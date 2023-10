7 Buah Paling Sehat di Dunia, Ada Kesukaan Anda?

Bisnis.com, JAKARTA – Ketika berbicara tentang makanan sehat, buah-buahan dan sayur-sayuran pasti selalu terlintas di pikiran kita.

Sebuah penelitian menemukan bahwa makanan tersehat adalah makanan yang berbahan dasar nabati. Studi ilmiah ini menguji berbagai makanan berbahan dasar nabati untuk mengetahui kepadatan nutrisi, kepadatan mineral, serat, dan banyak lagi.

Namun, hal yang menarik adalah yang muncul di peringkat pertama dalam daftar makanan paling sehat bukanlah buah, melainkan sayur-sayuran. Buah tersehat di dunia hanya ada di urutan ke-28. Dan secara keseluruhan, hanya ada enam jenis buah lain yang muncul dalam 41 makanan yang diteliti.

Baca Juga NTB Ekspor Buah Manggis dan Ikan Tuna ke Luar Negeri

Faktanya, buah berada di peringkat bawah karena buah-buahan mengandung lebih sedikit vitamin dan serat dibandingkan dengan sayuran yang diteliti.

Banyak buah yang bahkan tidak memenuhi kriteria untuk diikutsertakan dalam penelitian ini. Namun, tujuh buah berhasil menempati posisi 41 besar.

Melansir laman Glamour, Rabu (18/10/2023), berikut adalah 7 buah-buahan paling sehat di dunia menurut penelitian ini.

Baca Juga 8 Manfaat Kesehatan dan Efek Samping Mengonsumsi Jus Buah Bit

1. Lemon

Lemon memiliki kandungan 53mg vitamin C per 100g dan juga mengandung kalsium, magnesium, kalium, dan serat. Vitamin C penting untuk sistem kekebalan tubuh dan dibutuhkan untuk membantu kolagen.

Karena kandungan yang dimilikinya, lemon berada di peringkat ke-28 dimana ini adalah peringkat pertama di antara buah-buahan lainnya.

2. Stroberi

Sebagai buah tersehat kedua, stroberi menyusul di posisi ke-30.

Dengan 62mg per 100g, stroberi mengandung lebih banyak vitamin C daripada buah jeruk.

Baca Juga Penyidik KPK Periksa Bekas Anak Buah Syahrul Yasin Limpo 7 Jam

Selain itu, buah ini juga mengandung asam folat, zat besi, magnesium, dan kalsium. Zat besi berkontribusi pada pembentukan sel darah merah dan mendukung suplai oksigen.

3. Jeruk

Bukan rahasia lagi bahwa jeruk adalah buah yang kaya akan vitamin C. Tetapi, buah ini juga mengandung kalsium, kalium, dan magnesium. Magnesium adalah mineral penting yang mengatur sejumlah besar reaksi biokimia dan fungsi sel dalam tubuh.

4. Jeruk nipis

Selain vitamin C, jeruk nipis juga mengandung fosfat, kalium, dan kalsium yang berfungsi untuk bahan pendukung kesehatan tulang dan gigi.

5. Jeruk bali

Mengonsumsi tiga buah jeruk bali dipercaya mampu memenuhi kebutuhan harian vitamin C. Selain itu, vitamin A dan beta-karoten yang terkandung dalam jeruk bali sangat penting untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh.

6. Blackberry

Blackberry mengandung kalsium, kalium, magnesium dan zat besi. Warna gelap pada buah ini disebabkan oleh pigmen yang disebut antosianin.

7. White grapefruit

Lapisan putih dalam buah ini mengandung mesocarp yang mengandung banyak serat dan bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. (Kresensia Kinanti)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News