Profil Lengkap Rahmania Astrini, Nanyi 6 Lagu di Pembukaan Konser Coldplay 6 Lagu

Bisnis.com, JAKARTA — Rahmania Astrini menjadi opener dalam konser Coldplay di Indonesia pada hari ini Rabu, 15 November 2023.

Sama seperti konser di negara lain, Coldplay juga mengundang penyanyi Tanah Air untuk menyanyikan beberapa lagu sebagai opener dalam konsernya. Pada kesempatan tersebut, penyanyi Indonesia yang dipilih adalah Rahmania Astrini.

Rahmania Astrini merupakan seorang penyanyi asal Indonesia yang memulai karirnya dengan mengcover banyak lagu dan diunggah di akun sosial medianya.

Dia pertama kali dikenal pada tahun 2016 dengan salah satu covernya yang pernah viral yaitu lagu dari penyanyi terkenal dunia Adele yang berjudul 'All I Ask'.

Mungkin beberapa orang yang tidak terlalu aktif di sosial media pada tahun 2016 akan merasa asing dengan perempuan satu ini. Untuk itu, berikut adalah profil lengkap Rahmania Astrini yang perlu kamu tahu:

Rahmania Astrini lahir pada 4 Juli 2001 di Massachusetts, Amerika Serikat. Ia merupakan putri bungsu dari pasangan Urip Purwono dan Febina Bartania. Dalam kesehariannya Ia sering disapa sebagai Astri atau Asti.

Astri telah memiliki bakat dan hobi menyanyi sejak kecil dan mulai dikenal pada tahun 2016. Pada tahun 2017 Astri masuk dalam label musik WM Indonesia setelah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol dan menduduki peringkat 11.

Penyanyi asal bandung tersebut merilis lagu pertamanya dengan judul 'Menua Bersama' hasil tanda tangan kontraknya dengan WM Indonesia.

Sejak itu, Astri mulai memfokuskan diri sebagai penyanyi dan juga penulis lagu dengan merilis beberapa lagu seperti 'Bukan Cinta Biasa' tahun 2018, tahun 2019 'Jangan Lupa Diri', 'Bukan Aku' tahun 2020, dan 'Buktikan' tahun 2021.

Lagu terbaru dari Astri saat ini berjudul 'Someday, Somewhere, Someplace, Somehow' atau SSSS.

Tak hanya merilis lagu, dia juga pernah memenangkan beberapa penghargaan seperti menerima 2 Anugerah Musik Indonesia sebagai Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik di tahun 2018 dan 2021.

Saat ini, Astri dipilih sebagai salah satu penyanyi Indonesia yang akan menjadi pembuka dalam konser band terkenal dunia Coldplay.

Saat pembukaan konser Coldplay, Astri akan menyanyikan intro: Good Night Kiss dan 6 lagu dengan judul Ground Zero, Untitled, Butterfly, Menua Bersama, Someday Somewhere Someplace Somehow, dan Aku Cinta Dia. (Ernestina Jesica Toji)

