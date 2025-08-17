Fakta Tabola Bale, Lagu yang Menggema di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Tabola Bale menjadi lagu yang bergema meriah dalam perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto hingga seluruh tamu undangan yang hadir tidak ketinggalan untuk berjoget bersama mengikuti alunan musik Indonesia Timur yang dipadukan dengan musik khas Minang tersebut.

Para pejabat seperti Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih Mayor Teddy Indra Wijaya hingga Istri Presiden ke-7 RI Iriana Widodo tampak menikmati alunan lagu tersebut.

Berikut ini fakta menarik terkait lagu Tabola Bale yang dinyanyikan saat perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka.

Fakta Menarik Lagu Tabola Bale

1. Dibawakan oleh Silet Open Up

Lagu Tabola Bale sukses dibawakan oleh Silet Open Up yang merupakan penyanyi asal Flores, NTT. Ia menyanyikan lagu tersebut bersama Diva Aurel.

Lagu berjudul Tabola Bale itu pertama kali diunggah oleh Silet Open Up melalui kanal Youtube-nya pada 3 April 2025 dan hingga kini telah ditonton sebanyak 74 juta kali.

Ditulis oleh Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza & Kiki Acoustic, lagu ini memadukan lirik dan musik khas Timur dan Minang. Hal ini dapat terdengar jelas dari beberapa lirik lagu yang mereka tuliskan.

2. Dibawakan 2x di Istana Merdeka

Bersama Diva Aurel, Silet Open Up membawakan lagu Tabola Bale dalam dalam peringatan hari kemerdekaan ke-80 RI sukses mengguncang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

Tak tanggung-tanggung, lagu itu dibawakan sebanyak dua kali dan menarik perhatian peserta yang hadir dalam perayaan hari kemerdekaan di Istana Merdeka.

Sejumlah pejabat tidak ketinggalan untuk menari mengikuti alunan musik.

3. Sosok Silet Open Up, Pernah Hadiri KTT Asean 2023

Silet Open Up merupakan nama panggung dari Siprianus Bhuka. Tak hanya Tabola Bale, dirinya juga memiliki lagu hits lain seperti Tambah Gaga, MATUMAJA, hingga Kuah Kosong.

Pria kelahiran 22 November 1993 ini juga sukses menarik perhatian dalam acara Gala Dinner KTT Asean 2023 di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, lantaran membawakan lagu Kakak Main Salah yang turut disambut antusias oleh tamu kenegaraan.

4. Lirik Lagu Tabola Bale

“Kaka lacak ko pu nama

Barang itu tra pake lama

Langsung tanya di ko pu mama

Ternyata ade nona, ko pu nama Maimuna”

Lalu lirik Minang, seperti:

“Ondeh Uda, jan lah baitu bana

Denai ko indaklah nan sarupo itu

Dek hanyo takuik mancaliak Uda

Acok mabuak-mabuakan”

Berikut lirik lengkap lagu Tabola Bale yang dinyanyikan oleh Silet Open Up...