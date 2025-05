Daftar Lengkap Pemenang American Music Awards 2025, Billie Eilish Sabet 7 Award!

Bisnis.com, JAKARTA — Billie Eilish mendominasi di American Music Awards 2025 pada Senin (26/5/2025), dia memenangkan semua tujuh kategori yang dinominasikannya, termasuk penghargaan tertinggi artis tahun ini.

Pada siaran langsung gelaran penghargaan tersebut, SZA naik panggung untuk meraih dua penghargaan: artis R&B wanita terfavorit dan lagu R&B terfavorit untuk "Saturn."

Pemenang besar lainnya ada Lady Gaga dan Bruno Mars berbagi penghargaan untuk video musik terfavorit dan kolaborasi tahun ini untuk "Die With a Smile" dan masing-masing membawa pulang satu penghargaan mereka sendiri.

Bruno membawa pulang penghargaan untuk artis pop pria terfavorit dan Gaga untuk artis dansa/elektronik terfavorit.

Kemudian, Eminem mengirimkan pesan video untuk kemenangan artis hip-hop pria terfavoritnya, dan juga meraih album hip-hop terfavorit untuk The Death of Slim Shady (Coup de Grâce).

Beyoncé juga meraih dua penghargaan sebagai artis country wanita terfavorit dan album country terfavorit untuk Cowboy Carter.

Lalu, siapa lagi yang pulang sebagai pemenang selama acara penghargaan bergengsi tersebut? Berikut ini daftar lengkap pemenang American Music Awards dilansir Billboard:

Artist of the Year

Billie Eilish

New Artist of the Year

Gracie Abrams

Album of the Year (new category)

Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft

Song of the Year (new category)

Billie Eilish, “Birds of a Feather”

Collaboration of the Year

Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With a Smile”

Social Song of the Year (new category)

Doechii, “Anxiety”

Favorite Touring Artist

Billie Eilish

Favorite Music Video

Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With A Smile”

Favorite Male Pop Artist

Bruno Mars

Favorite Female Pop Artist

Billie Eilish

Favorite Pop Album

Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft

Favorite Pop Song

Billie Eilish, “Birds of a Feather”

Favorite Male Country Artist

Post Malone

Favorite Female Country Artist

Beyoncé

Favorite Country Duo / Group

Dan + Shay

Favorite Country Album

Beyoncé, Cowboy Carter

Favorite Country Song

Post Malone featuring Morgan Wallen, “I Had Some Help”

Favorite Male Hip-Hop Artist

Eminem

Favorite Female Hip-Hop Artist

Megan Thee Stallion

Favorite Hip-Hop Album

Eminem, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Favorite Hip-Hop Song

Kendrick Lamar, “Not Like Us”

Favorite Male R&B Artist

The Weeknd

Favorite Female R&B Artist

SZA

Favorite R&B Album

The Weeknd, Hurry Up Tomorrow

Favorite R&B Song

SZA, “Saturn”

Favorite Male Latin Artist

Bad Bunny

Favorite Female Latin Artist

Becky G

Favorite Latin Duo or Group

Julión Álvarez y su Norteño Banda

Favorite Latin Album

Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Favorite Latin Song

Shakira, “Soltera”

Favorite Rock Artist

Twenty One Pilots

Favorite Rock Album

Twenty One Pilots, Clancy

Favorite Rock Song

Linkin Park, “The Emptiness Machine”

Favorite Dance/Electronic Artist

Lady Gaga

Favorite Soundtrack

Arcane League of Legends: Season 2

Favorite Afrobeats Artist

Tyla

Favorite K-Pop Artist

RM