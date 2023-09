Lirik dan Chord Satu-Satu Idgitaf

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi Brigitta Sriulina Beru Meliala dengan nama panggung Idgitaf mulai naik setelah merilis lagu berjudul Satu-satu.

Idgitaf lahir pada 15 Mei 2001 dan mendapatkan gelar sarjana dari dari Universitas Indonesia. Semasa SMP dan SMA, dia sering sering bernyanyi dengan grup musik dan juga mengisi acara di gereja-gereja.

Idgitaf juga rutin membawakan ulang lagi pemusik lain di Youtube, Tiktok, Instagram. Lagu berjudul Satu-satu kini sering digunakan netizen dalam video-video di media sosial mereka.

Simak Chord Lagu Satu-satu Idgitaf:

Intro : C..C..

C

mata pernah melihat

C F -Em

telinga pernah mendengar..

Dm C

badan pernah merasa

F

terekam jelas..

Dm C

seakan terjadi baru saja.. ha aaaa..

C

siapakah yang salah?

C F F-Em

siapa yang tanggung jawab..?

Dm C

waktu terus berjalan

F

terasa salah..

Dm G

karena ada yang belum selesai.. ooo..

Reff :

C Cmaj7

aku sudah tak marah..

C7 F

walau masih teringat..

Dm A Dm A

semua yang terjadi kemarin..

Dm G

jadikan ku yang hari ini..

C Cmaj7

aku sudah tak benci..

C7 F

walau nyatanya merugi..

Dm A Dm A

terdengar tidaknya kata maaf..

Dm G F G

dada lapang terima semua..

F Em

akan ada.. masa depan..

Dm C C7

bagi semua.. yang bertahan..

F Em

duniaku.. pernah hancur..

D G C

rangkai lagi.. satu-satu..

Int. C Am F C

hu hu uhu uhu uuhu..

C Am F C

hu hu uhu uhu uuhu..

C

tak semua kan paham, hmm

C F

dan tak semua katakan..

Dm

maaf semua harus terjadi..

Em

(pasti rasa sepi..)

F

kini kau tak sendiri lagi..

Dm

(lagi dan lagi..)

G

aku akan coba pahami.. oooo..

Reff :

C Cmaj7

aku sudah tak marah

C7 F

walau masih teringat..

Dm A Dm A

semua yang terjadi kemarin..

Dm G

jadikan ku yang hari ini..

C Cmaj7

aku sudah tak benci..

C F

walau nyatanya merugi..

Dm A Dm A

terdengar tidaknya kata maaf..

Dm G F G

dada lapang terima semua..

F

akan ada.. (akan ada..)

Em

masa depan.. (masa depan..)

Dm C C7

bagi semua.. yang bertahan..

F Em

duniaku.. pernah hancur..

D G C

rangkai lagi.. satu-satu..

Musik : C D F C (4x)

Outro :

F

akan ada.. (akan ada..)

Em

masa depan.. (masa depan..)

Dm C C7

bagi semua.. yang bertahan..

F Em

duniaku.. pernah hancur..

D G C C7

rangkai lagi.. satu-satu.. hoo..

F Em

(akan ada.. masa depan..)

Dm Am Am-G

(bagi semua.. yang bertahan..)

F Em

(duniaku.. pernah hancur..)

D G C D

rangkai lagi.. satu-satu.. hoo..

Dm G C Am

rangkai lagi.. satu-satu..

D G C

rangkai lagi.. satu-satu..

Simak Lirik Lagu Satu-Satu Idgitaf

Mata pernah melihat

Telinga pernah mendengar

Badan pernah merasa

Terekam jelas seakan terjadi baru saja

Siapakah yang salah

Siapa yang tanggung jawab

Waktu terus berjalan

Terasa salah karena ada yang belum selesai

Aku sudah tak marah

Walau masih teringat

Semua yang terjadi kemarin

Jadikanku yang hari ini

Aku sudah tak benci

Walau nyatanya merugi

Terdengar tidaknya kata maaf

Dada lapang terima semua

Akan ada masa depan

Bagi semua yang bertahan

Duniaku pernah hancur

Rangkai lagi satu-satu

Tak semua kan paham

Tak semua katakan

Maaf semua harus terjadi

Kini kau tak sendiri lagi

Aku akan coba pahami

Aku sudah tak marah

Walau masih teringat

Semua yang terjadi kemarin

Jadikanku yang hari ini

Aku sudah tak benci

Walau nyatanya merugi

Terdengar tidaknya kata maaf

Dada lapang terima semua

Akan ada masa depan

Bagi semua yang bertahan

Duniaku pernah hancur

Rangkai lagi satu-satu

Selain lagu berjudul Satu-satu, lagu Idgitaf juga yang terkenal berjudul Mulai, Mengudara, Lepaskan, Kehilangan, Sepenuhnya, dan Selesai.

