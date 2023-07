Merinding! Ini Momen Dewa 19 dan Jeff Scott Bawakan Bohemian Rhapsody

Bisnis.com, SOLO - Dewa 19 All Stars berhasil menghipnotis ribuan penonton di Solo untuk bernyanyi bersama selama 4 jam pada Sabtu (29/7/2023).

Dibuka oleh Mahalini dan ditutup penampilan dari musisi luar negeri, Dewa 19 diketahui membawakan sekitar 38 lagu dalam konser tersebut.

Salah satu momen tak terlupakan dari konser Dewa 19 All Stars Solo yakni dimainkannya lagu Bohemian Rhapsody.

Dewa 19 mengiringi Jeff Scott Soto menyanyikan lagu milik Queen di depan lautan manusia. Penonton yang awalnya hening, tiba-tiba berteriak kegirangan.

"I am a big fans. He's my brother from another mother," ucap Jeff sebelum menyanyikan Bohemian Rhapsody.

Suara Jeff bahkan beberapa kali tumpang tindih dengan penonton yang ikut menyanyikan lagu tersebut.

Memasuki lirik "Thunderbolts and lightning, very, very frightening me" penonton pun berteriak histeris saat Jeff mulai memekikkan lirik "Galileo".

Baladewa Solo menirukan Jeff sesuai dengan lagu yang dibawakan oleh Queen tersebut.

Sebelumnya, Ahmad Dhani menjamin bahwa band yang dipunggawainya itu menjadi satu-satunya di Indonesia yang bisa membawakan Bohemian Rhapsody dengan “baik dan benar”.

“Kecuali Dewa 19,” kata Dhani pada beberapa waktu lalu.

Bohemian Rhapsody ini dinyanyikan setelah penampilan dari Derek Sherinian, keyboardis yang pernah bermain untuk Dream Theater.

Derek membawakan lagu Arjuna dalam bahasa Inggris yang juga sempat membuat penonton terkejut.

Diketahui, Arjuna versi Bahasa Inggris ini akan dirilis oleh Dewa 19 pada Agustus 2023.

