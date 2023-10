Sinopsis Drakor Strong Girl Nam-Soon dan Profil Pemainnya

Bisnis.com, JAKARTA — Film Strong Girl Nam-soon merupakan drama korea yang menceritakan tentang kisah sepupu Do Bong-soon yang juga memiliki kekuatan super.

Do Bong-Soon merupakan drama pertama dengan judul sama yang tayang pada tahun 2017 dan memiliki rating 8.96 %. Kesuksesan dari drama pertama, membuat JTBC kembali menghadirkan kelanjutan dari kisah para perempuan yang memiliki kekuatan super ini.

Drakor Strong Girl Nam-Soon disutradarai oleh Kim Jung-Sik dan ditulis oleh Baek Mi-Kyeong. Drama ini telah tayang pada 7 Oktober lalu dan saat ini memiliki rating di seoul 5,84 %. Sementara itu, untuk reting nasional Strong Girl Nam-Soon menduduki posisi 6,06 %.

Rating ini terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan drama pertama di penayangan yang sama. Tidak hanya itu, Strong Girl Nam-Soon juga menduduki rating tertinggi saat ini.

Strong Girl Nam-Soon mengisahkan Gang Nam-Soon diperankan oleh Lee Yoo-Mi yang memiliki kekuatan manusia super hilang saat masih kecil di Mongolia.

Setelah dewasa, Nam-Soon memutuskan untuk kembali ke Korea dan datang ke Gangnam untuk mencari orang tuanya. Ia akhirnya berhasil bertemu ibunya Hwang Geum-Ju yang diperankan oleh Kim Jung-Eun.

Ibunya adalah seorang wanita kaya dan merupakan penduduk Gangnam. Setelah Ia kehilangan putrinya, Hwang Geum-Joo berusaha menemukan putrinya. Ia juga mencoba menjalani kehidupan yang benar dan terobsesi untuk melakukan perbuatan baik.

Gil Joong-Gan diperankan oleh Kim Hae-Sook adalah ibu Hwang Geum-Ju dan nenek Gang Nam-Soon. Nenek dan ibunya juga terlahir dengan kekuatan seperti manusia super seperti Gang Nam-Soon.

Entah bagaimana, Gang Nam-Soon, ibunya Hwang Geum-Ju dan neneknya Gil Joong-Gan terlibat dalam kasus narkoba yang terjadi di Gangnam. Detektif Kang Hee-Sik diperankan oleh Ong Seong-Wu mulai bekerja sama dengan 3 wanita tersebut dalam kasus narkoba.

Dalam kerja sama tersebut, Gang Nam-Soon menjadi tertarik pada Detektif Kang Hee-Sik. Akankah perasaan cinta Gang Nam-Soon terbalas dan mereka berhasil menangkap para pengedar narkoba?

Drama ini dapat disaksikan di aplikasi streaming Netflix dengan jadwal penayangan setiap Sabtu dan Minggu. Kali ini, Strong Girl Nam-Soon diperankan oleh Lee Yoo-mi, Kim Jung-eun, Kim Hae-sook, Ong Seong-wu, dan Byeon Woo-seok.

Berikut adalah profil para pemain film drakor Girl Nam-Soon:

1. Lee Yoo-mi Sebagai Gang Nam-Soon

Lee Yoo-mi adalah seorang aktris asal Korea Selatan yang akhir-akhir ini sedang naik daun. Berkat perannya dalam drama terkenal sebagai Ji-yeong di Squid Game dan Lee Na-yeon di All of Us Are Dead Ia berhasil menjadi aktris pendatang baru yang cukup terkenal. Lee Yoo-mi lahir pada 18 Juli 1994 di Jeonju, Korea selatan.

2. Byeon Woo-seok sebagai Ryu Shi-oh

Byeon Woo-seok adalah aktor dan peragawan asal Korea Selatan yang dikenal karena bermain drama sebagai pemeran utama dalam film 20th Century Girl (2022).

Dia juga muncul di Live Up to Your Name (2017), Flower Crew: Joseon Marriage Agency (2019), Record of Youth (2020), dan Moonshine (2021). Byeon Woo-Seok lahir pada tanggal 31 Oktober 1991 di Seoul, Korea Selatan.

Strong Girl Nam-Soon Byeon Wook-Seok Perbesar

Byeon Woo-seok berperan sebagai Ryu Shi-oh di film Strong Girl Nam-Soon

3. Ong Seong-wu sebagai Kang Hee-sik

Ong Seong-wu lahir pada tanggal 25 Agustus 1995. Ia adalah seorang aktor dan penyanyi.

Ong Seong Wu mendapatkan peran utama pertamanya di At Eighteen (2019). Dia juga memerankan karakter dalam Seoul Vibe asli Netflix (2017), More Than Friends (2020), dan Life Is Beautiful (2022).



4. Kim Jung Eun sebagai Hwang Geum-Ju

Kin Jung Eun adalah seorang aktris yang terkenal karena peran dalam K-drama seperti Lovers In Paris (2004), I am Legend (2010), Make a Woman Cry (2015), dan My Dangerous Wife (2020). Dia juga tampil di beberapa film, termasuk Forever the Moment (2008). Kim Jung Eun lahir pada 4 Maret 1974 di Seoul, Korea Selatan.

5. Kim Hae Sook Sebagai Gil Joong-Gan

Dijuluki sebagai "Ibu Bangsa" karena telah memainkan banyak peran sebagai eomma (ibu), aktris veteran Kim Hae Sook telah muncul di banyak K-drama terkenal.

Dalam drama terbaru, Kim Hae Sook berperan dalam film Start-Up (2020), Hospital Playlist (2020), dan Under the Queen's Umbrella (2022).

Dia juga akan muncul dalam serial original Netflix mendatang, Gyeongseong Creature, bersama Park Seo Joon, Han So Hee , Soo Hyun, Kim Hae Sook, Jo Han Chul, dan Wi Ha Joon. Kim Hae Sook lahir pada 30 Desember 1955 di Choryang-dong, Busan, Korea Selatan. (Ernestina Jesica Toji)

