Coba Jelajahi Pameran 'Growing Kopi, Drinking Qahwa' di National Museum of Qatar

Bisnis.com, SOLO - The National Museum of Qatar menyelenggarakan pameran akbar Years of Culture, yang mengeksplorasi sejarah kopi dari Indonesia hingga Qatar.

Pameran ini memiliki tema "Growing Kopi, Drinking Qahwa; Stories of Coffee in Qatar and Indonesia", yang dibuka hingga 17 Februari 2024.

Adapun pameran ini digelar dengan bekerja sama dengan Museum Nasional Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia untuk Qatar, mahasiswa yang berpartisipasi melalui Ajial Altarbwy Center, dan para peserta program magang di Qatar Museums untuk menandai ajang Qatar-Indonesia 2023 Years of Culture.

Direktur National Museum of Qatar, Yang Mulia Sheikh Abdulaziz Al Thani mengatakan bahwa pameran ini adalah bukti kekuatan naratif bersama dalam membina rasa saling pengertian dan kolaborasi.

Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan mengatakan, senang dengan pameran yang diibangun untuk mempersatukan budaya ini.

"Ada banyak hal yang menyatukan Qatar dan Indonesia, semuanya diperkuat melalui eksplorasi yang lebih mendalam terhadap budaya masing-masing selama Qatar-Indonesia Years of Culture," ucapnya dikutip dari siaran pers yang dikutip pada Senin (30/10/2023).

Pameran ini dibuat oleh tim kurator gabungan dari National Museum of Qatar dan Museum Nasional Indonesia, termasuk Exhibit and Multimedia Interpretive Specialist Dr. Marie-Pierre Lissoir, Social and Oral History Researcher Najma Ahmed, Deputy Director of Curatorial Tania Abdulmonem Al Majid.

Kemudian Associate Curator of Social History Sara Saqr Al Mohannadi, Associate Curator of Oral History Sara Al-Maadheed, Head Curator of Oral History Amal Al-Hideous, Oral History Researcher Sheikha Rawdha Al Thani, dan anggota Museum Nasional Indonesia yaitu Handoko Hendroyono, Daroe Handojo, Prawoto Indarto, Sekar Arum Romadhani, Nusi Lisabilla Estudiantin.

Pameran ini menampilkan sejarah penanaman kopi, perdagangan, dan budaya minum kopi di seluruh dunia, dengan fokus khusus pada budaya kopi tradisional dan kontemporer di Qatar dan Indonesia.

Selain itu, pameran Growing Kopi, Drinking Qahwa juga dapat terselenggara berkat bantuan dari Lead Sponsor Expo 2023 Doha serta dukungan dari Partner & Partners.

"Melalui kemitraan dengan Years of Culture, Expo 2023 Doha ingin untuk mengukuhkan posisi Qatar sebagai destinasi pariwisata dunia," kata Mohammed Al-Khouri, Secretary General Expo 2023 Doha.

Growing Kopi, Drinking Qahwa ditampilkan dalam lima bagian tematik, mulai dari kegiatan penanaman hingga meminum kopi sebagai bagian dari tradisi bersama.

Pameran ini juga mengeksplorasi berbagai topik mulai dari perkebunan berkelanjutan hingga pembangunan sosial dan budaya.

Adapun kegiatan yang bisa dilakukan dalam pameran ini yakni mengikuti acara A Story of Arabic Coffee yang diselenggarakan pada 30-31 Oktober 2023.

Nantinya, para peserta akan belajar mengenai sejarah kopi Arab serta tradisi, perlengkapan yang dibutuhkan dan ritual terkait dengan menyiapkan dan menyajikan Gahwa di Qatar.

