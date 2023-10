10 Destinasi Wisata Terbaik di Israel yang Kini Dilanda Perang

Bisnis.com, JAKARTA - Israel menjadi negara yang wajib dikunjungi pasalnya negara ini menyediakan ziarah agama, situs arkeologi, dan bentang alam yang cukup luas dan indah.

Kota-kota di Israel sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu dan pengunjung masih dapat menemukan kemegahan arkeologi Israel secara utuh di sana.

Tidak hanya itu, sebagai tempat ziarah yang populer bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim, Israel memiliki beberapa tempat keagamaan yang paling dihormati.

Israel adalah negara kecil namun indah yang dipenuhi dengan pemandangan alam, pantai yang indah, dan sejarah yang menakjubkan.

Berikut adalah rekomendasi destinasi wisata di Israel yang wajib untuk dikunjungi:

1. Kota Yerusalem

Kota ini adalah jantung Tanah Suci. Di situlah Tuhan Yesus Kristus mati dan hidup kembali, dan di mana Nabi Muhammad naik ke surga untuk menerima firman Tuhan.

Kunjungan ke Yerusalem, bagi banyak orang beriman adalah ziarah ke salah satu situs paling suci di seluruh dunia.

Pengunjung dapat mengunjungi Yad Vashem yang merupakan sebuah tugu peringatan yang didedikasikan untuk mereka yang tewas dalam Holocaust.

Pengunjung dapat berjalan melintasi Dolorosa yang menjadi tempat Tuhan Yesus Kristus berjalan menuju penyaliban. Selain itu pengunjung dapat melihat bangunan paling menonjol di kota ini dalam bentuk Masjid Kubah Emas yang menghadap ke Tembok Barat.

Kota yang memiliki sejarah lebih dari 4000 tahun ini merupakan mosaik seni, agama, dan kemegahan. Tempat wisata populer di Yerusalem adalah Tembok Barat, Biara Mar Saba, Visit Yad Vashem, Temple Mount dan Dome of Rocks, Kota Daud dan Terowongan Hizkia, dan Biara St. George.

2. Kota Betlehem

Betlehem merupakan tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang merupakan salah satu tempat terbaik untuk dikunjungi di Israel.

Terletak di sebelah selatan Yerusalem di Tepi Barat, Betlehem berjarak hampir 1,5 jam berkendara dari pusat kota Yerusalem. Banyak gereja dan tempat keagamaan yang menjadi daya tarik utama kota suci ini.

Untuk menyaksikan pemandangan alam yang murni, pengunjung dapat pergi ke Bukit Herodium yang berjarak hampir 10 km dari Yerusalem.

Tempat wisata populer di Betlehem adalah Shepherd's Field, Church of the Nativity, St. Catherine's Church, Manger Square, Old Bethlehem Museum, dan Herodium Hill.

3. Kota Tel Aviv

Kota ini adalah kota metropolitan paling modern di Israel. Banyak wisatawan mengunjungi Tel Aviv untuk berjemur, berbelanja di butik cantik, dan menikmati makanan lezat di restoran dan kafe terkenal di kota ini.

Ada banyak museum kuno yang memamerkan kekayaan masa lalu tempat yang dikenal sebagai pusat Islam dan Kristen.

Tempat-tempat seperti Tayelet dikenal menawarkan dermaga dan pantai jalan kayu, di mana pengunjung dapat memilih untuk berjalan-jalan atau bersepeda. Karena sejarahnya yang kaya dan budayanya yang beragam, kunjungan ke Tel Aviv adalah suatu keharusan.

Tempat wisata populer di Tel Aviv adalah Sungai Yarkon dan Taman Hayarkon, Pasar Carmel untuk pasar loak & jalanan, Lingkaran dan Sekitarnya Dizengoff, Museum Seni Tel Aviv, dan Jalan Bialik.

4. Nazareth

Nazareth adalah desa masa muda Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, kota ini adalah kota modern dan pusat penting bagi komunitas Arab di Israel.

Beberapa situs keagamaan yang bisa dikunjungi adalah Basilika Kabar Sukacita, Basilika Yesus Remaja, dan Gereja St. Joseph.

Tempat wisata populer di Nazareth adalah Church of Annunciation, Megiddo National Park, St. Joseph Church, St. Gabriel's Church, Mt. of Precipice Lookout Point, dan Holy Caves & Ancient Bath House of Nazareth.

5. Acre

Kota Acre atau juga dikenal sebagai Akko, adalah salah satu tempat wisata populer untuk dikunjungi di Israel.

Ini adalah tempat di mana setiap dinding memiliki kisah untuk diceritakan. Struktur luar biasa ini memang merupakan keajaiban arsitektur yang kaya akan sejarah. Benteng, masjid berkubah, dan monumen kuno dapat dilihat di hampir setiap sudut kota.

Tempat wisata populer di Acre adalah Burj el-Kummander, Jalan Weizmann, Museum Tembok, Benteng, Kota Tentara Salib, dan Masjid Ahmed El-Jazzar, dan Burg Kurajim (menara pohon anggur) di sebelah timur tembok kota tua

