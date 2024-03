Profil Billie Eilish, Musisi Muda yang Menangkan Piala Oscar 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Billie Eilish dan kakaknya yaitu Finneas O’Connell berhasil memenangkan Piala Oscar tersebut untuk kategori musik original terbaik (Best original song) “What Was I Made For.” Lagu ini dibawakan pada serial film Barbie tahun 2023.

Dilansir dari Instagram resmi akun (@theacademy), Selasa (12/3/2024) membagikan unggahan kemenangan Billie Eilish dan Finneas O’Connell pada Piala Oscar tahun 2024. Keduanya terlihat sangat bahagia atas kemenangan yang diraih.

Kemenangan ini didapatkan atas kerja sama yang baik antara Billy dan Finneas. Keduanya berhasil memenangkan Piala Oscar di usia muda. Billie Eilish juga dinobatkan sebagai musisi termuda yang berbakat dan mampu memenangkan piala musik bergengsi lainnya.

Perempuan yang lahir pada 18 Desember 2001, di Los Angeles, Amerika Serikat ini lahir dan besar di keluarga musisi. Kedua orang tuanya sangat senang terhadap band pop bernama Hanson yang cukup terkenal pada tahun 90-an. Karir Billie dimulai saat kakak kandungnya Finneas O’Connell memintanya untuk membawakan lagu yang dibuatnya dengan judul “Ocean Eyes” pada tahun 2015.

Album debut pertamanya adalah When We All Fall Asleep, Where Do We Go? yang dirilis pada 29 Maret 2019, dan berhasil meraih kedudukan nomor 1 di Billboard top 200. Single yang berjudul “Bad Guy” juga berhasil berada pada posisi pertama Hot 100 di Billboard.

Perempuan yang berusia 22 tahun ini memiliki banyak pengalaman dan penghargaan yang luar biasa di bidang musik. Dilansir dari Britannica.com, Selasa (12/3/2024) beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Billie Eilish adalah:

1. Tahun 2019

Memenangkan penghargaan di MTV Video Awards dan American Music Awards, serta dinobatkan sebagai Woman of the Year versi Billboard.

2. Pada tahun 2020

Berhasil memenangkan Best New Artist in Grammy Awards, Album of The Year in Grammy Awards. Record of The Year in Grammy Awards, Song of The Year in Grammy Awards, dan Best Pop Vocal Album in Grammy Awards.



3. Tahun 2021

Berhasil memenangkan Best Songwriter in Grammy Awards, dan Record of The Year in Grammy Awards.



4. Tahun 2022

Berhasil memenangkan Piala Oscar di Academy Awards dengan Best Original Song “No Time To Die” pada film The James Bond 2022.



5. Tahun 2024

Berhasil memenangkan Piala Oscar di Academy Awards, dengan Best Original Song “What Was I Made For” yang dibawakan pada film Barbie tahun 2023. Selain itu berhasil memenangkan Song of The Year in Grammy Awards 2024.

Berbagai penghargaan yang dimiliki oleh Billie Eilish tak luput dari kerja keras yang dijalaninya. Selain menjadi penyanyi, dirinya juga menjadi penulis dalam beberapa lagu yang berhasil dirilis dan dibawakan hingga saat ini. Melalui hal tersebut, yang membuat dirinya sukses di usia muda dan digemari oleh banyak orang dari kalangan muda hingga tua.

Piala Oscar merupakan penghargaan acara musik bergengsi yang diberikan kepada musisi terbaik di dunia. Acara yang dilaksanakan pada 10 Maret 2024 ini, digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat.

