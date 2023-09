Line Up Lengkap Pestapora 2023, Dibuka Besok 22 September

Bisnis.com, JAKARTA - Festival musik Pestapora akan digelar selama tiga hari mulai 22 September hingga 24 September 2023 mendatang.

Pestapora adalah selebrasi terbaru pertunjukkan musik Indonesia yang diselenggarakan oleh Boss Creator. Perayaan musik di tahun kedua yang akan diselenggarakan selama tiga hari mulai tanggal 22, 23, 24 September 2023 berlokasi di Gambir Expo, Kemayoran Jakarta.

Puluhan ribu pengunjung, ratusan guest star, dan beragam kegiatan seru memberikan pengalaman yang berbeda untuk sebuah selebrasi perayaan musik.

Adapun untuk harga tiket dijual mulai dari Rp200.000 untuk early bird hingga termahal Rp700.000 untuk 3 daily pass.

Berikut line up lengkap Pestapora 2023

Hari pertama 22 September 2023

ZEAL

YURA YUNITA

WHITE CHORUS

VT-00

VIRGOUN

UNGU

THE UPSTAIRS

THE PANTURAS

THE ADAMS

TERBUJURKAKU

TAMAT

STAND HERE ALONE

SOEGI BORNEAN

SKY SUCAHYO

SILAMPUKAU

RRAG

ROMANTIC ECHOES

RIZKY FEBIAN

PRONTAXAN

Pesta Modular by Indo Modular X Tuan Tigabelas - Mattermos - IWA K

PEONIES

PEE WEE GASKINS

PAMUNGKAS

PADI REBORN

NUH PEACE

NOAH

MOONGAZING AND HER

MISANTHROPY CLUB

MILLEDENIALS

LYODRA

KOIL

KELOMPOK PENERBANG ROKET X EKA ANNASH

KANEKURO

ISOLASIDO

INDONESIA TIMUR SHOW

INDIVIDUAL DISTORTION

HINDIA

GPLUCK

FTLFRAME

FIERSA BESARI

ENSEMBLE TIKORO X RAMA

ENDAH N RHESA

EFEK RUMAH KACA X BARASUARA

DJ YASMIN X DJ UNA

DIALOG DINI HARI

DENNY CAKNAN

DANILLA

COLLAPSE

COLDIAC

BERNADYA

BEDCHAMBER

BARAKATAK

ARMADA

ANDRA & THE BACKBONE

Hari Kedua 23 September

ZOO

XIN LIE

VINA PANDUWINATA AND HER BOYS

VIERRATALE

TWILITE ORCHESTRA

THIRTEEN

THE JANSEN

THE BRANDALS

THAT'S ROCKEFELLER

TARRKAM

SWEET AS REVENGE

SWARA GEMBIRA FT CACA HANDIKA - IKKE NURJANAH - IIS DAHLIA

SUMMERLANE

STEREO WALL

ST.LOCO

SORE

SMASH X TBA

RUMAHSAKIT

RUB OF RUB

REKAH

REBELION ROSE

RAISSA ANGGIANI

PROJECT POP

PESTOLAER

PEACH

ORKES PENSIL ALIS

NURSALIM YADI ANUGRAH

NAURA AYU

NADIN AMIZAH

MORFEM

MOMONON

LIBYA MONTES

LAST CHILD

KINTANI X IPANK X RATU SIKUMBANG

KAHITNA

KADAPAT

ISOLASIDO

INUL DARATISTA

INDRAMENUS X JOE MILLION

HUMINOID

HOLY CITY ROLLERS

HIVI!

GUYON WATON

GOODNIGHT ELECTRIC

GOOD MORNING EVERYONE

GODPLANT

FRAU

FOR REVENGE

FEEL KOPLO

EL CORONA

DUO MAIA

DR. PM

CREVE, OUVERTE!

BRUNOBAUER

BILLFOLD

BAP

BANDANEIRA DIBAWAKAN OLEH ANANDA BADUDU

BACK IN THE DAYS - ANTON WIRJONO & HOGI WIRJONO

ATTA HALILINTAR

ASEP NAYAK X NIKOLAS NAYAK

ANDRE TAULANY AND FRIENDS

AMERTA

ADA BAND

Hari Ketiga 24 September

WAHONO X NATASHA TONTEY

VICTOR HUTABARAT X TRIO AMBISI FEAT RICAD HUTAPEA POWER BAND

UCUPOP

TIPE-X

THE SENIOR HIGH SCHOOL

THE CHANGCUTERS

TEYA LOGOS

TEENAGE DEATH STAR

SUNWICH

STRAIGHT ANSWER

SHERINA

SERINGAI X BURGERKILL

SALON RnB

REALITY CLUB

RAISSA

RAISA

PUTRI KHARISMA

PUPPY RI0T

PERUNGGU

PARADE HUJAN

NTRL

NATINSON

NARTOK

MOTHER BANK

MONICA HAPSARI

MAMANG KESBOR

MALIQ & D'ESSENTIALS

MAHALINI

LOMBA SIHIR

LEIPZIG

LAMEBRAIN

LALAHUTA

KUNTO AJI

KING NASSAR

KAWAN-KAWAN AND THE COCONUTTREEZ

KAPAL UDARA

JUICY LUICY

JKT48

JIUNG

IMPROMPTU

HASOE ANGELS

GRRRL GANG

GIRL AND HER BADMOOD

GIGI

GAUNG

GANGSTARASTA

FSTVLST

FOURTWNTY X JASON RANTI X FIERSA BESARI

FLOWR PIT

FEBY PUTRI

ELKARMOYA

DONGKER

DOM65

DEWA 19 FEAT. ELLO

D'MASIV

D'JENKS X ARTIFICIAL LIFE

CRAYOLA EYES

BONGABONGA

BILAL INDRAJAYA

BEESWAX

AYU TING-TING

ALI

ALDI TAHER AND THE ALDI TAHER BAND

