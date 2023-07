Ini 7 Manfaat Tomat Bagi Tubuh, Bisa Cegah Kanker

Bisnis.com, JAKARTA - Tomat mengandung antioksidan yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung, kanker, dan diabetes. Tanaman ini mudah tumbuh di seluruh dunia dengan iklim sedang.

Beberapa varian yang paling populer termasuk tomat prem, tomberry, tomat ceri, tomat bistik, dan tomat anggur. Tomat menawarkan lebih dari sekadar memberi nutrisi, yang dianggap sebagai makanan fungsional.

Satu fakta yang mengejutkan adalah orang Eropa pernah salah mengira sayuran ini beracun karena penampilannya yang mengkilat. Suku Aztec dikatakan sebagai orang pertama yang menggunakan tomat untuk keperluan kuliner.

Simak manfaat tomat:

1. Tomat Membantu Mencegah Kanker

Menurut American Institute for Cancer Research, lycopene dalam tomat memiliki sifat pencegahan kanker buah. Lycopene adalah antioksidan dalam keluarga karotenoid.

Sifat antioksidannya yang kuat telah ditemukan untuk menetralkan radikal bebas yang dihasilkan dalam tubuh kita karena berbagai alasan. Bahkan penelitian laboratorium menunjukkan bahwa komponen tomat telah mencegah perkembangbiakan beberapa jenis sel kanker.

2. Tomat Mengatur Tekanan Darah

Tomat juga kaya akan potasium, mineral yang diketahui dapat menurunkan tingkat tekanan darah. Ini karena kalium mengurangi efek natrium. Faktanya, semakin banyak kalium yang Anda konsumsi, semakin banyak natrium yang hilang melalui urin, sehingga membantu menjaga kadar natrium dalam tubuh tetap rendah.

Selain itu, potasium meredakan ketegangan di dinding pembuluh darah Anda – selanjutnya mengurangi tekanan darah. Menurut American Heart Association, asupan potasium yang direkomendasikan untuk orang dewasa rata-rata adalah 4.700 mg per hari. Namun berhati-hatilah untuk tidak mengonsumsi terlalu banyak potasium karena dapat menyebabkan batu ginjal.

3. Tomat Membantu Menurunkan Berat Badan

Menurut sebuah penelitian di China, jus tomat secara signifikan dapat mengurangi berat badan, lemak tubuh, dan lingkar pinggang. Ini juga dapat membantu dalam pengurangan kolesterol yang dapat berkontribusi pada penambahan berat badan.

Selain sebagai sumber antioksidan yang hebat, tomat juga kaya serat dan rendah kalori. Oleh karena itu, mereka meningkatkan rasa kenyang dan bahkan mengurangi asupan kalori, sehingga membantu menurunkan berat badan.

4. Tomat Meningkatkan Kesehatan Kulit Dan Rambut

Tomat merupakan bahan penting dalam sebagian besar perawatan kecantikan. Tomat dapat membantu menyembuhkan pori-pori besar, mengobati jerawat, meredakan sengatan matahari, dan menghidupkan kembali kulit kusam. Antioksidan dalam tomat, terutama lycopene, melawan kerusakan sel dan peradangan kulit.

Tomat juga bekerja sangat baik sebagai zat dan memperbaiki tekstur wajah. Mereka menghilangkan minyak berlebih dari kulit Anda dan membuat wajah Anda segar lebih lama. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mencampur jus tomat dan mentimun segar. Menggunakan bola kapas, oleskan jus ke wajah Anda secara teratur.

5. Tomat Baik Selama Kehamilan

Vitamin C adalah salah satu nutrisi yang dibutuhkan setiap wanita selama kehamilan untuk menjaga kesehatan dirinya dan bayinya. Ini membantu pembentukan tulang, gigi, dan gusi yang sehat. Vitamin ini juga membantu penyerapan zat besi yang tepat dalam tubuh, nutrisi penting lainnya selama kehamilan. Meskipun mengonsumsi suplemen zat besi selama kehamilan dianjurkan, makan tomat dapat bermanfaat.

Lycopene dalam tomat menawarkan perlindungan terhadap kerusakan sel. Meski keamanan suplemen lycopene untuk ibu hamil masih dipertanyakan, antioksidan dari sumber alami sangat aman untuk ibu hamil yang membutuhkan.

6. Tomat Mengurangi Kolesterol Dan Meningkatkan Kesehatan Jantung

Ini likopen, lagi! Tomat kaya lycopene secara teratur dalam diet Anda selama beberapa minggu dapat mengurangi kadar kolesterol LDL (kolesterol jahat) Anda sebanyak 10%. Lebih tepatnya, Anda perlu mengonsumsi likopen minimal 25 mg sehari. Ini mungkin sekitar setengah cangkir saus tomat. Selain itu, 100 gram pure tomat akan menghasilkan 21,8 mg likopen.

7. Tomat Melawan Efek Asap Rokok

Merokok mampu melawan produksi radikal bebas yang berlebihan di dalam tubuh. Sebab, tomat mengandung vitamin C. Itulah sebabnya tomat sangat cocok untuk perokok.

Menurut National Institutes of Health, jika pria dan wanita non-perokok secara teratur membutuhkan masing-masing 90 mg dan 75 mg vitamin C, perokok membutuhkan 35 mg lebih banyak. Sekitar 100 gram tomat mentah mengandung sekitar 13,7 mg vitamin C.

