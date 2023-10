Ini 50 Kata-Kata Romantis Bahasa Indonesia dan Inggris Untuk Hari Boyfriend Day

Bisnis.com, JAKARTA - Memiliki pacar dalam mengisi masa muda membantu membuat hari terasa lebih indah. Terlebih, menyiapkan kalimat romantis di hari Boyfriend day akan membuat hubungan menjadi lebih langgeng.

Boyfriend Day adalah hari peringatan untuk pacar yang terjadi disetiap tanggal 03 Oktober. Di setiap tanggal ini, para perempuan di dunia akan menyiapkan berbagai hadia hingga kalimat romantis untuk pacarnya.

Melakukan hal-hal tersebut untuk pacar, dapat membantu pacar mengetahui seberapa dalam perasaan yang dimiliki. Seseorang terkadang lebih merasa disayang ketika hal-hal seperti ini dirayakan bahkan hanya sekedar mengirimkan kalimat romantis.

Ini 50 kata-kata romantis yang bisa kamu kirim saat Boyfriend Day:

1. Memilikimu di sisiku adalah semua yang aku butuhkan. Selamanya dan Selalu, kamu dan aku bersama. Happy Boyfriend Day, Babe.

2. Happy boyfriend day to the love of my life, my sunshine, my happiness. I love you.

3. Terima kasih telah memberikan begitu banyak kebahagiaan dalam hidupku. Happy Boyfriend Day.

Baca Juga Sejarah Boyfriend Day dan Girlfriend Day yang Dirayakan Setiap Tahun

4. Terima kasih telah mencintaiku tanpa syarat. Aku berjanji untuk mencintai, mendukung, dan bersamamu sampai hari terakhir hidupku. Happy Boyfriend Day.

5. Tidak ada seorangpun yang pernah membuat hatiku merasakan seperti yang kamu lakukan. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Banyak cinta untukmu.

6. Aku bisa membuat segalanya menjadi mungkin jika kamu berada tepat di sampingku. Kamu membuatku jatuh cinta padamu setiap hari. Aku bisa melakukan apapun untuk membuatmu tersenyum. Happy Boyfriend Day.

Baca Juga Wow, Ini Sejarah dan Makna Dari Boyfriend Day

7. Yang bisa kukatakan hanyalah aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Banyak cinta untukmu pada hari ini.

8. Even though you are aware of my flaws, you manage to make me feel complete. I appreciate your presence in my life. Happy Boyfriend Day!

9. Happy Boyfriend Day, my dear. On this special day, I want to shower you with all my love, affection, and best wishes. May your lovely smile never fade away.

10. Happy boyfriend day to my prince charming. Thanks for making my dream come true.

11. You make me feel like I am floating on a fluffy cloud of love, and I hope we can keep flying together forever. Happy Boyfriend Day, my sweetheart!

12. Being in love with you is my favorite lifetime job. Happy Boyfriend day, my best one.

13. You’re my dream that came true. I’m not good at romantic stuff but all I can say is, I love you. Your smile melts my heart and makes my problems disappear. Happy October 3.

14. Since we met, life has been full of joy, and I’m grateful to have you! Happy boyfriend Day, darling.

15. Kamu adalah tipe pria yang akan melakukan apa pun untuk membuatku tersenyum dan aku beruntung memiliki pria sepertimu dalam hidupku. Sepertinya aku tidak bisa mengalihkan pikiranku darimu sedetikpun. Happy Boyfriend Day! Kamu pantas mendapatkan yang terbaik!

16. Denganmu selalu menjadi surga bagiku, dan aku tahu aku bisa percaya jika kamu memegangnya. Aku merasa aman dan tentram dalam kehangatanmu. Aku tersenyum dan tersipu sepanjang waktu karenamu. Happy Boyfriend Day, my Dear.

17. Kamu adalah pria yang selalu ingin ku jadikan pasangan hidup. Kata-kata akan gagal jika aku ingin menjelaskan betapa aku jatuh cinta padamu. Happy Boyfriend Day.

18. Bersamamu terasa seperti perasaan paling surgawi di dunia. Kamu membuatku merasa aman dan nyaman. Hingga saat ini senyumanmu membuatku jatuh cinta berkali-kali. Happy Boyfriend Day.

19. Aku tidak membutuhkan hal dunia lain untuk menjadi bahagia karena aku memilikimu. Cinta dan perhatian hangatmu sudah cukup untuk membuat hatiku bahagia. Doa terbaik untukmu di hari pacar ini.

20. Terima kasih, pacarku, karena telah mengisi hidupku dengan kebahagiaan abadi, kedamaian dan ketenangan! Happy Boyfriend Day, sayang! Aku tidak akan pernah bisa meminta penghiburan yang lebih baik selain kamu!

21. No matter what happens, I’ll be by your side to support and protect you always, my love. Thank you for never letting me face my difficulties alone. Take my cordial love on this special day.

22. If you ever feel sad, know that I’m here for you to heal your pain and suffering. If there is one more life after this, I wish to be with you. I promise to make you mine always.

23. We may fight, but we make the best couple together, trust me. On this special day, I promise to be yours always. Thanks for making me the happiest person. Happy boyfriend’s day.

24. You are the most beautiful blessing in my life. Life seems amazing because of you. Happy boyfriend day, my man. I love you.

Hai, aku hanya ingin memberitahumu bahwa - tidak peduli seberapa jauh kita berjauhan - aku selalu mengirimimu cinta dan berkah.<3

25. Pacarku, aku sangat mencintaimu. Aku berharap cinta kita akan bertahan selamanya. Semoga harimu menyenangkan.

26. Kamulah yang saya inginkan dan butuhkan. Kamu adalah segalanya bagiku. Happy Boyfriend Day.

27. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan betapa menakjubkannya kamu. Semoga hari pacar ini menjadi hari bahagia terbaik yang pernah ada.

28. Aku mencintaimu karena telah membuatku menjadi orang yang lebih baik. Aku tidak akan pernah berhenti berterima kasih padamu karena telah menjadi sahabatku, pacarku dan orang yang mencintaiku karena kekuranganku. Happy Boyfriend Day, sayang.

29. Aku harap kamu tahu bahwa aku berterima kasih atas perhatian dan cintamu. Izinkan aku mengucapkan terima kasih secara langsung ketika kita bertemu. Aku selalu berharap LDR ini segera berakhir. Peluk ciumku dari jauh.

30. Hari ini adalah tentangmu! Dengan seseorang yang begitu luar biasa, sulit untuk tidak bahagia. Sehari hanya untuk dirimu yang bersinar dan cekikikan. Saya senang kami bertemu satu sama lain dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan menyatukan kita di masa depan.

31. Aku mencintaimu dari lubuk hatiku, terima kasih telah bersamaku. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi.

32. Happy Boyfriend Day– aku sangat berharap hari ini akan menyenangkan untuk mu. Aku juga berharap kamu selalu bahagia. Kamu pantas mendapatkannya!

33. Happy Boyfriend Day! Cintamu telah menjadi salah satu bagian terbaik dalam hidupku. Terima kasih telah menjadi orang luar biasa dalam hidupku.

34. Hai tampan, terima kasih telah mendukungku dalam suka dan duka. Aku mencintaimu lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku bersyukur memilikimu dalam hidupku. Dukunganmu membuat aku terus maju hingga saat ini. Happy Boyfriend Day, sayang.

35. I didn't believe in love until I came across you. You really are my soulmate.

36. Only my heart can tell you how much I love you. My words just aren't enough.

You've brought light into my life. I mean that.

37. They say that love can happen in a single moment, but I didn't believe that until the very moment I fell in love with you.

38. There are times when I act childish and immature, and yet, you never leave. You have made me an incredibly happier, better person.

I will forever fight for you and with you.

39. Hidupku berubah pada hari kamu memasuki hidupku. Saya tidak punya kata-kata untuk mengungkapkan betapa istimewanya Anda membuat saya merasa setiap hari. Terima kasih telah memberikan begitu banyak cinta dalam hidupku. Doa terbaik di Hari Pacar Nasional untukmu.

40. Hari ini adalah Hari Pacar Nasional, hari dimana aku bisa membuatmu merasa spesial. Pada hari ini, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku ingin menghabiskan seluruh hidupku bersamamu karena kamu adalah belahan jiwaku dalam segala hal.

41. Kaulah yang mengajariku untuk mencintai dan membuatku merasa seperti seorang putri. Aku mencintaimu!!!

42. Untuk pria yang telah membawa kebahagiaan dan senyuman dalam hidupku. Happy Boyfriend Day.

43. Aku ingin sekali menikah denganmu karena sepanjang hidupku, aku ingin melihatmu ketika aku bangun di pagi hari dan melihatmu sebelum aku mengakhiri hariku. Dengan penuh cinta, aku ingin mengucapkan i love you and happy Boyfriend Day.

44. Kata-kata tidak dapat diucapkan ketika mengungkapkan perasaan aku kepada mu. Yang bisa kukatakan hanyalah kamu adalah duniaku, sinar matahariku, senyumanku, kebahagiaanku, dan hidupku. Mencintaimu selamanya. Happy Boyfriend Day.

45. Aku merasa sangat beruntung memiliki pacar yang penuh kasih dan perhatian seperti kamu yang memanjakan aku, mencintaiku, dan memperhatikan aku tidak seperti orang lain.

46. Terima kasih telah datang dalam hidupku dan menjadikannya begitu indah. Doa terbaik untuk mu di hari Boyfriend Day.

47. Happy Boyfriend Day, pacarku yang manis. Aku sangat mencintaimu, terima kasih telah membuat hari-hari burukku menjadi lebih manis.

48. Happy Boyfriend Day untuk terang hidupku, sahabatku, pacarku, dan sinar matahari. I love you, my stupid boyfriend.

49. Kamu adalah pria yang membuat hidupku seperti dongeng. Terimakasih untuk semuanya.

50. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Hidup tampak luar biasa karena kamu. Happy Boyfriend Day. I love you. (Ernestina Jesica Toji)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News