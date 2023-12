Intip Profil Billie Eilish dan Karyanya

Bisnis.com, BANDUNG – Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika, Billie Eilish Pirate Baird O'Connell atau yang dikenal dengan nama panggung Billie Eilish lahir pada 18 Desember 2001, di Los Angeles, California.

Putri dari pasangan Patrick O'Connell dan Maggie Baird ini memiliki saudara laki-laki, Finneas O'Connell yang juga seorang penyanyi dan penulis lagu.

Eilish lahir dari keluarga yang dekat dengan dunia hiburan. Ayahnya pernah menggarap drama seperti The West Wing, Iron Man, dan Baskets. Tidak jauh berbeda dengan saudara laki-lakinya yang menjadi bagian dalam serial Glee dan beberapa film.

Sejak usia delapan tahun, Eilish mulai memasuki dunia musik. Dia mulai memasuki dunia musik lewat partisipasinya dalam paduan suara anak-anak. Perjalanan Eilish di dunia musik tak pernah lepas dari dukungan keluarganya hingga dia dikenal lewat karyanya saat ini.

Eilish dikenal sebagai salah satu artis paling luar biasa di tahun 2018. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menarik perhatian lewat lagu-lagunya yang emosional dan bercerita tentang hubungan percintaan.

Karena bakatnya yang melimpah, dia telah menjadi artis termuda yang masuk dalam daftar SOUND OF 2018.

Album dan Lagu

1. Ocean Eyes

Dia mulai dikenal lewat lagunya yang berjudul “Ocean Eyes”, yang menjadi viral di SoundCloud pada 2015 lalu.

Awalnya, lagu ‘Ocean Eyes’ ditulis untuk band Finneas, tetapi lagu ini menjadi hidup ketika dipadukan dengan vocal Eilish yang saat itu masih berusia 13 tahun. Lagu ini kemudian mulai dikenal banyak orang setelah diunggah ke SoundCloud pada November 2015.

2. Don't Smile at Me

Popularitas Eilish semakin melonjak lewat peluncuran single dari album mini Agustus 2017, ‘Don’t Smile at Me’, dengan lagu-lagu seperti "Bellyache", "Copycat", dan "My Boy".

Pada Januari 2019, ‘Don’t Smile at Me’ berhasil menempati urutan ke 14 di Billboard 200, di mana pada saat itu Eilish menjadi artis termuda yang mencapai 1 miliar streaming di Spotify.

3. When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' dan "Bad Guy"

Pada bulan Maret 2019, album penuh Eilish yang berjudul When We All Fall Asleep, Where Do We Go? dirilis bersamaan dengan perilisan "Bad Guy," lagu yang menjadi megahit pertama dalam kariernya.

4. Soundtrack James Bond: "No Time to Die"

Pada Januari 2020, Eilish yang berusia 18 tahun telah menjadi artis termuda yang menulis dan merekam lagu utama untuk film James Bond.

Eilish juga telah berkontribusi pada soundtrack film lainnya, yaitu "Bored" dan "Lovely" yang muncul dalam serial Netflix ‘13 Reasons Why’ dan "When I Was Older" yang mengiringi film drama Alfonso Cuarón, Roma, pada tahun 2018.

Penghargaan

Eilish mulai mendapatkan penghargaan besar pertamanya pada tahun 2019, ketika dia meraih kemenangan di MTV Video Awards dan American Music Awards serta dinobatkan sebagai Woman of the Year versi Billboard.

Tidak sampai di situ, pada Grammy Januari 2020 dia menjadi wanita pertama dan artis kedua secara keseluruhan yang menyapu bersih kategori "empat besar" Album Tahun Ini, Rekaman Tahun Ini, Lagu Tahun Ini, dan Artis Baru Terbaik, dengan menambahkan Album Vokal Pop Terbaik sebagai pelengkap.

Pada 2021, Eilish memenangkan dua penghargaan pada penghargaan Grammy 2021, termasuk Rekaman Tahun Ini untuk "Everything I Wanted."

