Meninggal Dunia di Usia 32 tahun, Karya Musik Shena Malsiana Abadi di Panggung Musik Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Berita duka datang dari penyanyi Shena Malsiana, finalis X Factor Indonesia season 1 itu dinyatakan meninggal dunia setelah dua tahun melawan penyakit lupus.

Selain meniti karir sebagai seorang penyanyi, Shena merupakan penyiar radio di UPH Radio dan Coordinator Of Public Relation di Indonesian Youth Conference.

Dikabarkan melawan penyakit lupus dalam dirinya, Shena sempat memposting sebuah foto yang anggun sedang bernyanyi dengan menuliskan caption harapan tepat di hari ulang tahunnya.

“Nyampe juga umur 32. Terima kasih atas ucapan dan doanya. Berharap agar ditemui ke ulang tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia” tulisnya.

Namun harapan tersebut sirna, Shena meninggal dunia pada Rabu 25 Oktober di usia ke-32 yang baru saja dirayakan pada tanggal 14 Oktober lalu.

Kabar meninggalnya Shena terkonfirmasi lewat pernyataan yang posting di Instagram Shena Malsiana sendiri.

“Innalillahi Wainnailaihi Rojiun, telah meninggal dunia anak, teman, sahabat, adik, kakak, kami tercinta SHENA MALSIANA”

“Semoga almarhumah diterima disisiNya dan khusnul khotimah, Amiiin,”

Begitulah bunyi pernyataan tertulis yang mengundang belasungkawa dan rasa kehilangan dari para teman, sahabat, para penggemar serta rekan-rekan artis dan penyanyi.

Penyanyi papan atas, Rosa, turut merasakan kesedihan dan kehilangan Shena. Rosa merupakan mentor Shena saat berada di panggung X Factor, sehingga mereka cukup dekat. Perasaan itu dinyatakan Rosa dalam postingan di akun Instagram pribadinya. Rosa terlihat merangkai segala foto kenangannya bersama Shena.

“Aku sayang Shena sampai aku mati nanti” tulis Rosa dalam postingan tersebut.

Pemakaman Shena telah dilaksanakan pada Jumat (26/10/2023) dengan agenda pukul 11.00 akan diberangkatkan ke Masjid Al Muhajirin Catalina untuk disalatkan dan Ba’da Zuhur Pukul 12.30 almarhumah diberangkatkan menuju TPU Grubug Bojong Nangka untuk dimakamkan.

Karya-karya Musik Shena Malsiana

Kepergian Shena merupakan kehilangan yang tidak akan kembali, tetapi karya-karya Shena tetap abadi selamanya dalam panggung musik Indonesia. Shena banyak memberikan karya musiknya bagi Indonesia meskipun sedang melawan penyakit yang diderita.

Berikut karya-karya Shena yang patut untuk dikenang.

1. Album studio

• Fragmen (2022)

2. Singel

• Maafkan Aku (2013)

• Imaji (2013)

• What Do You Need (2017)

• Melawan Awan (2019)

• Nelangsa (2019)

• Lagu Marah (2020)

• Terlalu Ikhlas Untuk Kau Sakiti (2022)

(Maria Elfika Simplisia)

