Ini Sinopsis The Nun 2 yang Baru Tayang di Bioskop

Bisnis.com, JAKARTA - Film The Nun 2 resmi tayang di Indonesia pada Rabu (6/9/23). Film ini merupakan sekuel dari film The Nun yang rilis pada 2018.

Film pertama dan kedua tidak berbagi sutradara dan penulis yang sama. The Nun 2 akan disutradarai oleh Michael Chaves dan ditulis oleh Akeela Cooper, Gary Dauberman, dan Ian Goldberg. Sutradara Chaves sering menyutradarai film-film horor, seperti The Curse of La Llorona dan The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Dilansir dari IMDb, sutradara Michael Chaves kini menjadi film yang paling banyak menyutradarai Film Conjuring. Dia juga telah menyutradarai Curse of La Llorona, The Conjuring 3, dan sekarang The Nun 2. Ada adegan yang membuat Chaves sangat antusias karena tahu para penggemar akan menyukainya.

Kehadiran Michael Chaves seperti menjadi rangkaian kisah yang dinanti-nanti oleh penggemar film horor. Ketika tiba saatnya untuk benar-benar mengeksekusi adegan tersebut, Chaves menyadari betapa sulitnya menciptakannya rangkaian kisah tersebut, karena dia menginginkan kesempurnaan.

Terutama ketika tiba saatnya untuk menciptakan sosok menyerupai Valak, maka tantangannya adalah membuat rangkaian kisah yang berkaiatn dengan Valak.

Dilansir dari AV Club, Chaves dalam wawancaranya dengan The Hollywood Reporter menggoda para penggemar dengan melontarkan teka-teki dalam film tersebut. Dia mengatakan bahwa penonton harus jeli saat menonton karena ada sepasang mata yang muncul di layar pada momen penting dalam film. Para penggemar menebak-nebak apa itu dalam dunia Conjuring.

Sekuel ini sudah dibicarakan sejak setelah film pertamanya rilis. Penulis naskah terkenal dalam genre horor, Akeela Cooper, berkontribusi dalam film ini. Akeela Cooper dikenal pernah menulis film-film horor populer, seperti M3GAN dan Malignant.

Sementara itu, produser untuk film ini masih tetap sama dengan film sebelumnya, yakni James Wan dari Atomic Monster dan Peter Safran dari The Safran Company. Kemudian, ada Michael Clear dan Gary Dauberman yang menjadi produser eksekutif. Sebelumnya, dalam film pertama, James Wan dan Gary Dauberman berkontribusi sebagai penulis naskahnya.

Aktor dan aktris yang akan memerankan tokoh-tokoh The Nun 2 ada beberapa yang baru, salah satunya Storm Reid sebagai pemeran utama. Sementara itu, tokoh penting lainnya akan diperankan oleh orang yang sama, seperti Bonnie Aarons yang tetap memerankan Valak. Taissa Farmiga dan Jonas Bloquet juga akan kembali tampil untuk film sekuel ini.

Film horor ini menceritakan tentang misteri horor di biara. The Nun 2 memiliki latar belakang empat tahun setelah peluncuran film pertama. Dimulai pada 1956 setelah seorang pendeta dibunuh dengan kejam di Prancis. Suster Irene (Taissa Farmiga) akan berhadapan sekali lagi dengan iblis Valak.

Berbeda dengan kejadian sebelumnya di gereja Rumania, sekarang akan terjadi sesuatu di gereja Prancis. Saat itu, pada 1952, ketika seorang biarawati muda di sebuah biara terpencil di Rumania mengambil nyawanya sendiri, seorang pendeta dengan masa lalu yang kelam dan seorang novisiat di ambang sumpah terakhirnya dikirim oleh Vatikan untuk menyelidikinya.

Mereka bersama-sama berusaha mengungkap rahasia ordo yang tidak suci dengan mempertaruhkan tidak hanya hidup mereka, tetapi juga iman dan jiwa mereka.

Apakah Suster Irene berhasil lagi dalam melawan Valak? Saksikan film The Nun 2 hanya di bioskop terdekat Anda! (Salma Permata Dewi)

