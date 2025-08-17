Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Tangkapan layar - Presiden RI Prabowo Subianto turut berjoget mengikuti alunan lagu Tabola Bale yang dibawakan oleh grup Silet Open Up bersama penyanyi Diva Aurel dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)
Entertainment

Fakta Tabola Bale, Lagu yang Menggema di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Minggu, 17 Agustus 2025 - 20:06
Bagikan
Ringkasan Berita
  • Lagu Tabola Bale yang dibawakan oleh Silet Open Up dan Diva Aurel sukses mengguncang Istana Merdeka saat perayaan HUT ke-80 RI, dibawakan dua kali dan menarik perhatian para tamu undangan.
  • Silet Open Up, penyanyi asal Flores, NTT, yang juga dikenal dengan nama Siprianus Bhuka, sebelumnya menarik perhatian di acara Gala Dinner KTT ASEAN 2023.
  • Lagu Tabola Bale memadukan lirik dan musik khas Timur dan Minang, ditulis oleh Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza, dan Kiki Acoustic, dan telah ditonton 74 juta kali di YouTube.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Tabola Bale menjadi lagu yang bergema meriah dalam perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto hingga seluruh tamu undangan yang hadir tidak ketinggalan untuk berjoget bersama mengikuti alunan musik Indonesia Timur yang dipadukan dengan musik khas Minang tersebut.

Para pejabat seperti Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih Mayor Teddy Indra Wijaya hingga Istri Presiden ke-7 RI Iriana Widodo tampak menikmati alunan lagu tersebut.

Baca Juga Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Berikut ini fakta menarik terkait lagu Tabola Bale yang dinyanyikan saat perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka.

Fakta Menarik Lagu Tabola Bale

1. Dibawakan oleh Silet Open Up

Lagu Tabola Bale sukses dibawakan oleh Silet Open Up yang merupakan penyanyi asal Flores, NTT. Ia menyanyikan lagu tersebut bersama Diva Aurel.

Baca Juga Lirik Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo Joget saat Perayaan HUT ke-80 RI

Lagu berjudul Tabola Bale itu pertama kali diunggah oleh Silet Open Up melalui kanal Youtube-nya pada 3 April 2025 dan hingga kini telah ditonton sebanyak 74 juta kali.

Ditulis oleh Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza & Kiki Acoustic, lagu ini memadukan lirik dan musik khas Timur dan Minang. Hal ini dapat terdengar jelas dari beberapa lirik lagu yang mereka tuliskan.

2. Dibawakan 2x di Istana Merdeka

Baca Juga Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Bersama Diva Aurel, Silet Open Up membawakan lagu Tabola Bale dalam dalam peringatan hari kemerdekaan ke-80 RI sukses mengguncang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

Tak tanggung-tanggung, lagu itu dibawakan sebanyak dua kali dan menarik perhatian peserta yang hadir dalam perayaan hari kemerdekaan di Istana Merdeka.

Sejumlah pejabat tidak ketinggalan untuk menari mengikuti alunan musik.

3. Sosok Silet Open Up, Pernah Hadiri KTT Asean 2023

Silet Open Up merupakan nama panggung dari Siprianus Bhuka. Tak hanya Tabola Bale, dirinya juga memiliki lagu hits lain seperti Tambah Gaga, MATUMAJA, hingga Kuah Kosong.

Pria kelahiran 22 November 1993 ini juga sukses menarik perhatian dalam acara Gala Dinner KTT Asean 2023 di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, lantaran membawakan lagu Kakak Main Salah yang turut disambut antusias oleh tamu kenegaraan.

4. Lirik Lagu Tabola Bale

Ditulis oleh Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza & Kiki Acoustic, lagu ini memadukan lirik dan musik khas Timur dan Minang. Hal ini dapat terdengar jelas dari beberapa lirik lagu yang mereka tuliskan.

“Kaka lacak ko pu nama
Barang itu tra pake lama
Langsung tanya di ko pu mama
Ternyata ade nona, ko pu nama Maimuna”

Lalu lirik Minang, seperti:

“Ondeh Uda, jan lah baitu bana
Denai ko indaklah nan sarupo itu
Dek hanyo takuik mancaliak Uda
Acok mabuak-mabuakan”

Berikut lirik lengkap lagu Tabola Bale yang dinyanyikan oleh Silet Open Up...

Halaman:
  1. 1
  2. 2
Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Merambah Megah Citatah
Premium

Merambah Megah Citatah

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka
Nasional

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

9 jam yang lalu
Istana Merdeka Digoyang Joget Pacu Jalur saat Peringatan HUT ke-80 RI
Nasional

Istana Merdeka Digoyang Joget Pacu Jalur saat Peringatan HUT ke-80 RI

9 jam yang lalu
Biografi Husein Mutahar, Pencipta Lagu Indonesia Merdeka
Humaniora

Biografi Husein Mutahar, Pencipta Lagu Indonesia Merdeka

6 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Kesan Raffi Ahmad Terhadap Prabowo di HUT ke 80 Kemerdekaan Indonesia
Entertainment

Kesan Raffi Ahmad Terhadap Prabowo di HUT ke 80 Kemerdekaan Indonesia

2 jam yang lalu
Fakta Tabola Bale, Lagu yang Menggema di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025
Entertainment

Fakta Tabola Bale, Lagu yang Menggema di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025

3 jam yang lalu
Diskon Kemerdekaan, Naik KRL Cuma Rp80 Hingga 18 Agustus 2025
Info Travel

Diskon Kemerdekaan, Naik KRL Cuma Rp80 Hingga 18 Agustus 2025

5 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Promo Bioskop Spesial HUT RI Bulan Agustus, Ada Nonton Gratis hingga Buy One get One

2

Promo Makanan Spesial Edisi Kemerdekaan RI Agustus 2025 dan Syaratnya, Diskon hingga 80%

3

10++ Promo Kuliner Rp17.000 Spesial 17 Agustus 2025: Wingstop, Sushi Tei, Subway

4

Rangkaian Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan HUT Ke-80 RI, dan Artis yang Tampil

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro