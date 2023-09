Tampil Memukau, Putri Ariani Dipeluk Simon Cowell di Final AGT 2023

Bisnis.com, SOLO - Putri Ariani kembali menyihir hati penonton di final America's Got Talent 2023.

Berhasil membawakan lagu milik Elton John berjudul Don't Let the Sun Go Down On Me dengan memukau, ia pun langsung dipeluk oleh Simon Cowell.

Simon yang mengenakan kaos hitam, langsung berjalan ke arah panggung dan memeluk anak didiknya itu. Mereka pun sempat berbincang singkat.

Baca Juga Aksi Putri Ariani Bawakan Don't Let The Sun Go Down On Me di Final America Got Talent

Momen tersebut terlihat dalam siaran langsung di akun resmi TikTok America's Got Talent Rabu (27/9/2023).

Putri Ariani juga kembali mendapat standing ovation dari para juri saat berada di babak final ini. Ia pun diminta untuk memberikan sedikit kata-kata sebelum turun dari panggung.

Penyanyi asal Indonesia itu kemudian mengatakan bahwa mimpi akan menjadi kenyataan.

Baca Juga Persiapan Putri Ariani Jelang Grand Final American Got Talent

"Saya percaya bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita setara. Jadi, jangan takut untuk terus menggapai impian Anda. Mimpi kita akan menjadi kenyataan jika kita percaya," kata Putri disambut tepuk tangan penonton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News