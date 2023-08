30+ Bahasa Gaul Inggris yang Sering Digunakan Anak Muda Milenial

Bisnis.com, JAKARTA - Penggunaan bahasa gaul inggris memang sedang populer, apalagi dalam obrolan anak-anak muda. Kata-kata gaul dengan bahasa Inggris ini bisa diucapkan oleh siapa saja dalam komunikasi mereka, terlepas dari apakah mereka lancar berbicara bahasa Inggris atau tidak.

Dengan menggunakan kata gaul bahasa Inggris, hal ini tak hanya sekadar mengikuti tren saja, tetapi juga menunjukkan sisi yang keren dalam diri mereka. Umumnya kata gaul bahasa Inggris digunakan dalam obrolan yang santai atau dengan teman yang sudah saling dekat. Sembari bercanda, kata-kata itu pun terkadang secara otomatis akan terlontar.

Kumpulan Bahasa Gaul Terbaru

1. IDK

I Don’t Know

artinya: Aku tidak tahu

2. YOLO

You only life once

artinya: Hidup cuma sekali loh

3. ROTFL

Rolling On Floor Laughing

artinya: Tertawa sampai guling-guling

4. CMIIW

Correct me if I’m wrong

artinya: Koreksi jika aku salah

5. ASAP

As Soon As Possible

artinya: Secepat mungkin atau secepatnya

6. FYI

For Your Information

artinya: Sebagai informasi/ asal kamu tahu

7. LMAO

Laughing My Ass Off

artinya: Tertawa ngakak

8. TGIF

Thanks God it’s Friday

artinya: Semangat menuju akhir pekan

9. Anw

Anyway

artinya: Ngomong-ngomong

10. OOT

Out Of Topic

artinya: Gak nyambung atau keluar dari topik

11. BTW

By The Way

artinya: Ngomong-ngomong

12. As usual

artinya: Seperti biasa

13. Brass monkeys

artinya: Sangat dingin

14. Da bomb

artinya: Bagus sekali

Don’t have kittens

artinya: Jangan gugup

15. Get my drift

artinya: Paham maksudnya?

16. I catch up to you

artinya: Nanti aku menyusul

17. You know, she was my puppy love

artinya: Kamu tahu, dia adalah cinta monyetku

18. Last night's party was dull!

artinya: Pesta semalam membosankan!

19. If you loose my handphone, it’s bugger all

artinya: Jika kamu menghilangkan HP-ku, tidak apa-apa

20. Slow progress is better than no progress

artinya: Peningkatan yang lamban lebih baik daripada tidak ada peningkatan

21. It’s bugger all if you will leave me

artinya: Tidak apa-apa jika kamu ingin meninggalkan aku

22. Get off my back

artinya: Sudahlah jangan menggangguku

23. I’m in trouble / I’m in hot water

artinya: Aku sedang kesulitan

24. Get out of it / get outta it / drop it

artinya: Sudah lupakan saja

25. He promise to change were all crap

artinya: Dia berjanji untuk berubah, itu omong kosong

26. Well, blow me. I can't believe you got an A on that impossible test

artinya: Aku terkesan. Aku tidak percaya kamu mendapatkan nilai A pada tes yang mustahil itu

27. Cold feet

artinya: Takut

28. Back on your feet

artinya: Baru sembuh

29. Face to face

artinya: Berhadapan

30. I’ll keep my fingers crossed

artinya: Saya akan doakan

31. La la land

artinya: Tempat yang luar biasa

32. AKA: Also Known As

artinya: Alias

33. Clap hands

artinya: Bertepuk tangan

34. Chicken

artinya: Pengecut

Itulah kumpulan singkatan dan bahasa gaul inggris yang bisa kamu gunakan dalam keseharian. Bahasa gaul seperti di atas umumnya digunakan oleh anak muda dan sempat menjadi ikonik bahasa gaul jaksel.

