi ini.

Keluhan disampaikan pengguna di Indonesia dan di mancanegara.

Beragam keluhan disampaikan mulai status pesan terus connecting hingga hanya centang satu dari pesan yang dikirim.

Dikutip dari laman downdetector, puncak laporan whatsapp down pada pukul 03.00 pagi waktu AS. Sebanyak lebih dari 45.000 pengguna melaporkan akunnya bermasalah.

Masalah pertama kali muncul pada Rabu malam (19 Juli) dengan Down Detector mencatat bahwa laporan dimulai sekitar pukul 9 malam.

WhatsApp sendiri belum menerbitkan pernyataan resmi untuk menjelaskan masalah yang dihadapi pengguna atau menunggu sampai mereka memperbaiki masalah tersebut.

Dilansir dari Gizmochina, Meta, perusahaan induk WhatsApp, telah mengakui masalah tersebut dan mengatakan bahwa mereka sedang bekerja untuk memperbaikinya.

Pemadaman ini menyebabkan gangguan luas bagi pengguna. Banyak orang tidak dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga, dan bisnis juga terpengaruh. Tidak jelas kapan pemadaman akan diperbaiki. Meta belum memberikan pernyataan apa pun, tetapi kemungkinan besar mereka akan mengatasi masalah tersebut dalam semalam.

Simak berikut keluhan pengguna

whatsapp kalian error ga moots?

WhatsApp error ya? kok aku gabisa send? koneksi aku lancar loh, soalnya aku bisa ngetwit.

whatsapp error juga ga cuy?

WhatsApp error kahh? Pending

Someone leaked Allegri's number and now Whatsapp is down... Max is the Matrix

*WhatsApp is down*

My whatsapp might be down but my love for you will never go down

Whatsapp down Everyone to Twitter:

WhatsApp is down! Everybody coming to Twitter to confirm if it's only them

