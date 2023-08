Sinopsis Film Taken, Aksi Ayah Menyelamatkan Anaknya yang Diculik Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Taken merupakan film thriller Perancis berbahasa Inggris. Film ini akan ditayangkan di bioskop Trans TV malam ini, Selasa (29/8/2023).

Film Taken dirilis di Prancis pada 27 Februari 2008 oleh EuropaCorp. Kemudian dirilis di Amerika Serikat pada 30 Januari 2009 oleh 20th Century Fox. Ini merupakan film pertama dan selanjutnya ada dua sekuel, yakni Taken 2 (2012) dan Taken 3 (2014).

Film ini disutradarai oleh sutradara Perancis Pierre Morel dan ditulis oleh Liam Neeson, Maggie Grace, dan Famke Janssen. Morel pernah menyutradarai film dan serial televisi, seperti Peppermint, The Gunman, dan The Ambush. Untuk film-film Taken, dia hanya menyutradarai film pertama dan tidak berkontribusi di film kedua dan ketiga.

Taken dibintangi oleh Liam Neeson, Maggie Grace, Katie Cassidy, Famke Janssen, Leland Orser, dan Holly Valance. Liam Neeson, yang memerankan tokoh utama, sudah pernah berperan di lebih dari 140 film. Beberapa filmnya terkenal secara lokal maupun interlokal, seperti Obi-Wan Kenobi, The Grey, dan Tales of the Jedi.

Taken pernah menang sebanyak dua penghargaan di Winner BMI Film & TV Awards 2009 pada nominasi BMI Film Music Award dan Golden Schmoes Awards 2009 pada nominasi Best Line of the Year. Film yang mendapatkan dua penghargaan ini memiliki genre aksi kriminal dan thriller yang memiliki slogan terkenal berbunyi, "They took his daughter. He'll take their lives.”

Film Taken menceritakan tentang Bryan (Liam Neeson) yang merupakan pensiunan agen CIA. Dia memiliki keterampilan yang luar biasa dalam operasi rahasia dan taktik berbahaya. Dia berusaha untuk bisa lebih dekat dengan putri semata wayangnya yang bernama Kim (Maggie Grace).

Baca Juga Sinopsis Film Blue Beetle, Superhero DC dari Kumbang



Hubungannya dengan Kim terganggu karena perceraian dengan mantan istrinya, Lenore (Famke Janssen). Suatu hari, Kim meminta izin pada Bryan ke Paris, menyusul Lenore. Bryan pun menyetujuinya dengan syarat Kim harus selalu menjaga kontak dengannya dan tetap berhati-hati di luar negeri. Setelah tiba di Paris, Kim dan temannya, Amanda, diculik oleh sebuah sindikat perdagangan manusia.



Sindikat tersebut dipimpin oleh para pedagang manusia Albania yang kejam dan tak kenal ampun. Bryan yang menyadari putrinya diculik langsung melacak petunjuk-petunjuk yang ada. Dia menggunakan keterampilan investigasinya yang luar biasa dan jaringan informasi rahasianya. Bryan memulai perjalanan berbahaya ke bawah dunia gelap Paris.



Saat beraksi, dia bertemu dengan mantan rekan-rekannya dan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menghancurkan sindikat tersebut dan menyelamatkan putrinya. Perjalanan Bryan membawanya melalui berbagai rintangan yang berbahaya, mulai dari penggerebekan tempat persembunyian para pedagang manusia hingga penyamaran sebagai seorang penyelundup.

Baca Juga 7 Rekomendasi Film Action Thrillers Mirip Heart of Stone



Apakah Bryan berhasil menyelamatkan putrinya? Tonton Taken malam ini pukul 21.00 hanya di Bioskop Trans TV! (Salma Permata Dewi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News