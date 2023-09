Pujian Juri AGT 2023 untuk Putri Ariani: Diamond Langka hingga Calon Juara

Bisnis.com, SOLO - Putri Ariani mendapat standing ovation dari para juri di final America's Got Talent (AGT) 2023.

Ia berhasil memukai juri dan para penonton lewat lagu Don't Let the Sun Go Down On Me milik Elton John.

Selesai membawakan lagu itu, Putri pun mendapat pelukan dari Simon Cowell.

Di panggung final, Putri juga sempat berbicara mengenai mimpi dan ketakutan, di mana ia yakin bahwa semua orang bisa meraih apa yang dicita-citakan.

"Aku percaya bahwa kita bisa, mampu, dan setara. Jadi, jangan takut untuk terus menggapai impian anda. Mimpi kita akan menjadi kenyataan jika kita percaya," ucapnya disamput tepuk tangan meriah.

Sebelumnya, ia juga mendapat beragam pujian dari para juri. Mereka semua terpana melihat penampilan Putri.

Simon Cowell menilai bahwa Putri adalah sebuah diamond langka yang ditemukan oleh AGT.

"Kamu adalah salah satu dari diamond yang kita temukan. Kamu benar-benar terlahir untuk melakukan ini. Kamu sudah melewati begitu banyak hal dalam hidupanmu," kata Simon Cowell.

Ia pun berharap Putri bisa mewujudkan mimpinya melalui AGT 2023.

Pujian juga disampaikan Howie Mandel yang menilai suara Putri adalah hal yang luar biasa.

"Suaramu, sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebuah kesempurnaan, talentamu sempurna. Saya menyukai pilihan (lagumu)," kata Howie Mandel.

Menurut Howie, Putri bisa langsung memegang posisi juara bila AGT adalah kompetisi bernyanyi.

"Menurut saya, jika ini adalah kompetisi menyanyi, kamu memenangkan ini dengan mudah. Jadi, sekarang lihat bagaimana Amerika memilih," pujian Howie.

