Ariana Grande Billie Eilish, dan Charli XCX Gandeng 18 Artis dalam ‘Brat’ Remix Album

Bisnis.com, JAKARTA - Baru-baru ini, penyanyi Charli XCX membeberkan tracklist album terbarunya ‘Brat’ Remix album yang akan berkolaborasi dengan 18 artis papan atas pada tanggal 11 Oktober 2024 mendatang.

Charli mengungkap kolaborasi spesial ini melalui unggahan di Instagram pribadinya dengan 18 slide foto billboard dengan latar berwarna hijau dan tulisan terbalik nama-nama penyanyi yang akan berkolaborasi dalam album terbarunya.

“Brat and it’s completely different but also still brat feat,” tulis Charli, dikutip pada Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Charli sudah merilis album ‘Brat’ pada Juni 2024 yang berisikan 15 lagu dan satu album Brat deluxe edition dengan 3 lagu tambahan. Kini, Charli berencana akan merilis Brat remix album dengan total 16 lagu yang akan berkolaborasi dengan 18 artis. Beberapa penyanyi ini termasuk Ariana Grande, The 1975, Troye Sivan, Lorde, dan Billie Eilish.

Charli juga memiliki cara unik untuk membeberkan kolaborasi spesial ini. Dilansir dari US Weekly, saat tampil di Kia Center Orlando bersama Troye Sivan, Charli menyodorkan selembar kertas kepada seorang penggemar di barisan depan dan memintanya untuk mengunggah foto kertas tersebut di sosial media setelah pertunjukan selesai.

“Ini adalah daftar lagu dengan semua kolaborasinya. Saya butuh seseorang untuk mengambil gambarnya dan mengunggahnya ke internet, oke? Jangan merobeknya! Pastikan seseorang mendapatkannya! ” kata Charli, dikutip Selasa (8/10/2024)

Baca Juga Profil Billie Eilish, Musisi Muda yang Menangkan Piala Oscar 2024

Penggemar tersebut akhirnya mengunggah kertas kusut tersebut dan dalam beberapa jam unggahan tersebut viral.

Charli kemudian resmi mengumumkan tracklist dan artis yang akan berkolaborasi dengannya dalam album terbaru ‘Brat’ melalui unggahan terbarunya pada Senin (7/10/2024)



Berikut adalah tracklist Brat Remix Album:



1. 360 (feat. robyn & yung lean)

2. Club classics (feat. bb trickz)

3. Sympathy is a knife (feat. ariana grande)

4. I might say something stupid (feat. the 1975 & jon hopkins)

5. Talk talk (feat. troye sivan)

6. Von dutch (feat. addison rae)

7. Everything is romantic (feat. caroline polachek)

8. Rewind (feat. bladee)

9. So i (feat. a.g. cook)

10. Girl, so confusing (feat. lorde)

11. Apple (feat. the japanese house)

12. B2b (feat. tinashe)

13. Mean girls (feat. julian casablancas)

14. I think about it all the time (feat. bon iver)

15. 365 (feat. shygirl)

16. Guess (feat. billie eilish)

(Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)