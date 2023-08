Sinopsis Film The Revenant, Aksi Leonardo DiCaprio Balas Dendam Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Film terkenal Amerika yang berjudul The Revenant akan ditayangkan kembali di Bioskop Trans TV malam ini, Selasa (29/8/23). Film ini dirilis pertama kali di California pada 16 Desember 2015.

The Revenant disutradarai oleh Alejandro G. Inarritu, lalu skenarionya ditulis oleh Mark L. Smith dan Inarritu. Film ini dibuat berdasarkan novel The Revenant karya Michael Punke tahun 2002 yang menggambarkan pengalaman penjaga perbatasan Hugh Glass pada 1823. Tidak hanya itu, The Revenant juga diambil berdasarkan puisi tahun 1915 The Song of Hugh Glass.

Produksi film ini terlambat dari jadwal. Saat itu, salju mencair selama lokasi syuting di Kanada sebelum syuting selesai. Hal ini dikarenakan musim panas semakin dekat. Tim produksi tidak ada pilihan selain merelokasi seluruh produksi ke Argentina Selatan yang memiliki kondisi musim dingin serupa.

Baca Juga Sinopsis Film Taken, Aksi Ayah Menyelamatkan Anaknya yang Diculik Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini

Aktor legendaris Leonardo DiCaprio yang membintangi film ini bersama aktor-aktor terkenal lainnya. DiCaprio berperan sebagai tokoh utama yang merupakan penjaga perbatasan bernama Hugh Glass. Saat syuting, ada adegan DiCaprio yang memakan daging.

Walaupun dia adalah vegetarian, DiCaprio memilih melahap sepotong hati bison mentah untuk adegan tersebut. Dia juga harus belajar menembakkan senapan, membuat api, berbicara dua bahasa penduduk asli Amerika (Pawnee dan Arikara), dan belajar dengan dokter yang berspesialisasi dalam teknik penyembuhan kuno.

Film aksi petualangan ini telah meraih banyak penghargaan dan masuk ke lebih dari 180 nominasi. Film ini memenangkan total 90 penghargaan. Bahkan The Revenant memenangkan tiga penghargaan bergengsi Oscar pada 2016. Film ini berlatar belakang pada tahun 1823 di Amerika Utara.

Baca Juga Daftar Film yang Tayang di Disney+ September Mendatang

The Revenant bercerita tentang Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) yang berdarah campuran merupakan seorang penjelajah dan pemburu kulit yang bekerja di ekspedisi penjelajahan di hutan belantara yang ganas dan tak berpenghuni. Ketika kelompoknya diserang oleh suku Indian Arikara, mereka terpaksa melarikan diri dengan upaya keras.

Dalam perjalanan pulang, Glass diserang oleh seekor beruang dan berhasil membunuh beruang itu. Rekan-rekannya, yang dipimpin oleh John Fitzgerald (Tom Hardy), merasa bahwa Glass tidak mungkin bertahan hidup karena terluka parah. Dia menyarankan agar mereka meninggalkannya dengan memberikan perawatan seadanya.

Fitzgerald bersama dengan Jim Bridger (Will Poulter) meninggalkan Glass dengan harapan agar dia segera meninggal. Namun, Glass bertahan hidup meskipun dalam kondisi yang sangat parah. Glass memutuskan untuk memulai perjalanan panjang dan menyusul kelompoknya dengan tujuan balas dendam atas pengkhianatan mereka dan membiarkan dirinya hampir mati.

Baca Juga 7 Rekomendasi Film Action Thrillers Mirip Heart of Stone

Glass memulai perjalanannya yang sulit melewati hutan belantara. Dia menghindari Arikara yang mengejar dengan melompat ke jeram air. Dia kemudian bertemu dengan pengungsi Pawnee, Hikuc. Setelah beristirahat agar pulih, akhirnya luka Glass sudah sembuh.

Namun, pemburu Prancis telah menggantung Hikuc. Glass pun menyusup ke kamp mereka dan melihat pemimpinnya memperkosa Powaqa. Dia membunuh beberapa pemburu dan menyelamatkan rekan barunya.

Keesokan harinya, Glass disergap dan didorong ke atas tebing dengan kudanya oleh Arikara. Apakah Glass akan selamat dan berhasil membalaskan dendamnya pada rekan lamanya? Tonton The Revenant malam ini pukul 23.00 hanya di Bioskop Trans TV! (Salma Permata Dewi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News