Aksi Putri Ariani Bawakan Don't Let The Sun Go Down On Me di Final America Got Talent

Bisnis.com, JAKARTA – Penyanyi asal Indonesia, Putri Ariani tampil di babak final America’s Got Talent (AGT) 2023 yang tayang pada Selasa (26/9/2023) malam waktu Los Angeles, Amerika Serikat atau Rabu (27/9/2023) pagi waktu Indonesia.

Dalam aksinya di grand final American Got Talent itu, Putri tampil apik dengan membawakan lagu dari Elton Jihn berjudul Don't Let The Sun Go Down On Me.

Putri tampil memesona dengan suaranya yang indah dengan penampilannya yang memuka dengan memakai dress berwarna abu-abu dihiasi dengan payet-payet.

Baca Juga Persiapan Putri Ariani Jelang Grand Final American Got Talent

Penampilan Putri mendapat tepukan meriah dari para penonton.

Pelantun lagu “Loneliness” itu juga mengingatkan kepada masyarakat Indonesia terkait jadwal penampilannya di babak final AGT 2023, serta meminta dukungan dan doa dengan cara vote penampilannya pada final AGT 2023.

“Bismillahirrahmanirrahim, don't forget to VOTE Putri tonight guys,” tulis putri dalam akun Instagram pribadinya, Senin (25/9/2023).

Baca Juga Pukau Juri di Semifinal, Putri Ariani Berhasil Lolos ke Babak Final Americas Got Talent 2023

Penampilan Putri Ariani pada babak final AGT 2023 ditayangkan secara live streaming lewat saluran resmi NBC. Namun, saluran ini hanya dapat diakses oleh penonton yang berdomisili di Amerika Serikat.

Tetapi Anda bisa menyaksikan tayangan ulang babak final AGT 2023 yang akan disiarkan di hari yang sama lewat kanal YouTube resmi America’s Got Talent.

Dalam babak final ini, Putri akan bersaing dengan sepuluh peserta lain untuk memperebutkan posisi juara 1 AGT 2023 serta memperoleh hadiah senilai 1 juta dolar.

Beberapa kontestan yang melaju ke babak final AGT 2023, di antaranya Mzansi Youth Choir, Lavender Darcangelo, Adrian Stoica and Hurricane, Ahren Belisle, Murmuration, 82nd Airborne Chorus, Anna DeGuzman, Avantgardey, Chibi Unity, dan Ramadhani Brothers.

Adapun Anda bisa mendukung Putri Ariani dengan memberikan vote melalui laman https://agt.vote.nbc.com/ atau via aplikasi The America’s Got Talent. (Kresensia Kinanti)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News