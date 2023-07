Rawon Sup Terenak di Dunia Versi Taste Atlas, Kalahkan Ramen

Bisnis.com, JAKARTA - Sup merupakan salah satu menu makanan yang dimiliki oleh semua negara.

Uniknya setiap negara memiliki jenis supnya yang berbeda masing-masing dengan negara lainnya.

TasteAtlas memberikan daftar sup terbaik di dunia, didasarkan pada peringkat audiens TasteAtlas,

Selain itu, penilaian didasarkan pada serangkaian mekanisme yang mengenali pengguna nyata dan yang mengabaikan peringkat bot, nasionalis, atau patriotik lokal, dan memberikan nilai tambahan pada peringkat pengguna yang diakui oleh sistem sebagai pengetahuan.

Berikut 10 sup terbaik di dunia per 28 Juli 2023 berdasarkan penilaian terhadap 29.002 sup yang ada

10. Zurek

Żurek adalah sup tradisional Polandia yang memiliki ciri khas rasa asam, yang berasal dari ragi asam, atau fermentasi roti dan tepung gandum hitam. Supnya juga berisi daging seperti sosis, bacon, atau ham, dan sayuran seperti kentang dan jamur.

Meskipun sangat populer di seluruh Polandia, setiap daerah memiliki versi hidangannya sendiri. Kadang-kadang disajikan dalam mangkuk yang dapat dimakan yang terbuat dari roti, biasanya ditambahkan setengah telur rebus di atas sup sebagai hiasan. Żurek secara tradisional disiapkan dan dikonsumsi selama Paskah.

9. Ramen shoyu

Ramen shoyu berbahan dasar kecap adalah salah satu dari empat kelompok utama ramen - hidangan mi yang dipuji karena rasanya yang istimewa. Mie, kuah kaldu, dan aneka topping adalah tiga elemen penting dalam setiap mangkuk ramen. Kuahnya yang berwarna gelap dan asin inilah yang membedakan shoyu dari jenis lainnya.

Biasanya menggunakan kaldu daging atau seafood, yang dicampur dengan kombinasi kaldu kombu dan kecap yang harum. Mi gandum keriting segar biasanya digunakan dalam shoyu ramen. Dimasak secara terpisah, mereka disajikan dalam mangkuk dan disiram dengan kaldu yang kaya.

8. Ramen

Ramen adalah sup mie yang pertama kali muncul di Jepang pada tahun 1910, ketika juru masak Cina menggabungkan mie dengan kaldu asin. Mie keriting ini berwarna kuning cerah dan lebih elastis daripada mi Jepang yang dibuat pada saat itu – adonannya diremas dengan air mineral yang mengandung natrium karbonat yang disebut kansui .

Pada tahun 1958, namanya berasal dari pengucapan kata Cina lamian (mie tarik), dan pada tahun yang sama, Nissin Foods memproduksi mie instan versi pertama dengan kaldu rasa ayam yang disebut Ramen Ayam .

7. Bori-bori

Bori-bori (vori-vori) adalah sup hangat Paraguay yang diisi dengan daging (biasanya daging sapi atau ayam), pangsit lembut yang terdiri dari tepung jagung dan keju, serta sayuran seperti wortel, seledri, dan bawang bombay. Supnya secara tradisional dibumbui dengan daun salam, cengkeh, dan peterseli, sedangkan kunyit memberikan warna keemasan yang kaya.

Bori-bori sangat populer selama bulan-bulan musim dingin, meski terkadang juga dikonsumsi selama musim panas. Dianjurkan untuk menyajikan bori-bori hangat, ditaburi peterseli dan ditemani parutan keju parmesan di sampingnya. Kuahnya sangat kaya nutrisi, dan ada banyak variasi seperti yang ada tambahan potongan ayam bakar.

6. Ciorba Radauteana

Ciorba Radauteana adalah sup tradisional Rumania. Itu dibuat dengan kombinasi ayam, bawang merah, paprika merah, seledri, wortel, jus lemon, bawang putih, peterseli, dan krim asam. Bahan-bahan tersebut direbus dengan api sedang hingga daging dan sayuran menjadi empuk.

Supnya cukup asam karena penambahan jus lemon. Di Rumania, ciorba Radauteana sangat dihargai karena menjadi obat mabuk dan memiliki khasiat penyembuhan - sering digunakan sebagai obat untuk gejala flu biasa.

5. Hot Pot Taiwan

Hot pot versi Taiwan dimakan selama musim dingin, dan terutama pada hari-hari yang dingin dan hujan. Resepnya tidak diatur, melainkan terdiri dari sepanci kaldu dan berbagai bahan yang dimasak di dalamnya, lalu dicelupkan ke dalam kuah pendamping sebelum dikonsumsi.

Kaldu bisa dibuat dari bonito dan kombu, bumbu Cina, acar kubis, tulang babi, susu, miso, atau kimchi. Bahan yang dimasak di dalamnya sering berupa umbi-umbian, tahu, siomay, perkedel ikan, talas goreng, atau daging yang diiris tipis. Sebagian besar restoran hot pot memiliki bar bumbu dengan saus dan hiasan seperti saus sha cha (saus barbekyu yang berasal dari sate), kecap, cuka putih, cuka hitam, pasta wijen, bawang putih, ketumbar, cabai, daikon, dan biji wijen.

4. Sopa de lima

Hidangan tradisional dari Semenanjung Yucatan, Meksiko, sopa de lima adalah sup ayam dan tomat yang pedas dan beraroma, bertentangan dengan namanya yang membuat orang mengira limau adalah bahan utama hidangan ini. Namun, supnya dibumbui dengan jeruk nipis Yucatan yang unik dan pahit serta cabai habanero pedas.

Karena limau asli Yucatan tersebar di seluruh semenanjung, tidak heran jika limau ini tergabung dalam banyak resep masakan Yucatecan. Sup yang hangat dan sehat dari iklim yang hangat, sopa de lima juga cocok sebagai makanan penghibur musim dingin.

Meski asal muasal sup ini masih menjadi misteri, beberapa sejarawan makanan menyatakan bahwa kemungkinan besar sup ini berasal dari hidangan Maya kuno.

3. Tom kha gai

Tom kha gai adalah hidangan lezat nasional Thailand yang datang dari utara dan membawa pengaruh negara tetangga Laos. Ini adalah sup yang namanya diterjemahkan menjadi sup ayam lengkuas rebus , terdiri dari santan, potongan ayam atau suwir, lengkuas (tanaman kayu berwarna coklat kemerahan atau merah muda terkait dengan jahe), serai, bawang putih, cabai rawit, daun jeruk purut, kecap ikan, dan jamur shiitake.

Lengkuas pedas, pedas, sedikit asam dan rasa bunga memberikan kontras yang menarik dengan krim santan, menciptakan hidangan aromatik yang luar biasa dalam prosesnya. Tom kha gai sangat bergizi dengan khasiat obat yang luar biasa, seperti kemampuan menenangkan saluran pencernaan.

2. Tonkotsu

Tonkotsu adalah jenis ramen unik yang terdiri dari kaldu babi berlemak yang sangat kaya, mi segar, kuning telur lembut, dan perut babi empuk yang meleleh di mulut. Ini sangat populer dan spesial sehingga bisa menjadi hidangan tersendiri, bukan hanya gaya ramen.

Ramen biasanya diberi daun bawang untuk kecerahan dan semangat, rebung untuk rasa renyah, kacang, rumput laut nori untuk kerenyahan, dan jagung manis untuk rasa yang lebih enak. Kaldu yang kaya dikembangkan dengan memasak tulang babi dalam waktu yang sangat lama, hingga kolagen dan lemaknya larut, menghasilkan tekstur hidangan yang unik dan lembut.

1. Rawon

Rawon adalah masakan khas Indonesia yang berasal dari Jawa Timur. Sup beraroma ini biasanya dibuat dengan daging sapi yang direbus perlahan dan bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan cabai. Namun, elemen utamanya adalah buah kluwek , kacang hitam Indonesia.

Bumbu Indonesia yang tidak biasa ini sangat beracun saat mentah, dan selalu perlu difermentasi sebelum dikonsumsi. Itu digiling dengan bahan dan rempah-rempah lain, memberikan hidangan rasa yang bersahaja dan asam serta warna hitam gelap yang unik. Asal muasal sajian tersebut diyakini dari kota Surabaya, ibu kota Jawa Timur.

