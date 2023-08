Promo Kemerdekaan di Tempat Wisata, Ada Diskon untuk Nama Agus

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang hari raya kemerdekaan, mulai bermunculan promo-promo menarik untuk publik. Mulai dari makanan, minuman, gadget, hingga tempat wisata.

Yang menarik, ada juga promo atau diskon khusus bagi Anda yang bernama Agus di hari kemerdekaan RI tahun ini.

Berikut adalah beberapa tempat wisata yang memiliki promo khusus kemerdekaan.

1. Dufan

Dufan membuat promo khusus kemerdekaan bernama Merdeka Ria. Promo ini bisa digunakan untuk seluruh pengunjung yang membeli tiket melalui situs ancol.com. Tidak hanya untuk kunjungan 17 Agustus 2023, promo ini bisa digunakan untuk kunjungan dari 9 Agustus hingga 30 September 2023.

Anda bisa mendapatkan potongan harga dengan menggunakan kode voucher "MERDEKA78" sebelum transaksi pembelian. Harga tiket di hari kerja yang mulanya Rp225.000 per tiket menjadi Rp147 per tiket. Sementara itu, harga tiket di akhir pekan yang mulanya Rp275.000 per tiket menjadi Rp197.000 per tiket.

2. The Jungle Waterpark

Tempat bermain air di Bogor ini juga menyediakan promo menarik. Anda bisa masuk ke The Jungle Park dengan harga Rp45.000 per orang. Promo ini berlaku untuk hari Jumat di bulan Agustus.

Cara mendapatkan promo ini cukup mudah. Anda hanya perlu mengikuti media sosial The Jungle Waterpark dan mengunggah poster promo ke akun Anda. Lalu, Anda bisa tunjukkan ke loket untuk mengklaim promo tersebut.

3. Jungleland Adventure The Park

Tempat bermain yang berlokasi di Sentul City, Bogor ini tidak hanya menyediakan satu promo kemerdekaan, melainkan ada enam promo. Berikut adalah daftar promonya.

- Gratis main di Jungleland untuk yang berulang tahun di bulan Agustus.

- Potongan harga sebesar Rp45.000 hingga Rp55.000 untuk pengunjung yang domisili KTP-nya di Bogor, Jakarta, Depok, dan Bekasi.

- Promo Candu, promo tiket untuk dua orang. Anda bisa mendapatkan potongan harga untuk dua tiket sebesar Rp90.000 hingga Rp120.000.

- Promo Merdeka untuk 3 orang. Anda bisa mendapatkan potongan harga untuk tiga tiket sebesar Rp135.000 hingga 180.000

- Juleha, promo khusus hari Jumat untuk empat orang. Anda bisa mendapatkan potongan harga mulai Rp280.000.

- Promo Annual Pass Hebat untuk empat orang. Anda hanya perlu membayar sebesar Rp1.000.000 dari harga awal sebesar Rp2.000.000.

4. Jogjabay

Jogjabay atau Waterboom Jogja menawarkan promo tiket masuk bernama "Kasenengan Merdeka". Promo ini ada tiga jenis, yaitu Agustus, Back to School, dan Agus. Syarat dan ketentuan yang harus dilakukan adalah mengikuti media sosial resmi Jogjabay. Berikut adalah penjelasan promonya.

- Agustus: Potongan harga tiket masuk ditujukan untuk semua pengunjung Jogjabay.

- Back to School: Potongan harga tiket masuk yang ditujukan untuk pelajar dan mahasiswa.

- Agus: Potongan harga tiket masuk untuk orang bernama Agus.

5. Bandung Zoo

Promo dari Bandung Zoo adalah salah satu yang memberikan tiket gratis untuk pengunjung tertentu. Jika hari lahir Anda adalah 16, 17, atau 18 Agustus, Anda bisa masuk ke kebun binatang ini secara gratis.

Untuk mengklaim promo tersebut, Anda hanya perlu menunjukkan tanda pengenal, seperti KTP ke loket Bandung Zoo. Di sini, Anda bisa bertemu dengan banyak binatang, memberi makan binatang, melihat pentas binatang, dan banyak aktivitas lainnya.

