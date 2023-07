Uniqlo Luncurkan Koleksi Musim Dingin dengan Konsep Modern Layering

Bisnis.com, JAKARTA — Brand asal Jepang Uniqlo meluncurkan koleksi edisi khusus musim gugur dan musim dingin, Fall Winter 2023, dengan konsep Modern Layering.

Manajer Marketing UNIQLO Indonesia Listya Lalantika menyebutkan, menyambut pergantian musim, Uniqlo Indonesia meluncurkan tema gaya terbaru untuk menginspirasi gaya paea kostumer di musim yang baru.

"Untuk musim kali ini tema yang kita usung Modern Layering. Ini adalah teknik baju bertumpuk yang biasa diterapkan untuk negara 4 musim untuk menghangatkan badan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dipakai di negara tropis seperti di Indonesia yang menuju akhir tahun musim hujan tetap cuacanya semakin dingin," katanya.

Baca Juga Uniqlo Indonesia Beri Peluang Bisnis bagi Para Pelaku UKM Lokal, Ini Syaratnya

Pada peluncuran koleksi musim ini ada Uniqlo menyediakan 3 sub-team, ada modern layering of style, modern layering of color and texture, dan modern layering of function.

Yang pertama, Modern Layering of Style kuncinya bergaya moderen, kasual, dan chic look. Meskipun dipakai berlapis-lapis pilihan tampilan dan warnanya masih tetap harmonis, dan bahkan meskipun kasula tetap bisa digunakan ke acara formal atau ke kantor dengan tetap nyaman.

Kedua, Modern Layering of Color and Texture bermain dengan tekstur kain dan warnanya yang netral membuat layering tetap harmonis. Uniqlo menyediakan beberapa jenis tekstur kain mulai dari knit, wool, flanel, corduroy yang bisa dimix and match supaya warnanya tetap harmonis dan tetap nyaman.

Baca Juga Warna-warni di Koleksi 2023 Spring Summer Season Uniqlo

Ketiga, Modern Layering of Functions juga dasarnya layering berdasarkan fungsi, yang umumnya dipakai jika bepergian ke negara 4 musim, atau di negara tropis seperti Indonesia bisa digunakan untuk aktivitas naik gunung. Koleksi ini seperti namanya berfungsi untuk menghangatkan dengan teknologi heat tech, extra warm, dan ultra warm.

"Item yang kita keluarkan versatile, dan unisex genderless, bisa digunakan semua orang dengan semua karakter," jelasnya.

Adapun, jumlah koleksi yang akan dikeluarkan sepanjang musim ini secara bertahap akan ada kurang lebih 500, termasuk collection item dan hasil kolaborasi sampai akhir musim.

Baca Juga Tadashi Yanai, Sang Pendiri Uniqlo yang Jadi Orang Terkaya di Jepang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News