Urutan Nonton The Hunger Games Berdasarkan Kronologi Cerita

Bisnis.com, SOLO - Prekuel The Hunger Games, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, resmi tayang di bioskop pada Rabu (15/11/2023).

Film tersebut menjadi pembuka bagi film-film Hunger Games dan akan menceritakan awal mula permainan maut itu muncul.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes memiliki latar 64 tahun sebelum peristiwa seri utama Hunger Games dibuat.

Alih-alih menampilkan Katniss Everdeen, film ini mengikuti kisah Coriolanus Snow muda (yang kemudian menjadi penjahat dari trilogi aslinya) dan penghargaan Hunger Games bernama Lucy Gray Baird, yang dia bimbing.

Apabila merujuk pada bukunya, Lucy Gray Baird bakal menjadi pemenang dari Hunger Games ke-10. Meskipun dia tidak ahli bertarung seperti Katniss Everdeen, namun Lucy berhasil keluar sebagai pemenang berkat bantuan mentornya, Snow.

Berikut urutan nonton The Hunger Games berdasarkan kronologi ceritanya:

1. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (2023)

Dengan semakin dekatnya Hunger Games tahunan ke-10, Snow muda terkejut ketika dia ditugaskan untuk menjadi mentor Lucy Gray Baird, peserta perempuan dari Distrik 12 yang miskin.

Namun, setelah Lucy Gray menarik semua perhatian Panem dengan bernyanyi menantang selama upacara panen, Snow berpikir dia mungkin bisa mengubah keadaan menjadi menguntungkan mereka.

Di tengah jalan sembari menyiapkan perlombaan, ternyata baik Lucy Gray maupun Coriolanus Snow telah sama-sama jatuh cinta.

2. The Hunger Games (2012)

Film The Hunger Games pertama dirilis pada 2012, dengan menceritakan kisah remaja 16 tahun bernama Katniss Everdeen.

Katniss Everdeen merupakan remaja asal district 12 dan mengikuti permainan The Hunger Game untuk menggantikan adiknya. Saat itu permainan ini merupakan permainan Hunger Game ke-74.

Saat itu Hunger Game dikenal sebagai turnamen tahunan yang menyajikan pertarungan sampai mati.

Katniss bertemu dengan Peeta Mellark dan bersaing di Capitol banyak peristiwa mengancam nyawa yang harus dia hadapi.

Keduanya pun sama-sama menunjukkan ketertarikan hingga akhirnya saling membantu hingga permainan berakhir.

