Line Up Lengkap Pestapora 2023, Dibuka Besok 22 September

Bisnis.com, JAKARTA - Festival musik Pestapora akan digelar selama tiga hari mulai 22 September hingga 24 September 2023 mendatang.
Pestapora adalah selebrasi terbaru pertunjukkan musik Indonesia yang diselenggarakan oleh Boss Creator. Perayaan musik di tahun kedua yang akan diselenggarakan selama tiga hari mulai tanggal 22, 23, 24 September 2023 berlokasi di Gambir Expo, Kemayoran Jakarta.
Puluhan ribu pengunjung, ratusan guest star, dan beragam kegiatan seru memberikan pengalaman yang berbeda untuk sebuah selebrasi perayaan musik.
Adapun untuk harga tiket dijual mulai dari Rp200.000 untuk early bird hingga termahal Rp700.000 untuk 3 daily pass.
Berikut line up lengkap Pestapora 2023
Hari pertama 22 September 2023
ZEAL
YURA YUNITA
WHITE CHORUS
VT-00
VIRGOUN
UNGU
THE UPSTAIRS
THE PANTURAS
THE ADAMS
TERBUJURKAKU
TAMAT
STAND HERE ALONE
SOEGI BORNEAN
SKY SUCAHYO
SILAMPUKAU
RRAG
ROMANTIC ECHOES
RIZKY FEBIAN
PRONTAXAN
Pesta Modular by Indo Modular X Tuan Tigabelas - Mattermos - IWA K
PEONIES
PEE WEE GASKINS
PAMUNGKAS
PADI REBORN
NUH PEACE
NOAH
MOONGAZING AND HER
MISANTHROPY CLUB
MILLEDENIALS
LYODRA
KOIL
KELOMPOK PENERBANG ROKET X EKA ANNASH
KANEKURO
ISOLASIDO
INDONESIA TIMUR SHOW
INDIVIDUAL DISTORTION
HINDIA
GPLUCK
FTLFRAME
FIERSA BESARI
ENSEMBLE TIKORO X RAMA
ENDAH N RHESA
EFEK RUMAH KACA X BARASUARA
DJ YASMIN X DJ UNA
DIALOG DINI HARI
DENNY CAKNAN
DANILLA
COLLAPSE
COLDIAC
BERNADYA
BEDCHAMBER
BARAKATAK
ARMADA
ANDRA & THE BACKBONE
Hari Kedua 23 September
ZOO
XIN LIE
VINA PANDUWINATA AND HER BOYS
VIERRATALE
TWILITE ORCHESTRA
THIRTEEN
THE JANSEN
THE BRANDALS
THAT'S ROCKEFELLER
TARRKAM
SWEET AS REVENGE
SWARA GEMBIRA FT CACA HANDIKA - IKKE NURJANAH - IIS DAHLIA
SUMMERLANE
STEREO WALL
ST.LOCO
SORE
SMASH X TBA
RUMAHSAKIT
RUB OF RUB
REKAH
REBELION ROSE
RAISSA ANGGIANI
PROJECT POP
PESTOLAER
PEACH
ORKES PENSIL ALIS
NURSALIM YADI ANUGRAH
NAURA AYU
NADIN AMIZAH
MORFEM
MOMONON
LIBYA MONTES
LAST CHILD
KINTANI X IPANK X RATU SIKUMBANG
KAHITNA
KADAPAT
ISOLASIDO
INUL DARATISTA
INDRAMENUS X JOE MILLION
HUMINOID
HOLY CITY ROLLERS
HIVI!
GUYON WATON
GOODNIGHT ELECTRIC
GOOD MORNING EVERYONE
GODPLANT
FRAU
FOR REVENGE
FEEL KOPLO
EL CORONA
DUO MAIA
DR. PM
CREVE, OUVERTE!
BRUNOBAUER
BILLFOLD
BAP
BANDANEIRA DIBAWAKAN OLEH ANANDA BADUDU
BACK IN THE DAYS - ANTON WIRJONO & HOGI WIRJONO
ATTA HALILINTAR
ASEP NAYAK X NIKOLAS NAYAK
ANDRE TAULANY AND FRIENDS
AMERTA
ADA BAND
Hari Ketiga 24 September
WAHONO X NATASHA TONTEY
VICTOR HUTABARAT X TRIO AMBISI FEAT RICAD HUTAPEA POWER BAND
UCUPOP
TIPE-X
THE SENIOR HIGH SCHOOL
THE CHANGCUTERS
TEYA LOGOS
TEENAGE DEATH STAR
SUNWICH
STRAIGHT ANSWER
SHERINA
SERINGAI X BURGERKILL
SALON RnB
REALITY CLUB
RAISSA
RAISA
PUTRI KHARISMA
PUPPY RI0T
PERUNGGU
PARADE HUJAN
NTRL
NATINSON
NARTOK
MOTHER BANK
MONICA HAPSARI
MAMANG KESBOR
MALIQ & D'ESSENTIALS
MAHALINI
LOMBA SIHIR
LEIPZIG
LAMEBRAIN
LALAHUTA
KUNTO AJI
KING NASSAR
KAWAN-KAWAN AND THE COCONUTTREEZ
KAPAL UDARA
JUICY LUICY
JKT48
JIUNG
IMPROMPTU
HASOE ANGELS
GRRRL GANG
GIRL AND HER BADMOOD
GIGI
GAUNG
GANGSTARASTA
FSTVLST
FOURTWNTY X JASON RANTI X FIERSA BESARI
FLOWR PIT
FEBY PUTRI
ELKARMOYA
DONGKER
DOM65
DEWA 19 FEAT. ELLO
D'MASIV
D'JENKS X ARTIFICIAL LIFE
CRAYOLA EYES
BONGABONGA
BILAL INDRAJAYA
BEESWAX
AYU TING-TING
ALI
ALDI TAHER AND THE ALDI TAHER BAND
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