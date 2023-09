Ini 5 Rekomendasi Film Horor yang Wajib Ditonton, Jelang Halloween

Bisnis.com, JAKARTA - Nuansa horor saat Halloween dilengkapi dengan film horor terbaik merupakan perpaduan yang sempurna.

Oktober menjadi bulan terbaik untuk menikmati film horor, pasalnya di bulan ini bagi beberapa negara merupakan bulan untuk merayakan Halloween.

Halloween atau All Hallows Evening merupakan sebuah perayaan dimana orang beramai-ramai mengenakan berbagai kostum hantu atau kostum karakter film favoritnya. Tidak hanya kostum, ada juga rumah yang didekorasi seperti rumah hantu.

Baca Juga Promo Film Di Ambang Kematian, Buy 1 Get 1 sampai 28 September 2023

Dilansir dari laman digitaltrends.com pada Selasa (26/09/2023), Halloween di Indonesia tidak dirayakan seramai di luar negeri, namun ada sebagian orang merayakannya dengan mengadakan pesta Halloween.

Untuk kamu yang ingin merayakan Halloween tetapi tidak bisa datang ke pesta, kamu bisa tetap merayakan Halloween dengan menonton film horor di rumah melalui aplikasi streaming film seperti Prime Video.

Prime video adalah salah satu aplikasi streaming yang menyediakan berbagai genre film dan drama seperti salah satunya horor. Prime video menyediakan berbagai subgenre film horor seperti vampir, hantu, psikopat, supernatural, hingga exorcism.

Baca Juga 4 Fakta Menarik Film Saw X, Salah Satunya Setting Waktu Mundur

Berikut adalah film horor terbaik Prime Video:

1. There's Something Wrong with the Children (2023)

Disutradarai oleh Roxanne Benjamin dari naskah karya TJ Cimfel dan David White, There's Something Wrong with the Children dibintangi oleh Alisha Wainwright dan Zach Gilford sebagai Margaret dan Ben.

Film There's Somethin Wrong With The Children mengisahkan Margaret dan Ben yang melakukan perjalanan akhir pekan bersama teman lama Ellie (Crew) dan Thomas (Santos) serta kedua anak kecil mereka (Guiza dan Mattle). Ben mulai mencurigai sesuatu yang supernatural sedang terjadi saat anak-anaknya mulai bertingkah aneh setelah menghilang ke dalam hutan semalaman.



2. Knock at the Cabin (2023)

Adaptasi dari The Cabin at the End of the World karya Paul G. Tremblay , penulis/sutradara M. Night Shyamalan membawakan kita Knock at the Cabin , jenis film horor tertutup yang akan mengingatkan kita akan perjalanan indah ke tengah dunia.

Baca Juga 9 Rekomendasi Film Horor Terbaik Indonesia dan Luar Negeri

Mengisahkan sebuah keluarga yang disandera oleh empat orang asing bersenjata saat berlibur di kabin terpencil. Para pengunjung, dipimpin oleh Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), menuntut seorang anak perempuan dan orang tuanya untuk membuat pilihan yang tidak terpikirkan: menyelamatkan keluarga mereka atau menyelamatkan umat manusia.

3. M3GAN (2022)

Dibintangi oleh Allison Williams sebagai Gemma dan Violet McGraw sebagai keponakannya Cady, ketika orang tuanya terbunuh dalam kecelakaan mobil, Cady tinggal bersama bibinya, yang kebetulan sedang mengerjakan boneka rahasia bertenaga AI, dengan nama sandi M3GAN (Model 3 Android Generatif).

Direkayasa untuk menjadi mainan terbaik yang diinginkan anak-anak, ketika diperkenalkan kepada Cady yang sedih, M3GAN menjadi teman yang memberikan kesenangan ketika bermain.

Namun, M3GAN dengan cepat berubah menjadi mesin pembunuh tingkat A ketika ada suatu hal yang mengganggu Cady.

4. Halloween Ends (2022)

Empat tahun setelah peristiwa Halloween Kills tahun lalu, Laurie tinggal bersama cucunya Allyson dan sedang menyelesaikan penulisan memoarnya.

Michael Myers tidak terlihat lagi sejak saat itu. Laurie, setelah membiarkan hantu Michael menentukan dan mengendalikan realitasnya selama beberapa dekade, telah memutuskan untuk membebaskan dirinya dari rasa takut dan amarah serta menerima kehidupan.

Namun ketika seorang pemuda, Corey Cunningham, dituduh membunuh seorang anak laki-laki yang ia asuh, hal itu memicu serangkaian kekerasan dan teror yang akan memaksa Laurie untuk menghadapi kejahatan yang tidak dapat dikendalikan, untuk selamanya.

5. Goodnight Mommy (2022)

Goodnight Mommy merupakan sebuah film yang di remake tahun 2022 dari film Austria tahun 2014 dengan judul yang sama, Goodnight Mommy.

Dibintangi oleh Cameron dan Nicholas Crovett sebagai saudara kembar Elias dan Lukas. Ketika kakak beradik tersebut terpaksa tinggal bersama ibu mereka (Naomi Watts), seorang aktris yang wajahnya ditutupi perban akibat operasi “kosmetik”, mereka mulai merasakan perasaan aneh tentang wanita tersebut yang sama sekali bukan ibu mereka, melainkan orang lain yang meniru ibunya. (Ernestina Jesica Toji)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News