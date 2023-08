7 Rekomendasi Film Action Thrillers Mirip Heart of Stone

Bisnis.com, JAKARTA – Film Heart of Stone adalah film action thrillers yang mengisahkan petualangan agen perempuan Rachel Stone (diperankan oleh Gal Gadot). Stone memiliki misi untuk melindungi sebuah senjata bernama “The Heart.”

Tema aksi oleh agen rahasia yang menjalankan misi adalah tema populer yang memiliki banyak peminat. Heart of Stone menyajikan keunikan baru dengan menjadikan perempuan sebagai karakter utama agen perempuan.

Film ini bisa disaksikan di Netflix. Platform streaming itu juga menampung banyak film dengan genre serupa.

Simak rekomendasi film mirip Heart of Stone yang tayang Netflix:

1. The Gray Man

Film action The Gray Man dibintangi oleh aktor populer Chris Evans dan Ryan Gosling. Court Gentry (Ryan Gosling) adalah agen CIA dengan kehidupan masa lalu sebagai seorang tahanan yang dijuluki The Gray Man.

Gentry menjalankan misi dari CIA untuk merebut data rahasia yang disimpan dalam sebuah kalung. Gentry pada akhirnya diburu oleh pembunuh bayaran (Lloyd Hansen) yang hendak menghalangi Gentry. Tema dalam film ini kental akan intrik konflik internal perusahaan agen CIA.



2. The Old Guard

Film ini menceritakan misi prajurit bayaran rahasia yang bisa hidup abadi. Dengan kemampuan itu, mereka memiliki misi untuk melindungi dunia berabad-abad. Prajurit ini dipimpin oleh Andy (Charlize Theron), seorang prajurit perempuan.

Konflik muncul ketika kemampuan rahasia mereka terbongkar dan misi mereka terancam. Andy dan rekannya Nile (Kiki Layne) bertekad untuk menyelamatkan anggota prajurit lain dari pihak yang hendak mengeksploitasi mereka.

3. Triple Frontier

Triple Frontier menampilkan Ben Affleck, Pedro Pascal, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, dan Garrett Hedlund sebagai lima protagonis utama. Film ini menawarkan kisah hubungan persaudaraan yang melakukan misi berbahaya bersama.

Berbekal kemampuan mereka sebagai mantan agen Special Forces, mereka bermisi meringkus uang dari pengedar narkoba asal Amerika Selatan.



4. Red Notice

Red Notice adalah film aksi yang menceritakan petualangan pencuri telur emas milik Ratu Cleopatra. Sama seperti Heart of Stone, film ini dibintangi oleh Gal Gadot (sebagai The Bishop). The Bishop adalah pencuri sekaligus penipu ulung yang bekerja sama dengan John Hartley (Dwayne Johnson) dan Nolan Booth (Ryan Reynolds).

Hartley pada awalnya menyamar sebagai agen FBI untuk melancarkan misi mereka. Meskipun ketiga tokoh utamanya adalah pencuri, agen interpol dilibatkan dalam misi meringkus mereka.

5. Extraction 1 dan 2

Extraction diperankan oleh aktor populer Chris Hemsworth. Hemsworth bertindak sebagai Tyler Rake, seorang tentara bayaran yang memiliki misi penyelamatan anak yang diculik di film pertamanya. Sedangkan film kedua, Rake memiliki misi menyelamatkan keluarga gangster asal Georgia.

Kedua film ini menawarkan adegan baku tembak yang masif dan perkelahian dan disutradarai oleh Sam Hargrave. Film ini tersedia eksklusif di Netflix.



6. The Angel

Film Netflix ini berlatar belakang perang pada 1967 di Semenanjung Sinai, Israel. Ashraf Marwan (Marwan Kenzari) adalah seorang mata-mata Mesir yang bermisi untuk menyelamatkan Israel. Selain merupakan seorang intelijen, Ashraf juga merupakan menantu Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser.

Film ini disadur dari kisah nyata agen bernama Ashraf Marwan, pegawai berpangkat tinggi di Mesir yang menjadi mata-mata untuk membantu Israel.



7. The Mother

The Mother menceritakan kisah informan FBI yang juga merupakan seorang ibu (Jennifer Lopez). Usahanya dalam menjadi informan ini adalah demi melindungi masa depan anaknya. Untuk misi tersebut, sang ibu harus berpisah dengan anaknya selama belasan tahun. (Maretha Uli)

