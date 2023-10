Deretan Selebritis Tanah Air dan Asing yang Dukung Palestina

Bisnis.com, JAKARTA — Perang antara Palestina dan Israel menarik perhatian dunia, pasalnya perang tersebut memberikan dampak yang cukup besar pada kemanusiaan.

Hal ini membuat beberapa negara memberikan dukungan kepada salah satunya seperti Indonesia yang memberikan dukungan kepada Palestina. Tidak hanya negara, beberapa selebritis luar dan dalam negeri juga memberikan dukungannya kepada Palestina.

Seperti yang diketahui, perang antara Palestina dan Israel telah berlangsung cukup lama dan selalu menjadi pusat perhatian dunia.

Saat ini perang antara Palestina dan Israel Kembali memanas setelah Hamas yang menguasai Gaza melakukan penyerangan ke kota Kibbutz Be'eri pada 7 Oktober lalu.

Penyerangan tersebut membuat Israel memutuskan untuk melakukan kampanye militer melawan Hamas di jalur Gaza. Selain itu, Israel juga melakukan pemboikotan air minum dan juga listrik untuk Gaza.

Peperangan yang semakin memanas membuat beberapa dukungan untuk kedua negara tersebut semakin banyak di sosial media.

Hal ini Termasuk parah selebriti yang secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Palestina.

Berikut adalah selebriti tanah asing dan luar negeri yang memberikan dukungannya kepada Palestina:

1. Bella Hadid

Supermodel Palestina-Belanda Bella Hadid telah lama blak-blakan mengenai hak-hak warga Palestina.

Bintang model tersebut, yang bekerja dengan merek fashion kelas atas, secara terus menerus menyuarakan dukungan kepada Palestina dengan 48 juta pengikutnya di Instagram dan sering menggunakan platform tersebut untuk menjelaskan pendudukan Israel atas tanah Palestina.

2. Selena Gomez

Penyanyi Amerika Selena Gomez menggunakan akun Instagram-nya untuk menyerukan perdamaian dan meningkatkan kesadaran akan kampanye militer Israel tahun 2014 di Gaza, yang menyebabkan ratusan kematian warga sipil.

Pemboman Israel di wilayah yang terkepung berlangsung selama 50 hari antara bulan Juli dan Agustus, dan menewaskan lebih dari 2.251 warga Palestina, sebagian besar warga sipil. Di pihak Israel, 72 orang, sebagian besar tentara, tewas.

4. Zayn Malik

Penyanyi Inggris dan mantan anggota One Direction Zayn Malik telah beberapa kali bersuara membela Palestina selama dekade terakhir.

Selama pemboman Israel di Gaza pada tahun 2014, penyanyi ini men-tweet hashtag "#FreePalestine" kepada jutaan pengikutnya, dan menerima banyak pelecehan sebagai akibatnya.

5. Dua Lipa

Penyanyi dan penulis lagu Inggris Dua Lipa menyuarakan dukungannya untuk warga Palestina selama serangan Israel tahun 2021 terhadap Gaza.

Dua Lipa sering membagikan sejumlah postingan tentang apa yang terjadi pada penduduk di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem yang diduduki.

6. Natalie Portman

Aktris keturunan Israel-Amerika Natalie Portman semakin bersuara mengenai isu Palestina dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya Ia dikenal sebagai pendukung Israel, namun pada tahun 2018 Portman menolak penghargaan Israel, yang dijuluki Nobel Israel. Hal ini karena penembakan tentara Israel terhadap pengunjuk rasa Palestina yang menuntut hak untuk kembali ke Gaza.

Selebriti tanah air yang dukung Palestina

1. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Pasangan suami istri Rafi dan Nagita melalui akun Instagramnya memposting foto dengan tulisan "Pray For Palestina".

Hal ini tidak secara langsung menunjukkan bahwa Raffi dan Nagita mendukung kemerdekaan Palestina.

2. Ahmad Dhani

Ahmad Dhani menunjukkan bentuk dukungannya kepada Palestina dengan memposting video korban perang dari warga Palestina yang bertemu dengan anaknya.

Dalam postingan tersebut Ahmad Dhani menuliskan "The Home Of The Brave, Palestina" yang berarti rumah orang palestina yang pemberani. Sementara itu tulisan lainya yang ditulis dalam postingan tersebut berarti seorang putra Palestina menghibur ayahnya setelah mereka berdua terluka dalam serangan pasukan pendudukan Israel.

3. Aldi Taher

Aldi Taher menyatakan dukungannya dengan memposting video seorang anak kecil yang sedang menangis di samping kubur. Dalam postingan tersebut Aldi Taher meminta untuk berhenti berperang. Dia juga menggunakan hashtag prayforpalestina.

4. Melly Goeslaw

Seorang penyanyi dan juga penulis lagu terkenal Melly Goeslaw menyatakan dukungannya kepada Palestina dengan mengadakan donasi gerakan Rp10.000 bersama Melly Goeslaw untuk Palestina.

5. Dimas Seto

Seorang artis sinetron Dimas Seto menyatakan dukungannya kepada Palestina dengan mengunggah aksi solidaritas untuk Palestina di New York.

Dalam unggahan tersebut Ia menyertakan doa untuk kemenangan Palestina dalam perang tersebut.

6. Atta Halilintar

Di akun instagramnya, Atta mengatakan jika memungkinkan dia ingin mengadopsi anak-anak Palestina.

"Kalau ada jalan saya mau adopsi anak2 Palestina. kalau belum ada jalan yuk bareng kita mulai bantu apa yg kita bisa. bukan soal agama. ini tentang kemanusiaan kita semua... Link di BIO saya mau di banned mau ilang verief kita harus buat ini

7. Syifa Hadju

Syifa Hadju bukan hanya menyuarakan soal keprihatinannya pada kondisi Gaza saat ini.

Tapi perempuan cantik itu bahkan ikut aksi damai di jalanan membela Palestina. (Ernestina Jesica Toji)

