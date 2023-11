Daftar Lengkap Nominasi FFI 2023, Pemenang Diumumkan 14 November

Bisnis.com, BANDUNG – Festival Film Indonesia telah mengumunkan dan menetapkan kategori nominasi untuk FFI 2023.

Pada tahun 2023 ini, Festifal Film Indonesia mengangkat tema PIALA CITRA. Terinspirasi dari sajak karya Usmar Ismail, CITRA memiliki makna "bayangan" atau "imaji".

CITRA disematkan sebagai nama anugerah perfilman Indonesia, yang telah diberikan sejak tahun 1967 dan menjadi simbol supremasi tertinggi perfilman Indonesia.

Para pemenang dari setiap kategori yang akan diumumkan pada 14 November 2023 nantinya akan mendapatkan Piala Citra sebagai simbol anugerah perfilman tertinggi di negeri ini.

Berikut adalah daftar lengkap nominasi FFI 2023:

Film Cerita Panjang Terbaik

1. 24 Jam Bersama Gaspar

2. Budi Pekerti

3. Like & Share

4. Sleep Call

5. Women From Rote Island

Sutradara Terbaik

1. Gina S. Noer

Film: Like & Share

2. Jeremias Nyangoen

Film: Women From Rote Island

3. Timo Tjahjanto

Film: The Big 4

4. Wregas Bhanuteja

Film: Budi Pekerti

5. Yosep Anggi Noen

Film: 24 Jam Bersama Gaspar

Penulis Skrenario Asli Terbaik

1. Anggi Frisca, Alim Sudio

Film: Tegar

2. Gina S. Noer

Film: Like & Share

3. Jeremias Nyangoen

Film: Women From Rote Island

4. Timo Tjahjanto, Johanna Wattimena

Film: The Big 4

5. Wregas Bhanuteja

Film: Budi Pekerti

Penulis Skenario Adaptasi Terbaik

1. Alim Sudio

Film: Kembang Api

2. Alim Sudio, Cassandra Massardi

Film: Buya Hamka Vol. 1

3. M. Irfan Ramli

Film: 24 Jam Bersama Gaspar

4. M. Irfan Ramli, Angga Dwimas Sasongko

Film: Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang

5. Upi, Joko Anwar

Film: Sri Asih

Pengarah Sinematografi Terbaik

1. Batara Goempar, I.C.S

Film: The Big 4

2. Deska Binarso

Film: Like & Share

3. Gunnar Nimpuno, I.C.S

Film: Budi Pekerti

4. Ipung Rachmat Syaiful, I.C.S

Film: Buya Hamka Vol.1

5. Joseph Christoforus Fofid

Film: Women From Rote Island

Pengarah Artistik Terbaik

1. Ahmad “Mbah” Zulkarnaen

Film: 24 Jam Bersama Gaspar

2. Antonius Boedy

Film: The Big 4

3. Dita Gambiro

Film: Budi Pekerti

4. Dita Gambiro

Film: Like & Share

5. Vida Sylvia

Film: Puisi Cinta yang Membunuh

Penata Efek Visual Terbaik

1. Gaga Nugaraha Ramadhan

Film: Qodrat

2. Kalvin Irawan

Film: Sri Asih

3. Mattebox Visualworks

Film: The Big 4

4. Naradhipa

Film: 24 Jam Bersama Gaspar

5. Stefanus Binawan Utama

Film: Budi Pekerti

Penyunting Gambar Terbaik

1. Ahmad Yuniardi

Film: Budi Pekerti

2. Aline Jusria

Film: Like & Share

3. Ryan Purwoko

Film: Cek Toko Sebelah 2

4. Teguh Raharjo

Film: Qodrat

5. Wawan I. Wibowo

Film: Sleep Call

Penata Suara Terbaik

1. Aria Prayogi, M. Ichsan Rachmaditta, Muhammad Akbar Patawari

Film: Like & Share

2. Aria Prayogi, Ridho Fachri, M. Ichsan Rachmaditta

Film: Qodrat

3. Mohamad Ikhsan, M. Ichsan Rachmaditta

Film: Sri Asih

4. Satrio Budiono, Sutrisno

Film: Budi Pekerti

5. Wahyu Tri Purnomo, L.H. Aim Adinegara

Film: 24 Jam Bersama Gaspar

Penata Musik Terbaik

1. Film: Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang

2. Aghi Narottama, Tony Merle, Bemby Gusti

Film: The Big 4

3. Aghi Narottama, Tony Merle, Bemby Gusti

Film: Sri Asih

4. Ricky Lionardi

Film: 24 Jam Bersama Gaspar

5. Yennu Ariendra

Film: Budi Pekerti

Pencipta Lagu Tema Terbaik

1. Armand Maulana

Film: Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang

2. Gardika Gigih

Film: Budi Pekerti

3. Nadin Amizah, Doly Harahap

Film: Ketika Berhenti di Sini

4. Steven N. Kaligis

Film: The Big 4

5. Yura Yunita, Donne Maulana, Marchella FP

Film: Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang

Penata Busana Terbaik

1. Dara Asvia

Film: Like & Share

2. Fadillah Putri Yunidar

Film: Budi Pekerti

3. Hagai Pakan

Film: 24 Jam Bersama Gaspar

4. Retno Ratih Damayanti

Film: Puisi Cinta yang Membunuh

5. Samuel Wattimena

Film: Buya Hamka Vol. 1

Penata Rias Terbaik

1. Aktris Handradjasa

Film: Sri Asih

2. Atrid Sambudiono

Film: Budi Pekerti

3. Astrid Sambudiono

Film: Like & Share

4. Ernaka Puspita Dewi

Film: The Big 4

5. Jerry Oktavianus

Film: Buya Hamka Vol. 1

Pemeran Utama Pria Terbaik

1. Abimana Aryasatya

Film: The Big 4

2. Angga Yunanda

Film: Budi Pekerti

3. Jose Rizal Manua

Film: One Mande!

4. Reza Rahadian

Film: Berbalas Kejam

5. Vino G. Bastian

Film: Buya Hamka Vol. 1

Pemeran Utama Perempuan Terbaik

1. Asha Smara Darra

Film: Sara

2. Aurora Ribero

Film: Like & Share

3. Jajang C. Noer

Film: One Mande!

4. Laura Basuki

Film: Sleep Call

5. Sha Ine Febriyanti

Film: Budi Pekerti

Pemeran Pendukung Pria Terbaik

1. Arnold Kobogau

Film: Orpa

2. Dwi Sasono

Film: Budi Pekerti

3. Marthino Lio

Film: The Big 4

4. Omara Esteghlal

Film: Budi Pekerti

5. Yoga Pratama

Film: Berbalas Kejam

Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik

1. Aulia Sarah

Film: Like & Share

2. Christine Hakim

Film: Sara

3. Dewi Irawan

Film: 24 Jam Bersama Gaspar

4. Lutesha

Film: The Big 4

5. Prilly Latuconsina

Film: Budi pekerti

Film Cerita Pendek Terbaik

1. Bising

2. Bloody Rose

3. Evakuasi Mama Emola

4. Payung Dara

5. Vania On Lima Street

6. Wongasu

7. Yusufputus1 Baru Saja Mengunggah Video

Film Dokumenter Panjang Terbaik

1. EKSIL

2. HERSTORY – AN UNTOLD HISTORY

3. MAYDAY! MAY DAY! MAYDAY!

4. ONE BIG SUMBA FAMILY

Film Dokumenter Pendek Terbaik

1. LUDRUK DAHULU, KINI, DAN NANTI

2. SANG PUNGGAWA LAUT SUMBAWA

3. THE INDEPENDENCE DAY: BETWEEN TEARS AND LAUGHTERS

4. WISISI NIT MEKE

5. PENANTIAN IWAN

Film Animasi pendek Terbaik

1. BUNIAN

2. FICUSIA

3. I SAW A GHOST, AND IT WAS BEAUTIFUL

4. KANCIL: MENCARI & DICARI

5. ROTTO ANF KIT

6. TRUNGTUNG

Karya Kritik Film Terbaik

1. Judul Karya: DARI KISAH TRAUMATIS ANAK YATIM SAMPAI REPRODUKSI MITOS PRIBUMI MALAS: CATATAN ATAS FILM GUNDALA (2019) DAN SRI ASIH (2022)

Penulis: SUNLIE THOMAS ALEXANDER

Media Rilis: LANGGAR.CO

2. Judul Karya: LIKE & SHARE: YANG TIDAK TERTANGKAP LAYAR DARI REKAMAN KBGO

Penulis: PERMATA ADINDA

Media Rilis: CINEMAPOETICA.COM

3. Judul Karya: LIMBOTOPIA URBAN: MEMBONGKAR POLA NARATIF TIME LOOP FILM SABAR INI UJIAN

Kreator: ERINA ADELINE TANDIAN, YOHANES YOGA PRAYUDA

Media Rilis: YOUTUBE/ERINAADELINE

4. Judul Karya: MENGELAMKAN PESANTREN SECARA SINEMATIK DALAM QORIN: PERCATURAN POLITIK GENDER DAN PESANTREN

Penulis: MOCH. TAUFIK HIDAYATULLAH

Media Rilis: MOCH-TAUFIK-HIDAYATULLAH.BLOGSPOT.COM

5. Judul Karya: MENJADI LAKI-LAKI DALAM BINGKAI PATRIARKI: MEMBONGKAR DEMISTIFIKASI HEGEMONI DALAM AUTOBIOGRAPHY (2022)

Penulis: NI LUH AYU SUKMAWATI

Media Rilis: NIELL-OVERHERE.BLOGSPOT.COM. (Kresensia Kinanti)

