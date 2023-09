Tips Memilih Buah dan Sayuran Kaleng yang Sehat

Bisnis.com, JAKARTA – Mengonsumsi buah dan sayuran sangat dianjurkan untuk mendukung kesehatan tubuh.

Buah dan sayuran segar memang enak, tapi harganya bisa mahal. Belum lagi, mereka tidak bertahan lama, dan jika dibiarkan terlalu lama bisa menyebabkan pemborosan makanan dan membuang-buang uang.

Namun, ada beberapa cara untuk mendapatkan manfaat buah dan sayur tanpa terlalu mengkhawatirkan tanggal kadaluarsa, salah satunya memilih makanan kaleng.

Sebuah studi dari Michigan State University, “Nutrition and Cost Comparisons of Select Canned, Frozen and Fresh Fruits and Vegetables” menunjukkan bahwa buah dan sayuran kalengan juga dapat memberikan nutrisi dan memiliki harga yang terjangkau.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan beberapa kelebihan dari buah dan sayuran kaleng sebagai berikut:

Sebagian besar buah dan sayuran kalengan mengandung jumlah nutrisi yang sama dengan produk segar dan beku. Ada beberapa makanan kalengan yang sebenarnya mengandung lebih banyak vitamin dan mineral daripada pilihan segar.

Buah dan sayuran kalengan memiliki masa simpan yang lebih lama, siap dimakan dan mudah digunakan saat menyiapkan makanan.

Buah dan sayuran kalengan biasanya memiliki harga yang lebih rendah sehingga memungkinkan keluarga untuk menghemat uang belanja makanan mereka.

Buah dan sayuran kalengan aman. Proses pengalengan menggunakan panas tingkat tinggi untuk mengawetkan makanan sehingga mencegah pertumbuhan patogen yang merupakan penyebab penyakit bawaan makanan.



Ini beberapa tips memilih buah dan sayur kalengan:

1. Periksa bahan-bahannya

Ketika memilih sayuran kalengan, carilah produk yang hanya terdiri dari sayuran saja dengan sedikit tambahan air dan sedikit garam. Dengan memilih sayuran kalengan yang tidak dibumbui, nantinya Anda bisa menyesuaikan sendiri rasanya dan menjaga kandungan natriumnya.

Ketika memilih buah kalengan, pilihlah produk yang hanya mengandung buah yang dikemas dalam 100% buah asli. Sebaiknya jangan memilih buah kalengan yang mengandung sirup karena gula tambahannya yang tidak baik untuk tubuh.



2. Perhatikan kandungan natrium

Natrium biasanya ditambahkan ke dalam makanan kaleng untuk mengawetkannya. Carilah makanan berlabel rendah natrium atau tanpa tambahan garam.



3. Periksa kandungan gula tambahan

Perhatikan apakah ada tambahan gula dalam produk tersebut. Sebaiknya, carilah buah yang dikalengkan dalam air, jus, atau sirup dengan kandungan gula rendah dan tiriskan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. (Kresensia Kinanti)

